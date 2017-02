«Religion und Banking schliessen sich nicht aus»

Bis vor ein paar Jahren hat sich Patrice Baumann in der Bankenwelt bewegt. Er arbeitet in Schwyz als Vizedirektor der Kantonalbank, anschliessend bei einer Privatbank. Als diese ihn im Rahmen einer Massenentlassung auf die Strasse stellt, ändert er sein Leben komplett. Er verkauft sein Haus in Wollerau, zieht ins Zürcher Oberland und beginnt mit Ende vierzig ein Theologiestudium an der Uni Zürich. Das mit der Absicht Bankenpfarrer zu werden, eine Art Seelsorger für Bankangestellte und -kunden. Wirtschaft und Theologie sind für Patrice Baumann keine Gegensätze, erklärt er im Gespräch.