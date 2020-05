Die Schwyzer Regierung beantragt dem Parlament einen 2,5-Millionen-Kredit für ein Impulsprogramm zugunsten der Wirtschaft und des Tourismus.

Die Gratis-Ferienwochen in Engelberg sollen ein Dank für den Einsatz des Gesundheitspersonals während der Corona-Pandemie sein. Nun werden sie verlost.

Damit die Klubs auch ohne Zuschauer funktionieren, stellt ihnen der Bund Kredite zur Verfügung. Die Klubs scheuen sich aber vor der Verschuldung.

Weil in Luzern genügend Spitalbetten frei sind, baut der Kanton das Corona-Notspital beim Paraplegikerzentrum Nottwil ab.

Montag, 18. Mai: Schwyzer Regierung will mit 2,5 Millionen der Schwyzer Wirtschaft auf die Beine helfen

Die Schwyzer Regierung will mit einem Impulsprogramm der Wirtschaft, dem Tourismus und der Gastronomie nach dem Corona-Lockdown unter die Arme greifen. Eine Sympathie- und Marketingkampagne soll die Bevölkerung und Unternehmen dazu motivieren, lokal einzukaufen, zu konsumieren und zu investieren. Damit, so die Hoffnung, könne der wirtschaftliche Schaden für den Schwyzer Tourismus und die Gastrounternehmen begrenzt werden.

Die Wirtschaftsverbände zeigten sich laut Regierung bereit, das Programm mitzutragen und bei der konkreten Ausarbeitung der verschiedenen Massnahmen mitzuwirken. Das Parlament wird an seiner nächsten Sitzung vom 24. Juni über die beantragten 2,5 Millionen Franken für das Impulsprogramm entscheiden.

Samstag, 16. Mai: Engelberger Gratis-Ferien sind begehrt

Mit einem derart grossen Interesse habe er nicht gerechnet, sagt der Engelberger Tourismusdirektor Andres Lietha: «Wir erhielten Ameldungen aus allen Landesteilen, auch aus der Romandie und dem Tessin.» Es seien alle Berufsgattungen im Gesundheitswesen vertreten, vom Putzpersonal über Pflegerinnen und Pfleger bis zu Ärztinnen und Ärzten.

Die Ferienwochen werden nun ausgelost. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten einen Gutschein für sechs Übernachtungen samt Bergbahn-Ticket und weitere Freizeitaktivitäten. Engelberg will sich damit einerseits beim Personal für seinen grossen Einsatz bedanken: «Wir haben aber natürlich auch die Hoffnung, dass der eine oder andere Gast bei anderer Gelegenheit wieder nach Engelberg kommt», sagt Andres Lietha.

Freitag, 15. Mai: Sportclubs zögern mit dem Griff nach Bundesgeldern

Seit zwei Monaten finden im Profisport keine Spiele mehr statt. Damit die Klubs trotzdem weiter funktionieren können, stellt ihnen der Bund 350 Millionen Franken zur Verfügung. Da das Geld des Bundes aber nur geliehen ist, würden sich die Klubs damit verschulden. Ausserdem würden sie sich damit verpflichten, die Löhne ihrer Profispieler in den nächsten Jahren um durchschnittlich 20 Prozent zu senken. Lokale Vereine, wie der FC Luzern möchten deshalb möglichst auf diese Massnahme verzichten.

«Bei uns im FCL gibt es viele Spieler mit tiefen Einnahmen, deshalb ist es schwierig, dass wir gleich behandelt werden wie mit Klubs mit höheren Salären», sagt FCL-Präsident Philipp Studhalter. Ähnlich tönt es beim SC Kriens. Entscheidend sei, wie es nun weitergehe.

Sollte es noch lange dauern, bis wir wieder Zuschauer ins Stadion lassen dürfen, wird es sehr schwierig. Dann werden wir einen Kredit nicht vermeiden können.

Noch schärfer formuliert es Patrick Lengwiler, Geschäftsführer des Eishockeyklubs EV Zug: «Darlehen helfen uns länger zu überleben, aber sie lösen unsere Probleme nicht. Ich erwarte keine A-fonds-perdu-Beiträge des Bundes, aber in ein bis zwei Monaten ein klares Signal wie es mit Grossveranstaltungen ab dem 1. September aussieht.»

Freitag, 15. Mai: Notspital in Nottwil wird aufgelöst

Weil es genügend freie Spitalbetten gibt, baut der Kanton Luzern bis Ende Mai das Corona-Notspital in Nottwil ab. Dies hat Gesundheitsdirektor Guido Graf am Freitag bekannt gegeben. Bei Bedarf könnten die 220 Betten beim Schweizerischen Paraplegiker Zentrum (SPZ) innerhalb von drei Wochen wieder aufgebaut werden, sagte Graf. Er beziffert die Kosten für das Notspital auf 200'000 bis 250'000 Franken. Diese Kosten würden vom Kanton übernommen.

