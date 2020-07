«Ein grosser Waldbaum braucht an einem heissen Tag bis zu 500 Liter Wasser»: Dies sagt Ansgar Kahmen, Botaniker und Professor für Umweltwissenschaften an der Universität Basel. In den nächsten Jahrzehnten dürften aber viele Bäume weniger Wasser bekommen - KlimaforscherInnen sagen voraus, dass in den kommenden 60 Jahren rund ein Viertel weniger Regen fällt und die Temperaturen zwischen zwei und fünf Grad steigen – je nach Berechnungsmodell.

Ansgar Kahmen und sein Team untersuchen, wie sich diese klimatischen Veränderungen auf den Wald auswirken. Sie tun dies auf einem Waldhügel bei Hölstein im Baselbiet. 1,6 Hektaren Wald sind dort mit einem Zaun eingegrenzt, rund 600 Bäume feinsäuberlich nummeriert.

Bild 1 / 11 Legende: «Betreten verboten»: Der Zaun um das Forschungsareal soll die Wildtiere abhalten. Die Fläche in der Grösse von rund zwei Fussballfeldern ist gut geschützt. SRF / Simone Weber Bild 2 / 11 Legende: Im Waldlabor gibt es viel High-Tech, aber auch einfache Hilfsmittel, wie Stofftrichter die Blätter sammeln. manu schwendener Bild 3 / 11 Legende: Forschungseiter Ansgar Kahmen ist Herr über unzählige Messgerätschaften. SRF / Simone Weber Bild 4 / 11 Legende: Mit Dendrometern etwa wird im Mikrobereich gemessen, um wie viel ein Baum tagsüber schrumpft und sich nachts wieder ausdehnt, manu schwendener Bild 5 / 11 Legende: Auch das Gewicht der Blätter ist aussagekräftig, weil es über den Wassergehalt Auskunft gibt. manu schwendener Bild 6 / 11 Legende: Wichtig für das Waldforschungsprojekt sind auch die Wetterdaten. manu schwendener Bild 7 / 11 Legende: Forschungsleiter Ansgar Kahmen hat die Messgeräte und die Bäume stehts genau im Blick. SRF / Simone Weber Bild 8 / 11 Legende: Auf der Baumkarte sind feinsäuberlich die rund 600 Bäume der Versuchsfläche aufgelistet. Uni Basel Bild 9 / 11 Legende: Jede Baumart hat eine Farbe, jeder Baum eine Nummer. Uni Basel Bild 10 / 11 Legende: Die Daten werden im Waldlabor von den Forschern erfasst... SRF / Simone Weber Bild 11 / 11 Legende: und automatisch zur Zentralstation im Waldlabor und von hier direkt auf die Computer der Universität Basel geschickt. manu schwendener

Es ist ein richtiges Waldlabor - und ihnen böte sich da eine einzigartige Chance, sagt Ansgar Kahmen. Das Waldstück im Baselbieter Jura ist speziell artenreich, die Forscher können 14 verschiedene Baumarten untersuchen - so viele wie noch nie zuvor bei einem Waldforschungsprojekt in Europa. Einzigartig am Projekt ist auch die Dauer: Es ist auf 20 Jahre angelegt.

Bäume sind nun mal keine kleinen Pflanzen.

Ein wichtiger - und der auffälligste - Bestandteil des Projekts ist ein 50-Meter hoher Baukran, eine Spezialanfertigung. Weitherum sichtbar steht er in der Mitte des Versuchsgeländes. Er bringt die Forschenden per Gondel in die Baumkronen, wo sie Veränderungen am Laub beobachten und Experimente durchführen.

«Bäume sind nun mal keine kleinen Pflanzen», sagt Matthias Arend, der wissenschaftliche Leiter des Projekts, «und wenn wir die Bäume verstehen wollen, müssen wir in ihre Kronen, wo die Blätter oder Nadeln sind.» Viele Schäden sehe man denn auch nur von oben. «Eine Buche kann von unten grün und gesund aussehen, wenn wir aber hochfahren, sehen wir viele trockene, tote Äste», sagt Arend.

Bild 1 / 8 Legende: Klar ist: Für diese Arbeit muss man schwindelfrei sein. manu schwendener Bild 2 / 8 Legende: Gut gesichert fahren die Uni-Mitarbeiter wie Matthias Arend mehrmals pro Woche in die Höhe... SRF / Simone Weber Bild 3 / 8 Legende: und nehmen Blätter- und Ast-Proben zuoberst in den Baumkronen. manu schwendener Bild 4 / 8 Legende: Viele Trockenheitsschäden an den Bäumen sind nur von oben erkennbar. Von unten wirkt der Baum grün und gesund. SRF / Simone Weber Bild 5 / 8 Legende: Nur Kranführer André Kühne darf die Spezialanfertigung steuern. SRF / Simone Weber Bild 6 / 8 Legende: Gerade im Sommer heisst es früh aufstehen… manu schwendener Bild 7 / 8 Legende: damit die Forscher die Bäume bei Tagesanbruch begutachten können. manu schwendener Bild 8 / 8 Legende: Dafür werden sie mit einer prächtigen Aussicht belohnt! manu schwendener

Grosse Schäden, insbesondere an Buchen und Fichten, richtete der Hitzesommer 2018 an. Ausgerechnet in dieser Zeit ging das Baselbieter Waldexperiment richtig los. Auch auf der Versuchsfläche gingen diverse Bäume ein. Das sei natürlich bedauerlich, sie hätten dadurch aber auch ganz viel Anschauungsmaterial gehabt, sagen die Uniforscher. «Wir haben im Hitzejahr 2018 enorm viel gelernt, viele Fragen sind jedoch noch offen», sagt Projektleiter Ansgar Kahmen.

So wüssten sie zwar, dass Fichten und Buchen am stärksten unter der Trockenheit leiden und im Wald der Zukunft - zumindest in den tiefen Lagen der Schweiz - wohl kaum eine Zukunft haben. Ob Eichen und Tannen in einem wärmeren und trockeneren Klima überleben, müssten sie erst noch weiter untersuchen. Eine ganz wichtige Frage sei auch, ob sich langlebige Organismen wie die Bäume den Klimaveränderungen anpassen können.

Für ihre weiteren Untersuchungen stellt das Team der Uni Basel nun Dächer auf. Fast die Hälfte des Bodens wird mit sechs verschiedenen Dächern in zwei bis drei Metern Höhe abgedeckt. Die Öffnungen in den Dächern werden so gesteuert, dass die Bäume rund einen Viertel weniger Regen bekommen, die Forscher simulieren also über Jahre hinweg das trockenere Klima der Zukunft.

Legende: Solche Dächer mit automatisch schliessbaren Lamellen, sorgen bald für die künstliche Trockenheit. Uni Basel

Die Ergebnisse des Hölsteiner Waldprojekts sollen Waldbesitzern und Förstern helfen zu entscheiden, welche Bäume sie heute setzen sollen, damit diese in 100 Jahren in einem wärmeren Klima noch stehen.

Solange man noch nicht genau weiss, welche Bäume resistent sind gegen Trockenheit, empfiehlt Ueli Meier vom Amt für Wald beider Basel, ganz unterschiedliche Bäume zu pflanzen: Eichen, Nussbäume, aber auch seltene Arten wie die Elsbeere oder den Speierling, oder «Exoten» wie die Douglasie. Es sei quasi ein Ausprobieren - in der Hoffnung, dass dann immerhin ein Teil der Bäume die klimatischen Veränderungen gut überstehen.