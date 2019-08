In einem Wald oberhalb von Zernez, am Rande des Schweizerischen Nationalparks, wimmelt es nur so von Waldameisen. Auf mehrere Haufen verteilt, lebt hier ein einziges, riesiges Volk. Mehrere Millionen Ameisen gehören diesem Volk an, schätzt Biologe und Ameisenexperte Christian Bernasconi, der auch Geschäftsführer von Pro Natura Ticino ist.

Legende: Biologe und Ameisenexperte Christian Bernasconi. SNP / Hans Lozza

Vor einem besonders grossen Haufen bleibt Bernasconi stehen. Es sieht aus wie ein wildes Durcheinander von Ameisen. Ein Durcheinander sei es aber nicht, sagt Bernasconi: «Jede Ameise kennt ihre Aufgabe.»

Da gibt es die Arbeiterinnen, die sich um den Nestbau kümmern. Sie flicken das Nest oder bauen Teile davon neu auf. Und sie verteidigen den Ameisenhaufen gegenüber Eindringlingen, etwa Vögel oder Insekten. Dies machen sie, indem sie Ameisensäure absondern, oder regelrecht abspritzen.

Legende: Die Ameisen verspritzen Säure, wenn sie angegriffen werden. SNP / Hans Lozza

Dann gibt es aber auch die Arbeiterinnen, die sich um die Nahrung kümmern. In diesem konkreten Fall steuern sie eine Lärche neben dem Ameisenhaufen an.

Die Ameise und ihre Haustiere

Auf einer Ameisenstrasse klettern sie senkrecht empor. In der Baumkrone halten sie ihre Nutztiere, weiss der Tessiner Biologe: «Dort leben die Blattläuse. Diese sondern den zuckerhaltigen Honigtau ab, den die Ameisen zum Überleben benötigen.» Im Gegenzug erhalten die Blattläuse Schutz vor anderen Insekten. In den meisten Fällen jedenfalls, manchmal wird nämlich die eine oder andere Blattlaus auch von einer Ameise verspeist.

Jede Ameise verfolgt also eine genaue Aufgabe. Gerätselt wird noch darüber, woher sie ihre Aufgabe kennt, die sie an einem bestimmten Tag zu erfüllen hat, wie also die Lebensgemeinschaft im Detail bestimmt wird.

Entspanntes Königinnenleben

In einem grossen Ameisenhaufen, schätzt Bernasconi, leben zwischen 300'000 und einer halben Million Waldameisen. Darunter auch mehrere Hundert Königinnen. Ihre primäre Aufgabe ist die Fortpflanzung. Im Frühjahr schwärmen sie, auf der Suche nach paarungswilligen Männchen, aus.

Legende: Mit den Schuhen gegen einen Baum klopfen, schon sollten die Ameisen abfallen. SNP / Hans Lozza

Den Rest des Jahres verbringen sie im Inneren des Nestes, wo sie von den Arbeiterinnen gefüttert werden. Eine Ameisenkönigin kann bis zu 15 Jahre alt werden, eine Arbeiterin lebt in der Regel zwischen zwei und vier Jahre lang.

Die Lebensgemeinschaft der Ameisen kennt ein klares Ziel: den Fortbestand des Volkes zu sichern. Darauf zielen die Aufgaben ab, die jede einzelne Ameise zu erledigen hat.