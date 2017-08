Die Anwärter auf die Nachfolge von FDP-Bundesrat Didier Burkhalter sind über eine Stunde lang Red und Antwort gestanden.

Ignazio Cassis, Isabelle Moret und Pierre Maudet.Sie drei wollen bekanntlich den frei werdenden Bundesratssitz ihres FDP-Parteikollegen Didier Burkhalter erben. Ein Monat vor der Wahl gehen die Kandidatin und die beiden Kandidaten auf Tuchfühlung mit der Bevölkerung – in einer «Roadshow» durch die Schweiz.

Den Auftakt machte am Montagabend eine Veranstaltung in Zug – mit rund 100 Besucherinnen und Besuchern. Während über einer Stunde standen die drei Kandidierenden Red und Antwort. Es kamen Fragen über ihre Interessenbindungen, ihre persönlichen Stärken oder ihren Führungsstil. Aber auch zu sachpolitischen Themen, wie die steigenden Gesundheitskosten oder das Verhältnis der Schweiz zur EU.

Zusatzinhalt überspringen Mehr dazu am Radio Heute im «Regionaljournal» um 17:30 Uhr auf Radio SRF 1.

Die Quotenfrage und das Prozedere

Cassis, Moret und Maudet antworteten von Anfang an unverblümt, klar und teils mit einer persönlichen Note. So stellte Ignazio Cassis beispielsweise gleich zu Beginn klar: «Der Kanton Tessin hat nicht mehr Anrecht auf einen Bundesratssitz als etwa Schwyz oder Schaffhausen. Sondern es ist ein Sprachgebiet, das Anrecht auf einen Sitz hat. Die Schweiz ist nicht die Schweiz ohne die italienische Komponente.»

Genau diesen Punkt bewerteten einige Besucherinnen und Besucher des Podiums in Zug anders. «Die lateinische Schweiz ist jetzt schon übervertreten im Bundesrat», war eine der Aussagen. Andere kritisierten das Prozedere, mit dem die Parteileitung auf Kandidatensuche ging. Diese rief die Kantonalparteien nämlich explizit dazu auf, vor allem valable Kandidatinnen und Kandidaten aus der West- und der Südschweiz zu melden. Dies bewerteten Podiumsbesucher als zu starke Einschränkung und Bevorzugung einzelner Kantone.

Nach Angaben der FDP ist das Vorgehen, eine Veranstaltungsreihe mit den Kandidierenden durchzuführen, nicht neu (weitere, öffentliche Podien finden diese Woche in Basel und Freiburg statt). Bereits vor der Wahl von Didier Burkhalter und Johann Schneider-Ammann habe es solche Anlässe gegeben.

Als nächstes wird die FDP-Fraktion an ihrer Sitzung vom 1. September entscheiden, wie viele und welche Kandidaten sie der Bundesversammlung vorschlägt. Die Bundesratswahl findet voraussichtlich am am 20. September statt.