Die Ansiedlung der Ordensgemeinschaft in Brig geht auf die Initiative eines Politikers zurück: Der mächtige Baron Kaspar Jodok von Stockalper holte 1661 die ersten Schwestern ins Wallis. Sie sollten hier Mädchen ausbilden, was sie während Jahrhunderten auch taten. Der Orden geht auf die Französin Anne de Xainctonge zurück. Zum Briger Kloster gehören auch eine Ordensgemeinschaft in Indien und eine in Südafrika.