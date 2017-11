Abstimmung Flugplatz Buochs Wie stark soll sich der Kanton beteiligen?

Heute, 17:08 Uhr

Mirjam Breu

Der Kanton Nidwalden will sich mit 10 Millionen am Flugplatz Buochs beteiligen. Darüber wird am 26. November abgestimmt.

Bild in Lightbox öffnen. Ob sich der Kanton Nidwalden in dieser Grössenordnung an den Investitionen der Betreibergesellschaft Airport Buochs AG (ABAG) beteiligen soll – darüber scheiden sich in Nidwalden die Geister. Die Mehrheit des Landrats war der Meinung, der Kanton solle sich wie bis anhin zu fünfzig Prozent an der Betreibergesellschaft beteiligen und somit auch die Hälfte an die Investitionskosten zahlen, die für die komplette Umgestaltung des Flugplatzes Nidwalden in einen Zivilflugplatz notwendig sind. Die anderen 10 Millionen sollen die Pilatus Flugzeugwerke AG beisteuern, die den Flugplatz zur Hauptsache nutzen. Streitpunkt unternehmerisches Risiko Eine Minderheit im Rat stellte sich gegen den Kredit. Ihr sind die Investitionen zu hoch, und sie sieht grosse Risiken in der Beteiligung des Kantons bei der ABAG. Vor der Abstimmung stehen sich zwei Komitees gegenüber. Die Köpfe der Komitees sind beide bei der SVP. Der Kreditbefürworter Urs Müller schätzt die Einflussmöglichkeiten des Kantons bei einer Beteiligung als viel grösser ein. Sein Parteikollege, der Gegner Martin Zimmermann, hingegen befürchtet, der Kanton gehe ein unnötiges unternehmerisches Risiko ein. Er ist der Überzeugung, der Kanton könne seine Interessen auch mit einer geringeren Beteiligung wahren. Audio «Flugplatz Buochs: Die Vorgeschichte (6.11.2017)» abspielen. Audio «Flugplatz Buochs: Die Vorgeschichte (6.11.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Flugplatz Buochs: Die Vorgeschichte (6.11.2017) 1:33 min

2 Flugplatz Buochs: Die Kontroverse (6.11.2017) 4:50 min Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr