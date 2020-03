Erster Coronavirus-Fall in der Zentralschweiz

Der Kanton Zug meldet einen ersten Coronavirus-Fall. Das Virus konnte bei einem 21-jährigen Mann nachgewiesen werden, der im Kanton wohnhaft ist. Er hatte sich an einem privaten Anlass im Kanton Zürich angesteckt. Da er sich seit mehreren Tagen im Kanton Zürich aufhält, wurde er in einem Zürcher Spital isoliert.

Zug ist der erste Zentralschweizer Kanton, der einen nachgewiesenen Fall des Coronavirus Sars-CoV-2 meldet. Die betroffene Person sei in einer guten gesundheitlichen Verfassung, teilte die Zuger Gesundheitsdirektion am Dienstag mit. Der weitere Verlauf werde im Spital beobachtet.

Sechs Personen in Zug unter Quarantäne

Der Mann habe sich vergangene Woche angesteckt, wie der Zuger Kantonsarzt Rudolf Hauri auf Anfrage erklärt. Er habe erfahren, dass der Gastgeber des Anlasses infiziert war, woraufhin er sich testen liess.

Weil er sich in der Zwischenzeit auch im Kanton Zug aufgehalten habe, seien dort sechs Personen, die in engem Kontakt zu ihm standen, als Vorsichtsmassnahme in ihren Wohnungen unter Quarantäne gestellt worden. Dazu gehören auch die Angehörigen des 21-Jährigen.

Die Isolation für diese Personen dauert 14 Tage. Nach dieser Zeit könne eine weitere Ansteckung ausgeschlossen werden. Für die Bevölkerung des Kantons Zug bestehe keine erhöhte Gefahr. Den wichtigsten Schutz bieten nach wie vor die Einhaltung der Hygieneregeln des Bundesamts für Gesundheit.