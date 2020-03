Hier finden Sie die aktuellsten Informationen rund um das Coronavirus in der Zentralschweiz, zusammengetragen von der SRF-Regionalredaktion.

In der Zentralschweiz sind, nach Angaben der Kantone, aktuell 22 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden.

7 Fälle betreffen den Kanton Zug, 7 den Kanton Schwyz, Luzern meldet neu 8 Erkrankungen.

Dienstag, 10 März: Drei neue Fälle im Kanton Luzern

Die Zahl der mit dem neuen Coronavirus infizierten Personen ist am Dienstag im Kanton Luzern auf acht angestiegen. Dies teilt das Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons mit. Weitere Details zu den Ansteckungen sind nicht bekannt.

Montag, 9. März: Fünfter Fall im Kanton Luzern

Im Kanton Luzern ist eine weitere Person positiv auf das Coronavirus getestet worden. Somit erhöhte sich die Zahl der infizierten Personen auf fünf. Dies teilte das Luzerner Gesundheitsdepartement am Montagabend mit. Wie, wo und wann sich die Person infizierte, geht nicht aus der Mitteilung hervor.

Samstag, 7. März: Zwei weitere Fälle im Kanton Luzern

Die Staatskanzlei Luzern teilt mit, dass im Kanton inzwischen vier bestätigte Infektionen vorliegen. Die Bevölkerung werde gebeten, die Verhaltensregeln des Bundesamtes für Gesundheit zu befolgen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Freitag, 6. März: Weitere Erkrankte im Kanton Schwyz

Der Kanton Schwyz meldet drei neue bestätigte Corona-Fälle, somit gibt es kantonsweit nun sechs Infizierte. Die zusätzlichen Erkrankten stammten alle aus dem Umfeld bisher bekannter Fälle, heisst es in einer Mitteilung.

Freitag, 6. März: Zentralschweizer Spitäler sind gut gerüstet

Martin Pfister, Präsident der Zentralschweizer Gesundheitsdirektoren-Konferenz zeigt sich an einer Medienorientierung zufrieden mit der Vorbereitung der Kantone auf eine weitere Zunahme an Corona-Fällen. Unterschiedliche Teilnehmergrenzen für Veranstaltungen seien nicht schlimm, es gehe darum, «rechtskonforme Regeln zu treffen, welche auch funktionieren». Obwohl die Regionalspitäler immer wieder unter Beschuss seien, zeige sich in einem solchen Krisenfall ausserdem «wie wichtig Spitäler in kleineren Kantonen sind», meint Martin Pfister.

Freitag, 6. März: Zahl der Zuger Erkrankten steigt

Laut den neusten Informationen der Zuger Gesundheitsdirektion ist die Zahl der Erkrankten im Kanton gewachsen. Aktuell sind fünf Personen mit dem Coronavirus infiziert und 16 vorsorglich in Quarantäne. Der Verlauf sei bei allen erkrankten Personen mild und reichten von einer leichten Erkältung bis zu einer schwachen Grippe.

Freitag, 6. März: Luzerner Kantonsspital schränkt Besuch ein

Patientinnen und Patienten des Luzerner Kantonsspitals dürfen neu bloss noch zwei Besucherinnen und Besucher pro Tag empfangen. Kinder würden nur noch in Ausnahmefällen als Besuch zugelassen und Besuche bei älteren Patienten auf ein Minimum reduziert, schreibt das Spital.

Freitag, 6. März: OW und SZ verschärfen Veranstaltungsverbot

In Schwyz werden externe Anlässe in Pflegeheimen verboten. Interne Veranstaltungen sollen möglichst vermieden werden, teilt der Kanton mit. So soll die besonders gefährdete Altersgruppe vor einer allfälligen Ansteckung geschützt werden. In Obwalden gilt ab sofort eine Meldepflicht von Anlässen mit mehr als 150 Personen.

Donnerstag, 5. März: Zweiter Erkrankter im Kanton Luzern

Die Luzerner Behörden melden einen zweiten Fall einer bestätigten Erkrankung. Es handelt sich dabei um eine Kontaktperson eines bestätigten ausserkantonalen Falles, der sich bereits in Quarantäne befindet.

Legende: Medienkonferenz zum Coronavirus im Kanton Luzern im Kantonsspital Luzern. Keystone

Donnerstag, 5. März: Zwei weitere Fälle im Kanton Zug

Eine 21-jährige Frau und ein 58-jähriger Mann aus dem Kanton Zug sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Somit steigt die Zahl der Zuger Fälle auf drei. Die Frau stand in engem Kontakt mit dem ersten Erkrankten im Kanton und hat sich in der Folge ebenfalls angesteckt.

Beim dritten nachgewiesenen Fall handelt es sich um einen Mann, der sich auf einer Geschäftsreise durch verschiedene betroffene Länder in Asien angesteckt haben dürfte. Beide Personen befinden sich in einem guten gesundheitlichen Zustand. Sie wurden in ihren Wohnungen isoliert, da sie momentan keine medizinische Pflege in einem Spital benötigen.

Legende: Die Coronavirus Isolierungsstation im Kantonsspital Luzern wurde am Donnerstag, 5. März vorgestellt. Keystone

Donnerstag, 5. März: Corona-Fall an Luzerner Kantonsschule

An der Kantonsschule Alpenquai in Luzern gibt es einen bestätigten Coronavirus-Fall. Betroffen sei eine Schülerin, die noch am Montag und Dienstagvormittag am Unterricht teilgenommen habe, wie die Schule meldet. Sie befinde sich nun in Spitalpflege. Alle Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen der betroffenen Klasse sind unter Quarantäne gestellt worden und müssen bis auf Weiteres zu Hause bleiben. Der Schulbetrieb läuft allerdings weiter.

Legende: Das Hauptgebäude der Kantonsschule Alpenquai in Luzern. SRF

Mittwoch, 4. März: Drastische Massnahmen in Brunnen

Bei einem Angestellten der Seeklinik Brunnen sei eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt worden, teilte die Klinik am Mittwoch mit. Die Klinik, welche auf Depressionen und Schlafstörungen spezialisiert ist, hat einen Sonderstab einberufen. Sie untersucht Mitarbeitende sowie Patientinnen und Patienten, welche mit der Person in Kontakt waren. Man habe aber Glück im Unglück gehabt, meint Chefarzt Marco Gebbers. Der infizierte Mann habe nach nur einem Tag mit den typischen Symptomen entschieden, zu Hause zu bleiben.

Mittwoch, 4. März: Ansteckungen im Kanton Schwyz

Auch im Kanton Schwyz liegen bestätigte Fälle einer Coronavirus-Ansteckung vor. Die Patienten seien unabhängig voneinander erkrankt. Nähere Angaben dazu, wo sich die drei Infizierten angesteckt haben könnten, machte der Kanton nicht. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen Mann und zwei Frauen im Alter von 26, 43 und 55 Jahren. Eine Person ist im Spital in Schwyz hospitalisiert, zwei Personen befinden sich in betreuter Quarantäne zu Hause. Allen drei Personen gehe es den Umständen entsprechend gut, teilte das Departement des Innern mit.

Dienstag, 3. März: Erste Erkrankung im Kanton Zug

Der Kanton Zug meldet als erster in der Zentralschweiz einen Corona-Fall. Ein 21-jähriger Mann, der sich an einem privaten Anlass in Zürich angesteckt hatte, wird in einem Zürcher Spital isoliert. Eine Frau, die in engem Kontakt mit ihm stand und in der Folge in Quarantäne stand, hat sich ebenfalls angesteckt, wie die Zuger Gesundheitsdirektion mitteilte.