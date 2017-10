Neuer Verwaltungsratspräsident der Bergbahnen ist der Nidwaldner Regierungsrat Res Schmid. Die Aktionäre wählten ihn einstimmig zum Nachfolger von Paul Berlinger. Im Interview mit der «Zentralschweiz am Sonntag» sagte Res Schmid, dass er guter Hoffnung sei, dass die Darlehen gewährt würden. Sie seien sehr wichtig, damit der Neustart gelinge. «Viele wissen, dass es sonst schwierig wird», so Schmid. Für ihn ist aber auch klar: «Wir müssen unbedingt den Umsatz in den Zeiten ohne Schnee und im Gastrobereich markant verbessern.» Die Pläne für eine Neuausrichtung hatten bei den Bergbahnen Beckenried-Emmetten bereits im Juli zu einem abrupten Abgang geführt. Sie beendigten das Arbeitsverhältnis mit Geschäftsführer Sepp Odermatt, der die Bahnen während neun Jahren leitete.