Das Notspital wurde Anfang April eröffnet, in Betrieb genommen werden musste es nicht.

Auch mitgeteilt hat der Kanton Luzern, dass er für das Unterbrechen der Ansteckungskette bald auf die Software «Sormas» (kurz für «Surveillance, Outbreak Response Management and Analysis System») setzen wird. Eine entsprechende App werde gemeinsam mit anderen Kantonen und unter Federführung des Bundes eingeführt.

Die Software wurde in Deutschland entwickelt und kommt dort aktuell auch zum Einsatz. Das Contact Tracing werde durch die Lungenliga Zentralschweiz in Zusammenarbeit mit der Dienststelle Gesundheit und Sport und des Zivilschutzes durchgeführt. Auch der Luzerner Datenschutzbeauftragte ist eng in das Projekt eingebunden.

Donnerstag, 14. Mai: Obwaldner Regierungsrat lockert das Besuchsverbot in den Heimen

In Obwalden sind Besuche in Altersheimen und im Kantonsspital wieder möglich, das heisst es in einer Medienmitteilung. Es gelten nach wie vor gewisse Einschränkungen: Pro Bewohnerin, pro Bewohner dürfen maximal zwei Personen zu Besuch, ausser im Restaurant besteht für Besucherinnen und Besucher eine Maskentragpflicht, Körperkontakt ist weiterhin untersagt.

Ausserdem hebt die Regierung die Einsatzverpflichtung für Gesundheitspersonal auf. Seit dem 25. März konnten Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflegepersonal bei Bedarf zu einem Einsatz verpflichtet werden. Aufgrund der aktuellen positiven Entwicklung sei dies nicht mehr nötig, meint der Regierungsrat. Bei einer wiederholten Verschlechterung der Lage behält sich die Regierung vor, gewisse Massnahmen wieder zu verschärfen.

Donnerstag, 15. Mai: Obwaldnerin spendet 5 Millionen für Corona-Hilfe

Die Investorin und Amag-Erbin Eva-Maria Bucher-Haefner, die seit Jahrzehnten in Sarnen ansässig ist, spendet fünf Millionen Franken für einen Corona-Hilfsfonds. Das Geld soll Familien, Alleinerziehenden, Einzelpersonen, Kleinbetrieben und Vereinen zu Gute kommen, die wegen der Coronapandemie in finanzielle Not geraten sind. Der Fonds wurde vom Obwaldner Regierungsrat eröffnet.

Einwohnerinnen und Einwohner von Obwalden können ab sofort mittels Formular um einen Beitrag aus dem Hilfsfonds ersuchen. Für Einzelpersonen und Familien ist in der Regel ein Betrag von bis zu 20'000 Franken vorgesehen, für Kleinbetriebe wie Vereine oder Spielgruppen bis zu 40'000 Franken. Die Beiträge müssen nicht zurückbezahlt werden.

Mit dem Hilfsfonds sollen Antragssteller vor einem bürokratischen Hürdenlauf bewahrt werden, die Hilfe solle rasch fliessen. Ein Vierer-Gremium unter der Leitung von alt Regierungsrat Franz Enderli prüft die Anträge. Die Initiantin hofft, dass sich weitere Personen oder Unternehmen am Hilfsfonds beteiligen und so dessen Wirkung verstärken wird.

Mittwoch, 13. Mai: Der Tourismus nach Corona-Zeiten

Der Tourismus wird auch Monate nach den Lockerungen mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie zu kämpfen haben. Die Schweizer Bergbahnen und Tourismusdestinationen machen sich Gedanken zur besten Zukunftsstrategie - auch jene aus der Zentralschweiz. An einer Onlinekonferenz informierten sie, wie sich die Lage wahrscheinlich entwickeln wird. Der Direktor der Rigi-Bahnen, Frédéric Füssenich etwa meinte, sie gingen nicht davon aus, dass die internationalen Gäste noch in diesem Jahr zurückkämen.

Wir stehen vor einer der grössten Herausforderungen in unserer 150-jährigen Geschichte.

Ähnlich klang es beim Direktor von Engelberg-Titlis Tourismus, Andres Lietha. Die Region Engelberg mache überdurchschnittlich viel Geschäfte mit ausländischen Touristen. «Von Juli bis November werden 40'000 Hotelübernachtungen aus dem internationalem Tourismus fehlen», sagte Lietha. Hotels, die vor allem auf asiatische Gäste gesetzt hätten, müssten jetzt mit Hochdruck neue Kunden suchen. Hotels, die hingegen auf einheimische Touristen setzen würden, verzeichneten einen guten Buchungsstand.

