Rund um das Lebensende ist die Schweizer Medizin im Vergleich mit anderen Ländern nicht führend. Erst seit wenigen Jahren wird hier zu Palliative Care geforscht, an unterdessen drei Lehrstühlen (Lausanne, Bern und Zürich).

«Der Schwerpunkt lag immer bei der hervorragenden Akutmedizin», erklärt der Leiter des universitären Zentrums für Palliative Care am Inselspital in Bern, Steffen Eychmüller. Aber mit der älter werdenden Bevölkerung sei in den letzten Jahren klar geworden, dass es auch ein gutes Angebot in Palliative Care brauche.