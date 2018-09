1967 wurde die neue Kantonsschule Alpenquai in Luzern offiziell eingeweiht. Erinnerungen von Menschen, die in verschiedenen Jahrzehnten die Kanti besuchten.

1970er-Jahre: Die Maiandacht als jährlicher Höhepunkt

Eleonora Schnyder denkt gerne an ihre Zeit an der Kantonsschule Alpenquai zurück. Es sei ein Privileg gewesen, die Kanti zu besuchen, erzählt sie. Auch weil die Matura eine gewisse Freiheit garantierte. «Mit der Matura konnte man in anderen Städten an die Uni gehen. Das hat mich zum Lernen motiviert.»

Legende: Eleonora Schyder machte 1973 die Matura an der Kantonsschule Alpenquai. SRF

In den 1970er-Jahren war die Kanti Alpenquai eine männerlastige Schule. Es gab nur wenige Frauen, die unterrichteten, und auch in den Klassen waren die Mädchen in Unterzahl. Am Abend wegzugehen, sei damals kaum möglich gewesen für eine junge Frau, erzählt Eleonora Schnyder. Deshalb sei die Maiandacht der Kantonsschule in der Jesuitenkirche jedes Jahr ein Höhepunkt gewesen. Es sei eine der wenigen Gelegenheiten gewesen, abends und ohne Eltern durch die Stadt zu spazieren.

Hinweis: Diese Woche berichtet das Regionaljournal Zentralschweiz täglich über Menschen, welche die Kantonsschule Alpenquai in Luzern besuchten. Die Beiträge werden anschliessend auf dieser Internetseite veröffentlicht.

Legende: Im März 1998 gab es eine Bombendrohung an der Kanti Alpenquai. Rund 1700 Schülerinnen und Schüler mussten das Gebäude verlassen - und freuten sich über einen freien Nachmittag. Keystone