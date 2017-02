Nach einem Skiausflug auf den Stoos sind 88 Schülerinnen und Schüler und Lehrer der Sekundarschule Buttikon im Kanton Schwyz an Durchfall und Erbrechen erkrankt. Mehrere Personen mussten sich im Spital behandeln lassen. Der Kantonschemiker hat Untersuchungen aufgenommen.

Auf dem Stoos in der Schwyzer Gemeinde Morschach muss das Trinkwasser aktuell abgekocht werden. Denn noch ist unklar, warum die Schulgruppe erkrankt ist.

Die 88 Schüler und Lehrer waren nach einem Skiausflug auf den Stoos am Freitag an Durchfall und Erbrechen erkrankt. Die Betroffenen hatten am Mittag alle im selben Restaurant Spaghetti gegessen.

Laboratorium untersucht

Das Laboratorium der Urkantone untersucht nun, ob ein Virus oder Bakterien die Ursache sind. Wie der Kantonschemiker des Laboratoriums der Urkantone, Daniel Imhof, gegenüber Radio SRF sagt, seien die Abklärungen kompliziert. «Zur Zeit spricht viel dafür, dass es sich um eine Lebensmittelvergiftung handelt.» Es sei aber nicht bewiesen, dass das Restaurant die Quelle sei. Er habe Proben im Restaurant, im Wasser und auch bei den Kranken nehmen lassen.

Bis die Ergebnisse vorliegen, gehe es mindestens drei Tage. Beim Abkochen des Wassers handle es sich um eine vorsorgliche Massnahme.

Beschwerdefrei blieben 24 Teilnehmer des Skitags, die sich am Mittag offenbar andernorts verpflegt hatten. Ob noch weitere Personen, die nicht zum Skitag der Schule gehörten, betroffen waren, sei noch nicht klar.