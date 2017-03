Lawine am Oberalp Bahnstrecke am Oberalp ab Freitagmorgen vermutlich wieder offen

Aktualisiert Heute, 17:04 Uhr

Nach dem Lawinenniedergang am Oberalppass vom Mittwoch gehen die Räumungsarbeiten weiter. Sie werden bis am späten Donnerstagabend beendet sein. Der Bahnbetrieb kann voraussichtlich am Freitagmorgen wieder aufgenommen werden. Allerdings wird viel Schnee erwartet.

2/2 Die Matterhorn Gotthard Bahn rechnet mit grossen Schneemengen in der Nacht auf Freitag. «Darum müssen wir die Lawinensituation am Freitagmorgen vor Betriebsbeginn nochmals neu beurteilen», sagt Jan Bärwalde, Sprecher der Bahn auf Anfrage der Nachrichtenagentur sda. Aus Sicht der Matterhorn Gotthard Bahn aber wäre die Strecke bis am späten Donnerstagabend soweit instand gesetzt, dass die Züge wieder durchgehend fahren könnten. Geplant ist, dass der erste Zug Disentis um 07.08 Uhr und der erste Andermatt um 07.28 Uhr verlässt. Am frühen Mittwochmorgen, noch vor Betriebsbeginn, war in Uri zwischen Nätschen und dem Oberalppass an der Grenze zu Graubünden eine Lawine niedergegangen. Sie verschüttete die Geleise der Matterhorn Gotthard Bahn auf mehreren hundert Metern. Verletzt wurde niemand. Seither war die Strecke unterbrochen. «Keine weiteren Verbauungen nötig» Der betroffene Streckenabschnitt sei mit knapp 2000 Metern der höchstgelegene Bereich der hochalpinen Bahn. Da könne das Trassee immer wieder von Schnee verschüttet werden, so Bärwalde weiter. Zusätzliche Verbauungen seien aber nicht nötig. Audio «Gespräch mit Jan Bärwalde, MGB (08.03.2017)» abspielen. Audio «Gespräch mit Jan Bärwalde, MGB (08.03.2017)» in externem Player öffnen. Audio 1 Gespräch mit Jan Bärwalde, MGB (08.03.2017) 3:08 min

