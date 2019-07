Was ein Ehepaar auch nach 50 Jahren noch zusammenhält

Leben in der Zweierkiste

Die Ehe zwischen Mann und Frau scheint an Reiz verloren zu haben. 1947 wurden pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner neun Ehen geschlossen. Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) sind es heute nur noch fünf.

Andere Formen von Lebensgemeinschaften haben an Bedeutung gewonnen. Zudem steigt das durchschnittliche Alter von Braut und Bräutigam bei der Hochzeit an. Zurzeit beträgt es nach BFS-Angaben bei den Frauen 30 Jahre, bei den Männern 32 Jahre.

Wie häufig Ehepaare schon 50 Jahre und länger zusammen leben, darüber gibt es keine verlässlichen statistischen Angaben. Bald soweit ist es bei Erika und Willi Gehring in Buchberg. Sie haben sich in den 1960er Jahren bei der Arbeit in einer Teppichfabrik kennengelernt.

Legende: Erika und Willi Gehring bei ihrer Hochzeit 1970. zvg

Heute haben sie zwei erwachsene Kinder und eine Enkeltochter und feiern nächstes Jahr Goldene Hochzeit. Keine Selbstverständlichkeit: Ursprünglich hatte Willi Gehring in jungen Jahren mehr ein Auge auf eine Schwester seiner heutigen Frau geworfen, wurde aber versetzt. Auch gesundheitliche Krisen waren eine Belastungsprobe, schweissten das Ehepaar Gehring aber zusammen.