Ein rund 10 Meter langes Teilstück der Bristenstrasse zwischen Amsteg und Bristen ist am Sonntagabend abgerutscht und hat das darunterliegende Strassenstück verschüttet. Die Strasse ist bis auf weiteres nicht befahrbar. Die Dauer der Sperrung ist nicht bekannt. Verletzt wurde niemand.

Das betroffene Strassenstück befindet sich oberhalb des dritten Kehrtunnels.

Die Dauer der Sperrung ist noch nicht bekannt.

Der Kanton Uri und die Gemeinde Silenen arbeiten zur Zeit intensiv an einer Notverbindung für die Bevölkerung.

Das teilte die Urner Baudirektion am Montag mit. Geprüft würden mehrere Varianten, unter anderem ein Shuttleservice mit Bussen sowie ein Fussweg. Auch die Wiederinbetriebnahme der Kraftwerk-Standseilbahn wird geprüft.

Bristenstrasse gesperrt

Rega stellt medizinische Versorgung sicher

Am Montagabend um 19 Uhr werden die Behörden die Bevölkerung des von der Umwelt abgeschnittenen Bergdorfs in der Turnhalle in Bristen über das Ereignis informieren. Die medizinische Versorgung wird durch die Rega sichergestellt.

Als Sofortmassnahme wurde die Schadenstelle oberhalb des dritten Kehrtunnels gesichert. Dies im Hinblick auf die angekündigten starken Niederschläge, welche in den nächsten Stunden im Kanton Uri erwartet werden.

Die Ursache für das unerwartete Abrutschen der Strasse ist Gegenstand der Untersuchungen. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um ein lokal begrenztes Ereignis, das aufgrund der starken Witterungs- und Temperaturschwankungen der vergangenen Tage auftrat.

Rutsch im alten Strassenabschnitt

Die Bristenstrasse war im Jahr 2003 nach einer Felssprengung längere Zeit gesperrt. Die Strasse musste daraufhin auf einem längeren Abschnitt instandgestellt und neu gebaut werden. Das gestern Nacht abgerutschte Teilstück befindet sich im alten Teil der Strasse, der nicht neu gebaut werden musste.