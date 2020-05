Die Regierung der Stadt Luzern verwirft die Idee, jeder Bewohnerin und jedem Bewohner einen 100-Franken-Einkaufsgutschein zu schenken, um die von der Coronakrise gebeutelte Wirtschaft wieder anzukurbeln.

Die Hochschule Luzern beteiligt sich an einem EU-Forschungsprojekt. Im Mittelpunkt steht «Anne» – ein Tablet, das älteren Menschen helfen soll.

Der Kanton Schwyz fühlte sich nicht zuständig, Eltern bei Kita-Beiträgen finanziell zu unterstützen. Bis heute. Nun aber will die Regierung vorwärts machen.

Dienstag, 26. Mai: Doch keine 100-Franken-Gutscheine für Luzerner

Vor einem guten Monat noch kündigte die Stadtluzerner Finanzdirektion an, dass möglicherweise alle Bewohnerinnen und Bewohner von Luzern einen Einkaufsgutschein bekämen, um die von der Coronakrise angeschlagene Wirtschaft wieder anzukurbeln. Aus dieser Idee wird nun doch nichts, wie die Stadtregierung heute mitteilte. «Wir haben gemerkt, dass man das Geld gezielter einsetzen kann», begründet Stadtpräsident Beat Züsli den Entscheid. «Wir haben das zwar geprüft, doch die Wirkung der Gutscheine kann zu wenig klar ausgewiesen werden. Es käme zu Streuverlusten.»

Die Stadtregierung setzt stattdessen auf ein anderes Unterstützungspaket und beantragt dafür beim Parlament einen ausserordentlichen Kredit von rund 4.7 Millionen Franken. Dieser soll in einem Eilverfahren genehmigt werden. Der grösste Teil des Geldes – 3.7 Millionen Franken – würde zur Kompensation der Ausfälle bei der Billettsteuer eingesetzt. Die Billettsteuer ist eine Abgabe auf alle Billettverkäufe im Bereich der Kultur und des Sports, die wiederum in Fonds zur Förderung von Kultur und Sport einfliesst. Wegen der Coronakrise rechnet der Stadtrat mit grossen Ausfällen bei der Billettsteuer, welche nun mithilfe des ausserordentlichen Kredits gedeckt werden sollen. Der Rest des Geldes käme Spielgruppen, dem Tourismus und dem Detailhandel zu Gute.

Dienstag, 26. Mai: Urner dürfen wieder an Gemeindeversammlungen

Der Urner Regierungsrat hat entschieden, dass Gemeindeversammlungen unter Auflagen wieder erlaubt sind. Eigentlich gilt wegen der Coronapandemie ein vom Bundesrat verordnetes allgemeines Versammlungsverbot. Dieses sieht jedoch Ausnahmen vor, wenn für eine Versammlung ein überwiegendes öffentliches Interesse besteht und wenn ein Konzept zum Schutz der Gesundheit vorliegt.

Weil die Zahl der Neuinfektionen abnimmt und die Einschränkungen schrittweise gelockert werden, beschloss der Regierungsrat des Kantons Uri, von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch zu machen und Gemeindeversammlungen im Grundsatz wieder zuzulassen. Es liege im öffentlichen Interesse, dass die demokratischen Institutionen funktionierten, teilte er mit. Die Gemeinden müssen die Gemeindeversammlungen aber so durchführen, dass die Distanz- und Hygieneregeln eingehalten werden können.

Dienstag, 26. Mai: «Anne» soll älteren Menschen helfen

Als Teil eines EU-Forschungsprojekts hat das iHomeLab der Hochschule Luzern «Anne» entwickelt, ein Tablet mit Sprachfunktion. Es soll Menschen, die von Einsamkeit betroffen sind helfen, mit Freunden, Angehörigen und Betreuungspersonen in Kontakt zu bleiben. Gemeinsam mit der Stadt Luzern und dem Netzwerk Vicino werden nun als Pilotprojekt 30 Tablets in Luzern in Betrieb genommen. Die Bedienung sei einfach, sagt Projektleiter Clemens Nieke: «Es braucht kein technisches Vorwissen und auch eine SIM-Karte ist bereits installiert.» Auch die Zahl der Funktionen sei bewusst tief gehalten.

Für das Verteilen der 30 kostenlosen Geräte ist unter anderem Vicino Luzern zuständig, eine Organisation, die sich unter für ein selbstbestimmtes Leben im Alter einsetzt. Nach drei Monaten ist eine erste Auswertung geplant.

Montag, 25. Mai: Warum sprach Schwyz keine Kita-Hilfen?

Letzte Woche hat der Bund die Kantone dazu verpflichtet, Beiträge an Eltern zu zahlen, die ihr Kind nicht in eine Kindertagesstätte geschickt haben, aber trotzdem einen Platz bezahlen mussten. In der Zentralschweiz haben die Kantone Luzern und Zug beispielsweise schon länger entschieden, dass sie Kitas unterstützen. Der Kanton Schwyz hingegen hat erst reagiert, als der Bund sein Machtwort gesprochen hatte. Das sorgt bei den Betroffenen für Irritation.

So zeigt sich beispielsweise Marina Raymann enttäuscht. Sie ist Leiterin einer Kindertagesstätte in Siebnen, im Bezirk March. Raymann hat zusammen mit anderen einen Brief an den Schwyzer Regierungsrat geschickt, mit der Bitte um Unterstützung für betroffene Eltern. «Mit Blick auf andere Kanton hätten wir uns gewünscht, dass der Kanton Schwyz von sich aus mit Hilfsangeboten auf uns zukommt», sagt Marina Raymann.

