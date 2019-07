Seit fünf Jahren lebt die Grossfamilie Kiener in Ebnat-Kappel im Toggenburg. Die Familie Kiener, das sind Vater Markus, Mutter Dorothea und ihre zwölf Kinder. Die jüngste ist die 6-jährige Debora, die Älteste ist die 25-jährige Johanna. Vor dem Mittagessen müssen in der Küche beide anpacken.

Legende: SRF

Den Haushalt den Eltern überlassen, kommt bei der Familie Kiener nicht in Frage. Alle Kinder müssen mithelfen. Wer, wann, was erledigen muss, können die Kinder am Ämtliplan in der Küche ablesen.

Legende: SRF

Die 17-jährige Sara hat - nach Angaben der Kinder - im Moment das mühsamste Ämtli: Küchendienst. Heute erhält sie aber Hilfe von den 13-jährigen Zwillingen Daniel und Elia.

Legende: SRF

Neun der zwölf Kinder wohnen noch zu Hause. Drei bis fünfmal pro Tag müssen die Eltern die Waschmaschine laufen lassen, damit alle Familienmitglieder immer genügend saubere Wäsche im Schrank haben.

Welches T-Shirt gehört wem? Mutter Dorothea hat ein Punktesystem entwickelt. Jedem Kind ist eine andere Anzahl Punkte zugeordnet und jedes neue Kleidungsstück wird mit einem Filzstift markiert.

Legende: SRF

Die Grossfamilie Kiener ist in der Schweiz die absolute Ausnahme. Schweizweit gibt es gemäss Bundesamt für Statistik nur 20 Haushalte mit zehn oder mehr Minderjährigen.