Klein aber fein ist das Holzfiguren-Kabinett von Alfons Bürgler. Seine Kobolde aus Ästen erzählen Geschichten und laden zum Sinnieren ein.

Auf ausgedehnten Streifzügen durch Wälder und entlang von Flussuferböschungen sammelt der Künstler Alfons Bürgler das Rohmaterial, also die Äste für seine «Holzkobolde». Kleinere Äste schneidet er selber, für die grossen, bis zu drei Meter hohen, begleitet ihn ein Freund samt Motorsäge und Anhänger.

«Die Äste drehe ich dann, schneide mit der Baumschere nur das Nötigste weg ohne zu schleifen und male sie weiss an.» Im Holzfiguren-Kabinett in Steinen setzt er seine Figuren dann in einem abgedunkelten Raum diskret beleuchtet in Szene und lässt sie tanzen, sich umarmen, diskutieren oder streiten.

Die Besucher des Holzfiguren-Kabinetts sind eingeladen, den Rundgang in Gruppen zu absolvieren, um über die Figuren und ihre Geschichte zu diskutieren. Auf kleine Zettel können die Besucher anschliessend ihre Interpretationen aufschreiben.

«Ohne diesen Austausch wäre der Rundgang etwas langweilig», meint Alfons Bürgler. Unter den Besuchern sind auch viele Schulklassen. Im Baumfiguren-Kabinett kann man auch essen oder ein Glas Wein trinken. Es ist jeweils montags und dienstags geöffnet.