Die Luzerner Kantonsregierung hat entschieden, dass das neue, zentrale Verwaltungsgebäude am Seetalplatz an der Grenze von Luzern und Emmen vom Bauunternehmen Losinger Marazzi AG geplant und gebaut werden soll.

Mitarbeitende der kantonalen Verwaltung zusammengeführt. Heute sind diese auf über 30 Standorte in der Stadt Luzern verteilt. Die Vergabesumme für das Siegerprojekt mit dem Namen «Metropol» beläuft sich auf 135 Millionen Franken. In diesen Kosten sind auch Wohnungen in den obersten Stockwerken, Verkaufsflächen und ein Polizeiposten enthalten.

Über das Bauprojekt werden die Stimmberechtigten im Herbst 2021 entscheiden. 2025 soll das zentrale Verwaltungsgebäude bezugsbereit sein.

Legende: Blick in den Innenhof des geplanten neuen Verwaltungsgebäudes am Seetalplatz (Visualisierung) zvg Kanton Luzern

Die Losinger Marazzi AG habe sich in einem zweistufigen Wettbewerb durchgesetzt, teilte der Kanton Luzern am Dienstag mit. Ihr Projekt «Metropol» habe die Beurteilungs- und Zuschlagskriterien am besten erfüllt.

Mit dem zentralen Verwaltungsgebäude will der Kanton Luzern die betriebliche Effizienz steigern und die Bewirtschaftungskosten reduzieren.

Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss, der für die kantonalen Hochbauten verantwortlich ist, ist von den Vorteilen einer zentralen Verwaltung überzeugt: «Mit dem Zentralen Verwaltungsgebäude schaffen wir attraktive Arbeitsplätze, steigern die Effizienz und fördern den Austausch zwischen den Mitarbeitenden.»

Eine zentrale Anlaufstelle für die Bevölkerung

Die Einwohnerinnen und Einwohner werden damit künftig für einen Grossteil der kantonalen Dienstleitungen nur noch eine Anlaufstelle aufsuchen müssen.

Legende: Das Bürogebäude soll zeitgemässe Arbeitsplätze für die Verwaltungsangestellten bieten (Visualisierung) zvg Kanton Luzern

Nach der öffentlichen Ausschreibung im Herbst 2018 und der Präqualifikation von 16 Bewerbern haben acht Gesamtleistungsanbieter am Wettbewerb teilgenommen. Vier von ihnen haben die zweite Stufe des Wettbewerbs absolviert.