Auf die Frage, weshalb der Kanton Schwyz noch selbst aktiv geworden ist in der Sache, sagt die zuständige Schwyzer Regierungsrätin Petra Steimen auf Anfrage von Radio SRF: «Die Regierung des Kantons Schwyz hat immer gesagt: Sobald eine schweizweite Lösung vorliegt, wird sich Schwyz daran beteiligen. Nun liegt die entsprechende Verordnung vor.»

Diese Notverordnung des Bundes gilt für den Zeitraum vom 17. März bis am 17. Juni. Das zuständige Schwyzer Amt für Gesundheit und Soziales wird heute die Kitas über das weitere Vorgehen informieren. Sobald die genauen Modalitäten des Bundesamts für Sozialversicherungen vorlägen, könnten Gesuche eingereicht und abgearbeitet werden.

Wann dies genau der Fall sein wird, kann Regierungsrätin Petra Steimen noch nicht sagen. Klar hingegen ist die Finanzierung: Ein Drittel der Kosten übernimmt der Bund, zwei Drittel die Kantone. Das Geld geht jeweils zuerst an die Kitas. Diese geben es dann an die anspruchsberechtigten Eltern weiter.

Montag, 25. Mai: Stadt Luzern soll Badeinfrastruktur erweitern

Jetzt, da die Temperaturen steigen und das Wetter sich von der schönen Seite zeigt, suchen viele ein lauschiges Plätzchen. Doch bei der Menge an Leuten ist es zum Teil schwierig, genügend Abstand zu halten. Darum kommt nun aus dem Luzerner Stadtparlament die Forderung aus der SP/Juso-Fraktion: Um Unmut und zu dichten Menschenansammlungen vorzubeugen, solle die Stadt die Aufenthalts- und Bademöglichkeiten in diesem Sommer mit folgenden Massnahmen erweitern:

Zusätzliche, leicht zugängliche Badeplätze schaffen. Unter anderen sollen folgende Örtlichkeiten geprüft werden: Carl-Spitteler-Quai (ab Höhe Rössliwiese, Richtung Lido), Luzernerquai, General-Guisan-Quai/ Lido-Wiese, Inseli, Tribschenhorn und Richard-Wagner-Wiese

Abklären, ob benachbarte Privatgrundstücke als Aufenthalts- und Liegewiesen zu bestimmten Zeitfenstern durch die Öffentlichkeit genutzt werden können (gegen Pauschalentschädigung durch die Stadt)

Wo aus Sicherheitsgründen sinnvoll: Zugänge zum Wasser optimieren und/oder Bojenmarkierungen gegenüber dem Schiffsverkehr anbringen

Wo nötig: mobile WC-Kabinen aufstellen

Allenfalls Badewachen zu Spitzenzeiten bereitstellen sowie kioskähnliche Dienstleistungen durch Drittanbieter ermöglichen

Sonntag, 24. Mai: Handelskammer stellt sich gegen zu viel staatliche Hilfe

Es ist ein düsterer Blick, den der Internationale Währungsfonds in die Zukunft wirft. Laut dem IWF könnte die Corona-Krise die schlimmste Rezession seit der Grossen Depression der 1930er-Jahre auslösen. Das wird unweigerlich auch in der Zentralschweiz zu steigender Arbeitslosigkeit führen.

Es müsse sogar, meint Adrian Derungs, der Direktor Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz. Im Interview erzählt er, weshalb seiner Meinung nach nicht jeder Arbeitsplatz gerettet werden darf, wenn die Wirtschaft wieder gesunden soll.

Sonntag, 24. Mai: Polizei konnte Regeln nicht mehr durchsetzen

Die Stadt Luzern appelliert an die Einwohnerinnen und Einwohner, sich trotz des schönen Wetters an die Distanzregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten. «Wenn sich an einem Ort bereits viele Leute aufhalten, sollte man an einen anderen Ort ausweichen», sagt Armida Raffeiner, Chefin des Gemeindeführungsstabs der Stadt Luzern.

Das schöne Wetter hatte an Auffahrt viele Menschen nach draussen gelockt – nicht nur in der Stadt Luzern: Bei diversen Ausflugszielen in der ganzen Zentralschweiz waren die Parkplätze schon am Vormittag belegt.

In Luzern musste die Polizei bereits in der Nacht auf Donnerstag den Inselipark und das «Apothekergärtli» bei der Ufschötti räumen, weil sich nach Angaben der Polizei zahlreiche Personen nicht an die Corona-Schutzmassnahmen gehalten hätten. Am Donnerstag und Freitag waren der Polizei auf der Ufschötti dann die Hände gebunden: Auf der Wiese hielten sich so viele Leute auf, dass die Schutzmassnahmen nicht mehr durchsetzbar gewesen seien. Bei den Leuten sei eine gewisse Regelmüdigkeit spürbar, sagt der Sprecher der Luzerner Polizei.

Sollten sich solche Szenen wiederholen, werde die Stadt prüfen, im äussersten Fall gewisse Anlagen abzusperren oder die Anzahl von Parkplätzen in der Stadt zu reduzieren, so Armida Raffeiner. «Der Bundesrat kommuniziert kommende Woche, welche Lockerungen möglich sind», sagt sie. «Wenn er weiterhin das Einhalten der Abstandsregeln verlangt, dann behalten wir uns diese Massnahme vor.»