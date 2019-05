An diesem Wochenende findet in Gersau im Kanton Schwyz der Fecker-Märt statt. Dieser Anlass – früher als Fecker-Chilbi bekannt – hat eine lange Tradition. Bereits im 16. Jahrhundert trafen sich im Dorf am Vierwaldstättersee Fahrende zu ihrem Fest. Gestoppt wurde die Tradition 1989, als die Fecker-Chilbi in einer wüsten Schlägerei ausartete.

Jetzt nehmen die Fahrenden einen neuen Anlauf. Sie stellen in Gersau ihre Stände auf, verkaufen selber gemachte Waren und feiern zusammen mit der Bevölkerung. Dabei spielt auch die Musik eine wichtige Rolle.

Bild 1 / 6 Legende: Schon im Jahr 1986 lockte die Fekker-Chilbi viele Menschen nach Gersau ... Keystone Bild 2 / 6 Legende: ... und bewunderten diesen wagemutigen Mann auf dem Nagelbrett... Keystone Bild 3 / 6 Legende: ... dabei herrschte gute Stimmung. Bis 1989 eine wüste Schlägerei die Tradition beendete. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Jetzt will Willi Moser diesen Anlass wieder neu lancieren ... SRF/Lars Gotsch Bild 5 / 6 Legende: ... damit Fahrende wie diese beiden Frauen ihre Waren anbieten können. SRF/Lars Gotsch Bild 6 / 6 Legende: Dabei werden aber nicht nur Waren verkauft – sondern auch die Volksmusik spielt eine grosse Rolle. SRF/Lars Gotsch

Bei ihrem Anlass machen die Fahrenden aber auch auf ihre grösste Problematik aufmerksam: Die fehlenden Standplätze. Dies, obwohl das Bundesgericht vor 15 Jahren bestimmt hat, dass sich die Kantone um genügend Plätze kümmern müssten. Aus diesem Grund hat der Kanton Schwyz vor 12 Jahren auch ein Konzept Fahrende verabschiedet – passiert ist seither jedoch nichts.

«Das ist, als würden Sie sieben Jahre auf eine Baubewilligung warten ohne den Grund für die Verzögerung zu wissen», sagt Willi Moser, Mit-Organisator des Fekker-Märts, «da würden Sie sich auch verarscht fühlen, wenn ich das so sagen darf».

Respekt oder sogar Angst

Auf die Frage, weshalb es mit den Standplätzen nicht vorwärts geht, hat Moser zwei Antworten. Zum einen liege der Ball sicher bei den Behörden. «Und dann haben die Leute zum Teil gewissen Respekt oder sogar Angst vor uns. Was natürlich schade ist.»

Er hoffe deshalb, dass der Fecker-Märt seinen Teil zur Aufbesserung des Ansehens der Fahrenden beiträgt. Dass die Berührungs- und andere Ängste schwinden und vielleicht irgendwann sogar das Problem mit den Standplätzen.

Beim Kanton Schwyz ist für dieses Problem Peter Reichmuth vom Volkswirtschaftsdepartement verantwortlich. Er gibt offen zu, dass der Kanton hier im Hintertreffen ist: «Wir sind sicher nicht da, wo wir sein wollen.»

Man prüfe deshalb verschiedene Optionen. Zum Beispiel könne er sich vorstellen, alte Militärplätze zur Verfügung zu stellen. Konkrete Lösungen gibt es jedoch nach wie vor nicht.