Dienstag, 12. Mai: In Luzern findet der Wochenmarkt wieder statt

Die Marktstände stehen wieder wie gewohnt entlang der Reuss. Als Sicherheitsmassnahme gilt am Markt in der Stadt Luzern eine neue Regel: Die Kundinnen und Kunden dürfen nur im Einbahnverkehr den Marktständen entlang schlendern. Zur Kontrolle sind Leute des Zivilschutzes im Einsatz. Und auch am Markt gelten die Abstandsregeln.

Montag, 11. Mai: Luzerner Restaurants dürfen öffentlichen Grund nutzen

Der Luzerner Stadtrat ermöglicht es Gastrobetrieben, temporär den öffentlichen Grund für mehr Aussenfläche zu nutzen. Er wolle dem Gewerbe in diesen ausserordentlichen Zeiten mit dieser «pragmatisch ausgerichteten und rasch umsetzbaren Lösung» Hand bieten. Von einer zusätzlichen kommerziellen Nutzung von Park- und Grünanlagen will der Stadtrat aber möglichst absehen, wie er betont. Grundsätzlich sollen Anliegen bewilligt werden, bei welchen davon ausgegangen werden könne, dass sich kaum neue Nutzungskonflikte ergeben. Auch müssen sicherheitsrelevante Anforderungen erfüllt werden.

Montag, 11. Mai: Die Schulen sind wieder offen

Nach wochenlangem Homeschooling war der Montag, 11. Mai, ein Schultag der besonderen Art: Die Kinder wurden über die Spielregeln des neuen Schulalltages wie gründliches Händewaschen und Abstandsregeln aufgeklärt. Die Schulen seien gut in den neuen Alltag gestartet, sagte Dagmar Rösler, Präsidentin des Dachverbandes Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH), gegenüber Radio SRF. Man müsse nun aus der Situation das Beste machen. Einen Normalbetrieb könne man noch nicht erwarten, sagte Rösler. Die Lehrpersonen seien stark mit der Umsetzung von Schutzmassnahmen beschäftigt. Auf das Tragen von Schutzmasken wird an den Schulen verzichtet, da die Kinder sich so natürlich wie möglich verhalten sollen.

Montag, 11. Mai: Auch die Zentralbahn fährt ihr Angebot hoch

Ab Montag bauen die Transportunternehmen ihr Angebot deutlich aus. Dennoch wird den Passagieren dringend empfohlen, im öffentlichen Verkehr eine Hygienemaske zu nutzen, falls die Abstandsregel von zwei Metern nicht eingehalten werden kann. Pendler sollen die Stosszeiten – wenn möglich – meiden und auf schwächer frequentierte Verbindungen ausweichen. Die Zentralbahn bittet Reisende ausserdem, Platz für Aussteigende zu lassen und eine Gasse zu bilden. Das Schutzkonzept setze auf Eigenverantwortung und Solidarität. So werden die Reisenden gebeten, sich selbst mit Hygieneartikeln, wie beispielsweise Schutzmasken, zu versorgen.

Die Zentralbahn ihrerseits verstärkt die Reinigung und wird Kontaktflächen mehrmals täglich reinigen. Die bereits getroffenen Massnahmen wie die automatische Öffnung aller Türen bleiben bestehen. Die Mitarbeitenden der Zentralbahn tragen beim Kundenkontakt Hygienemasken, falls der Zwei-Meter-Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.

Auf dem Streckennetz der Zentralbahn fahren neu folgende Züge wieder gemäss normalem Fahrplan:

Ab Montag, 11. Mai 2020

S4 Luzern–Stans/Wolfenschiessen

S5 Luzern–Giswil

Regio Süd Meiringen–Interlaken Ost

Luzern–Interlaken Express

Bahnersatzbusse Zentralbahn Engelberg–Dallenwil

Bahnersatzbusse Zentralbahn Lungern–Giswil

Ab Montag, 8. Juni 2020

S44 Luzern–Stans/Wolfenschiessen

S55 Luzern–Sachseln

Die Inbetriebnahme des Wanderexpress' Luzern–Engelberg wird gemäss Bundesinformationen zu Freizeitaktivitäten regelmässig beurteilt und zu einem späteren Zeitpunkt kommuniziert. Auf unnötige Fahrten, insbesondere auf Freizeitfahrten, soll weiterhin verzichtet werden. Die Reisenden sollen vor jeder Fahrt den Online-Fahrplan, Link öffnet in einem neuen Fenster konsultieren.

Montag, 11. Mai: Die Schutzkonzepte der Zentralschweizer Sportclubs und -zentren

Ab heute fliegen wieder Bälle und es wird wieder auf Laufbändern und an Fitnessgeräten geschwitzt. Ob in den Sportzentren und Fitnesszentren, auf den Aussenplätzen oder auf dem Gras. Doch was muss beachtet werden beim Sport? Wir haben die wichtigsten Regeln hier zusammengetragen: