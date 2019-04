Die Stadtluzernerinnen und Stadtluzerner stimmen am 19. Mai ausserdem über die «Umsetzung des Behindertengleichstellungsgesetzes» ab. Die Stadt plant, in den nächsten zehn Jahren 73 Bushaltekanten so umzubauen, damit Behinderte alleine in Busse einsteigen können. So verlangt es das Bundesgesetz.

Gleichzeitig will die Stadt gewisse Busunterstände erneuern und die Strassenflächen rund um die Haltestellen sanieren. Insgesamt rechnet die Stadt mit Kosten von 40 Millionen Franken.

Im Parlament war der Kredit unumstritten, er wurde ohne Gegenstimme befürwortet.