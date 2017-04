Polizeieinsatz in Luzern Brandattacke in Bar an der Bernstrasse

Heute, 5:58 Uhr

Ein 34-jähriger Mann hat am Donnerstagabend in einer Bar an der Bernstrasse in der Stadt Luzern eine brennbare Flüssigkeit ausgeschüttet und entzündet. Die Polizei konnte den Mann festnehmen, das Feuer wurde schnell gelöscht. Die Hintergründe sind unklar.

Der Mann habe die Bar an der Bernstrasse um ca. 18.30 Uhr betreten, teilte die Luzerner Polizei am Donnerstagabend mit. Gemäss ersten Erkenntnissen trug er ein Messer auf sich und bedrohte die anwesenden Personen. Daraufhin schüttete er eine brennbare Flüssigkeit aus und entzündete diese. Für die Löscharbeiten wurde die Bernstrasse für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei hat weitere Informationen im Laufe des Tages in Aussicht gestellt.

peld/sda; Regionaljournal Zentralschweiz, 6:32 Uhr.