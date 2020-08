Für Liebhaberinnen und Liebhaber kostbarer, alter Bücher ist das renommierte Antiquariat von Matt in Stans eine Institution. Es besteht seit 1836 und beherbergt weit über 200'000 wissenschaftliche Bücher zu Theologie, Philosophie und Schweizer Geschichte.

Legende: Antiquariat von Matt in Stans Gerhard Beckers Lieblingsbuch ist eines der ersten wissenschaftlichen Werke über die Fischwissenschaft. SRF

Meister der alten Schriften ist Gerhard Becker – seit über 30 Jahren Antiquar bei von Matt. Wenn er von seinen Büchern erzählt, dann spürt man die grosse Leidenschaft und Ehrfurcht: «Die Bücher sind mir alle ans Herz gewachsen. Wenn ich morgens den Raum betrete und sehe, alle meine lieben Freunde sind noch da – das gesammelte Wissen von hunderten von Jahren – dann läuft es mir kalt den Rücken hinunter», erzählt Becker.

Kein Stoff für normale Leserinnen und Leser

Universitäten, Bibliotheken, Klöster, Forscher und Sammler aus der ganzen Welt kaufen und verkaufen im Antiquariat von Matt Bücher aus den Geisteswissenschaften. Angesprochen ist also ein sehr spezifisches Kundensegment.

Nach fast 185 Jahren müsse er neue Wege beschreiten, sagt Inhaber und Geschäftsführer Martin von Matt. Gründe dafür seien die schwierige wirtschaftliche Lage und das schwindende Interesse. Die jüngere Generation interessiere sich für andere Themen: «Hinzugekommen ist auch die Digitalisierung. Für Studierende, Professoren oder Forscher ist das ein riesiger Vorteil. Doch uns hat es das Genick gebrochen».

Legende: Antiquariat von Matt in Stans Martin von Matt hat ein schweres Erbe angetreten: Er führt das Antiquariat bereits in der sechsten Generation. SRF

Das Antiquariat von Matt in Stans schliesst per Ende August. Es ist nur noch auf Anfrage verfügbar. Die Räumlichkeiten sollen in Zukunft zum Beispiel für kulturelle Veranstaltungen oder als Seminarraum genutzt werden. Die Buchhandlung von Matt im Gebäude nebenan bleibt hingegen bestehen.