Erstmals in der Geschichte des Fête des Vignerons sind alle Kantone eingeladen, am Winzerfest teilzunehmen. An den Kantonstagen wird der freundeidgenössische Austausch gepflegt. 25 Basler kommen zu einem Sonderauftritt.

West- und Deutschschweizer in Festlaune am Genfersee

Dieses Wochenende waren das Tessin, die Zentralschweizer Kantone, Glarus, sowie die beiden Basel und der Kanton Jura an der Reihe. Mit Umzügen durch Vevey präsentieren sie sich mit ihren kulturellen Traditionen und gastronomischen Spezialitäten. Nicht zuletzt stellen sie auch ihren eigenen Weinbau vor. Die Kantonsauftritte finden parallel zur grossen Show in der Arena statt. Alle Kantone sind diesen Sommer am Genfersee vertreten, weshalb die organisierende Confrérie des Vignerons stolz Vevey einen Sommer lang zur «Hauptstadt der Schweiz» ausruft.

Bild 1 / 9 Legende: Die Basler Fifres et Tambours sind beim Winzer Luc Massy einquartiert, der zu den besten Vignerons des Lavaux gehört. Andreas Stüdli/SRF Bild 2 / 9 Legende: Das Weingut heisst «Clos du Boux» und liegt mitten in den steilen Terrassen des Weinbaugebiets Lavaux. Andreas Stüdli/SRF Bild 3 / 9 Legende: Die Terrassen gehören zum Weltkulturerbe der UNESCO, das Dorf Epesses liegt mittendrin. Hier der Blick aus dem Dorf in Richtung Riex und Cully VD. Andreas Stüdli/SRF Bild 4 / 9 Legende: Beim Winzer Luc Massy (Zweiter von links) sind sechs der 25 Trommler und Pfeiffer untergebracht. Andreas Stüdli/SRF Bild 5 / 9 Legende: Die kostbaren Kostüme der Pfeifer und Trommler haben unter der Hitze der ersten Festwochen gelitten – gewaschen werden dürfen sie aber nicht, da das rot und weiss sich verfärben würde. Die Kostüme müssen deshalb jeden Tag gepflegt und wieder getrocknet werden. Andreas Stüdli/SRF Bild 6 / 9 Legende: Dabei nehmen es die Fifres et Tambours genau. Die Formation ist aus verschiedenen Cliquen der Basler Fasnacht zusammengesetzt – sie sind sich Kostüme also gewohnt. Andreas Stüdli/SRF Bild 7 / 9 Legende: Die Einliegerwohnung im Haus von Luc Massy dient den Baslern als Treffpunkt. Hier nehmen sie jeweils gemeinsam das Frühstück ein und eine temporäre Lebensgemeinschaft entsteht. Andreas Stüdli/SRF Bild 8 / 9 Legende: In einem Zimmer wie diesem schlafen einige der Pfeifer und Trommler. Im Herbst sind hier normalerweise die Helfer der Weinlese einquartiert. Andreas Stüdli/SRF Bild 9 / 9 Legende: In der Wohnung bei Luc Massy werden auch die Trommeln und die Piccolos gelagert für die täglichen Auftritte der «Fifres et Tambours de Bâle». Andreas Stüdli/SRF

Zu einem speziellen Auftritt kommen während dem ganzen Winzerfest 25 Basler. Die «Fifres et Tambours de Bâle» gehören zur Ehrengarde und begleiten mit ihren Märschen die Truppe «Cent Suisses», eine Erinnerung an die historischen «Cent Suisses» vom königlichen Hof in Frankreich. Die Basler Pfeiffer und Trommler, alle aktiv in unterschiedlichen Fasnachts-Cliquen, stehen jeden Tag auf der grossen Bühne der Arena in Vevey. Für die Zeit des Winzerfestes leben sie bei Weinbauern in der kleinen Waadtländer Gemeinde Epesses. «Es entstehen Freundschaften fürs Leben», schwärmt Andres Parey, der Kommandant der «Fifres et Tambours de Bâle», der schon beim Winzerfest 1999 dabei war.

Legende: Isabelle Raboud im Kostüm des Chors. Dieter Kohler/SRF

Isabelle Raboud ist eine grosse Kennerin des Verhältnisses zwischen West- und Deutschschweiz. Sie leitet das Regionalmuseum «Musée gruérien» in Bulle und ist selber Teil der «Confrérie des Vignerons» in Vevey. Sie gehört auch zu den vielen hunderten Freiwilligen, die täglich in der Arena des Winzerfestes stehen und zur grossen Show beitragen. Für Isabelle Raboud ist das Winzerfest ein Ereignis, dass die Schweizer aus den unterschiedlichen Landesteilen tatsächlich zusammenbringt. «Viele Besucherinnen und Besucher bringen ihre ganze Familie mit. Auf diese Weise kommen Auslandschweizer und Deutschschweizer nach Vevey.» Sie erlebe vor allem beim Zusammensitzen in den Weinkellern, dass dabei ein Austausch stattfinde zwischen Einheimischen und Besuchern.

Wetterpech am Basler Tag

Am Sonntag, am Tag des Auftritts der Basler und Baselbieter Delegationen, machte das Wetter allen Beteiligten einen Strich durch die Rechnung. Es regnete in Strömen. Die Aufführung in der Arena wurde deshalb abgesagt. Der Umzug mit den Basler Pfeifern und Trommlern fand statt. Der Höhepunkt des Tages war aber der Chienbäse-Umzug aus Liestal.