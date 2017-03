Das Urner Bergdorf Bristen ist weiterhin nur zu Fuss erreichbar. Die Schweizer Armee wird nun für maximal drei Wochen eine Luftbrücke einrichten. Unter anderem sollen Lebensmittel und Benzin ins abgeschnittene Dorf geflogen werden.

Ausnahmezustand im abgeschnittenen Dorf 4:33 min, aus Schweiz aktuell vom 7.3.2017

Die Schweizer Armee hat am Mittwoch mit Helikoptern eine Luftbrücke zur Versorgung des Dorfes eingerichtet. Das VBS habe ein Gesuch des Kantons Uri bewilligt.

des Dorfes eingerichtet. Das VBS habe ein Gesuch des Kantons Uri bewilligt. Der Katastrophenhilfeeinsatz der Armee dauert maximal drei Wochen. Das Dorf soll mit Gütern des täglichen Bedarfs versorgt werden.

Erste Versorgungsflüge ins Dorf sind für Mittwoch vorgesehen . Für die 450 Einwohner von Bristen wurde eine Koordinationsstelle für Transporte eingerichtet.

sind . Für die 450 Einwohner von Bristen wurde eine Koordinationsstelle für Transporte eingerichtet. Die Rega nahm in Bristen drei Helikopterlandeplätze in Betrieb. Ein Platz ist beleuchtet und kann auch in der Nacht angeflogen werden.

Das Dorf ist ansonsten nur zu Fuss per 25-minütigem Marsch erreichbar. Der steile Weg wird ausgebessert und gesichert. Zwischen Bristen Wasserschloss und Bristen verkehrt ein Shuttle-Dienst. Die Versorgung des Dorfes mit Spitex-Dienstleistungen ist gemäss Baudirektion gewährleistet.

Notverbindung ins Dorf geplant

Die Primarschule Bristen, in der 32 Kinder unterrichtet werden, nahm am Dienstag den Unterricht wieder auf. Die Oberstufenschüler, die in Silenen zur Schule gehen, hatten noch einen Tag schulfrei.

Bis die Strasse wieder in Betrieb genommen wird, soll eine Notverbindung in das auf 770 Meter über Meer gelegene Bristen geschaffen werden. Eine Option ist auch die Wiederinbetriebnahme der stillgelegten Standseilbahn des Kraftwerkes Amsteg. Diese war bereits 2003 benutzt worden, als die Strassenverbindung ebenfalls längere Zeit unterbrochen gewesen war.

Theater kann vermutlich nicht stattfinden

Besonders betroffen von der Strassensperrung ist die Theatergesellschaft Maderanertal. Am Samstag wäre Premiere ihrer diesjährigen Theaterproduktion. Die insgesamt 9 Aufführungen stehen nun aber auf der Kippe.

«Unsere Theaterabende sind in Gefahr», sagt Regisseurin Cornelia Jauch auf Anfrage von Radio SRF. Die Aufführungen zu verschieben sei praktisch nicht möglich, da viele Spielerinnen und Spieler im Schichtbetrieb oder auf Pikett arbeiteten.

Ursache wird untersucht

Ein rund 10 Meter langes Teilstück der Bristenstrasse zwischen Amsteg und Bristen ist am Sonntagabend abgerutscht und hat das darunterliegende Strassenstück verschüttet. Die Strasse bleibt für mehrere Wochen gesperrt.

Die Ursache für das unerwartete Abrutschen der Strasse ist Gegenstand der Untersuchungen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ein lokal begrenztes Ereignis, das aufgrund der starken Witterungs- und Temperaturschwankungen der vergangenen Tage auftrat.