Brand in Sägerei Brandursache bei der Sägerei in Haltikon geklärt

Heute, 16:28 Uhr

Der mehrtägige Brand in einem Sägereibetrieb in Haltikon im Bezirk Küssnacht geht auf eine technische Ursache zurück. Zu diesem Schluss kommen die Brandermittler der Schwyzer Kantonspolizei. In einer Filteranlage kam es zu einer Staubexplosion.

Bild in Lightbox öffnen. Nach der Staubexplosion breitete sich der Brand rasch weiter aus. Für die Ermittlung der Brandursache standen die Kantonspolizei, die Staatsanwaltschaft und das Forensische Institut Zürich im Einsatz. Der Brand im Sägereibetrieb Schilliger Holz AG war am Montag vor einer Woche um 14.30 Uhr ausgebrochen: Zwei Hallen brannten vollständig ab, Menschen wurden keine verletzt.

Die Löscharbeiten dauerten rund 100 Stunden

Die Feuerwehr stand mit bis zu 300 Löschkräften aus drei Kantonen im Einsatz

Auch zwei Helikopter wurden für die Löscharbeiten eingesetzt Über den Sachschaden gibt es noch keine Angaben. Die Firma will voraussichtlich am Freitag darüber informieren.

sda/stat; Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr