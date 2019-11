Die Kantonsschule Ausserschwyz soll am heutigen Standort in Pfäffikon für 92 Millionen Franken neu gebaut werden.

Die Kantonsschule Ausserschwyz wird an den beiden Standorten Pfäffikon (rund 420 Schülerinnen und Schüler) und Nuolen (rund 160 Schülerinnen und Schüler) geführt. Dies führt teilweise zu aufwendigen Abläufen und Doppelspurigkeiten. Vor allem ist es nicht möglich, dass die Schülerinnen und Schüler an beiden Standorten das gleich umfassende Angebot an Wahpflicht- und Freifächern haben.

Ausserdem sind an beiden Standorten aufwändige Sanierungsarbeiten notwendig. Ein Neubau der Schule am bestehenden Standort in Pfäffikon ermöglicht die Zusammenführung der beiden Teilschulen. So gäbe es Platz für 600 Schülerinnen und Schüler. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 92 Millionen Franken. Geplant sind darin auch Räumlichkeiten für die Berufs- und Studienberatung und für die Aussenstelle der Pädagogischen Hochschule Schwyz. Zudem kann der Neubau auch vom benachbarten Berufsbildungszentrum genutzt werden.

Legende: Am Standort der neuen Kantonsschule ist unter anderem auch eine Dreifach-Sporthalle geplant. ZVG

Baubeginn: Ende 2021

Geplanter Bezug: Schuljahr 2024/25

Der Kantonsrat hat die Ausgabenbewilligung für den Neubau im Mai 2019 mit 70 zu 20 Stimmen angenommen. Gegen diese Ausgabenbewilligung ist das Referendum zustande gekommen, weshalb jetzt am 24. November das Schwyzer Stimmvolk darüber abstimmt. Sowohl der Kantons- wie auch der Regierungsrat empfehlen den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, die Vorlage anzunehmen.