Konzentration in Papierbranche

Mit der Übernahme wird die Fabrik in Perlen zur letzten Papierfabrik für Zeitungsdruck- und Magazinpapier der Schweiz

Die CPH Chemie + Papier Holding AG in Perlen übernimmt auf 2018 die Kunden- und Altpapierlieferantenverträge der Papierfabrik Utzenstorf im Kanton Bern. Diese gibt die Produktion und den Vertrieb Ende Jahr auf. Betroffen sind 200 Angestellte.

Neu einziger Produzent

Mit dem geplanten Verkauf wird die Fabrik in Perlen ab 2018 zur letzten Papierfabrik für Zeitungsdruck- und Magazinpapiere in der Schweiz. Die CPH muss dank der Übernahme weniger Altpapier importieren. Damit könnten die Rohstoffpreise gesenkt werden und die Wettbewerbsfähigkeit der Produkte verbessert werden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

200 Jobs stehen auf der Kippe

Das Altpapiersortierwerk am Standort Utzenstorf werde aber weitergeführt. Die Zukunft der Belegschaft werde Gegenstand eines Konsultativverfahrens mit Arbeitgebervertretern. Sollte eine Fortführung der Arbeitsverhältnisse nicht möglich sein, stünden aus dem Verkaufserlös genügend Mittel bereit, um den Sozialplan für die von einer Entlassung betroffenen Mitarbeiter zu finanzieren, teilte das Unternehmen mit.