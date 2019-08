Das Gundeldinger-Quartier in Basel ist im Umbruch. Das neue Hochhaus am Bahnhof steht bereits, weitere Projekte sollen folgen.

Wer in Basel mit dem Zug ankommt und den gängigen Weg zum Bahnhofsplatz - der in Basel Centralbahnplatz - nimmt und von dort in ein Tram steigt, verpasst das Gundeldinger-Quartier. Dazu muss man nämlich den Hinterausgang des Bahnhofs nehmen. Gerade unmittelbar neben diesem Ausgang ist ein neuer Platz, der Meret-Oppenheim-Platz und gleich dahinter ein Hochhaus, in dem auch das Radio und Fernsehen SRF eingezogen ist.

Legende: Das Gundeli-Quartier hat nicht viele Plätze: Deshalb freut sich der Quartierverein über den neue eröffneten Meret-Oppenheim-Platz. SRF, Matieu Klee

Dieses Meret-Oppenheim-Hochhaus zusammen mit dem neuen Platz ist nicht einfach ein weiteres Hochhaus, sondern verändert das Gundeli-Quartier. Das eng bebaute Quartier mit vielen alten Häusern, oft mit noch erschwinglichen Mieten, bekommt ein Hochhaus mit neuen, teuren Wohnungen.

Legende: An der Güterstrasse hinter dem Bahnhof haben viele neue, kleinere Läden eröffnet. SRF, Matieu Klee

Das Quartier zwischen dem Bahnhof und dem Nobelquartier Bruderholz ist geprägt von einem relativ hohen Ausländeranteil von rund vierzig Prozent, aber auch von vielen Alteingesessenen. Diese sind nicht selten so stolz auf ihr Quartier, dass sie sich selbst als Gundelianer bezeichnen.

Legende: Entlang der Güterstrasse haben viele neue Läden oder auch Cafés aufgemacht wie das Finkmüller. SRF, Mirjam Fuchs

Viele im Gundeli begrüssen die Entwicklung rund um den Bahnhof, so auch der Präsident des Quartiervereins, Fausi Marti. Er habe keine Angst, dass damit eine Entwicklung in Gang gesetzt werden, an deren Ende Alteingesessene aus dem Quartier verdrängt würden, sagt er. Schliesslich gebe es weitere Projekte für grosse Wohnüberbauungen, zum Beispiel die geplante Überbauung Nauentor. Diese soll vor den Bahnhof an Stelle des alten Postgebäudes kommen - im Volksmund auch Rostbalken genannt. Dort sind mehrere hundert Wohnungen geplant.

Legende: Beim Coiffeur Ali trifft man sich zum Haare schneiden oder zum Rasieren. SRF, Mirjam Fuchs

Allerdings ist dies genau die Kernfrage im Gundeli, wie in so vielen anderen Stadtquartieren auch: Gelingt es tatsächlich, das Quartier aufzuwerten, ohne eine Entwicklung in Gang zu setzten, an deren Ende Wohnungen abgerissen und neu gebaut oder luxussaniert werden, und die Alteingesessenen schliesslich verdrängt werden?

(SRF1, Regionaljournal 17:30 Uhr)