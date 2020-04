Der Bundesrat hat für den 27. April erste Lockerungen der Corona-Massnahmen angekündigt. Nun beginnen die Betroffenen in der Zentralschweiz zu planen.

Freitag, 17. April: Väter dürfen ihre Neugeborenen wieder besuchen

Die Kantonsspitäler Luzern und Nidwalden lockern die wegen der Coronapandemie verhängten Zutrittsbeschränkungen leicht: Neu sind Väter nicht nur bei der Geburt, sondern auch auf der Mutter-Kind-Abteilung und im Familienzimmer wieder willkommen. Das generelle Besuchsverbot bleibe jedoch bestehen.

Weiterhin zugelassen sind auch nahe Angehörige von sterbenden oder unterstützungsbedürftigen Patientinnen und Patienten. Es würden weiterhin Zutrittskontrollen durchgeführt, teilten die Kantonsspitäler mit. Das Besuchsverbot war Mitte März erlassen worden, um die Gefahr einer Infektion von Patienten und Mitarbeitenden zu minimieren

Freitag, 17. April: Blue Balls Festival ist abgesagt - Direktor rechnet mit happigem Verlust

Das Luzerner Blue Balls Festival findet in diesem Jahr nicht statt. Wegen der Corona-Krise haben die Veranstalter den Anlass, der vom 17. bis 25. Juli rund um das Luzerner Seebecken stattfinden sollte, abgesagt. Bereits verkaufte Tickets werden zurückerstattet.

«Unsere Künstler kommen zu 90 Prozent aus dem Ausland», meint Festivaldirektor Urs Leierer, «die können im Juli sicher noch nicht einreisen. Das wird nicht gehen». Eine Versicherung habe das Blue Balls Festival für diesen Fall nicht. Leierer rechnet mit mindestens einer halben Million Franken Verlust. Er rechnet mit Kulanz bei den Vertragspartnern, «im Fall einer Pandemie muss jeder den eigenen Schaden selber tragen».

Das Blue Balls Festival hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Finanzierungs-Sorgen zu kämpfen. Der diesjährige Ausfall wird ein weiterer grober Rückschlag sein. Leierer hofft trotzdem, dass es weitergehen wird. «Blue Balls forever. Ich weiss nur noch nicht in welcher Form.»

Donnerstag, 16. April: Nun beginnt das Zentralschweizer Gewerbe zu planen

Heute Donnerstagnachmittag hat der Bundesrat erste Lockerungen der Corona-Massnahmen vorgestellt. So dürfen ab dem 27. April etwa Coiffeure, Kosmetikstudios, Baumärkte, Blumenläden und Gärtnereien wieder öffnen. Die Betroffenen in der Zentralschweiz sind erleichtert - und beginnen zu planen, wie sie die Hygieneregeln, die weiterhin Pflicht bleiben, einhalten können.

Mirjam Blättler, die Zentralschweizer Sektionspräsidentin der Schweizer Coiffeurgeschäfte, meint etwa, dass die meisten froh seien, wieder eine Einnahmequelle zu haben und «einen Teil der Mitarbeitenden aus der Kurzarbeit zu nehmen». Damit die Hygienemassnahmen eingehalten werden können, dürften die grösseren Salons aber noch nicht ganz gefüllt werden. «Das bedeutet, dass sich die Mitarbeitenden abwechseln werden mit den Arbeitstagen.»

Auch die Gartencenter, Blumenläden und Gärtnereien sind bereit für die Lockerungen. Laut Marco Meier vom Gärtnereiverband Jardin Suisse seien die meisten bereits jetzt in den Startlöchern. «Die haben sich schon länger auf die Lockerungen vorbereitet, weil sie wussten, dass diese kommen.» Deshalb hätten die meisten schon sehr genaue Vorstellungen davon, wie sie die Hygienemassnahmen umsetzen können im Geschäft.

Auch wieder öffnen dürfen am 27. April Kosmetikstudios, Massagestudis und Zahnarztpraxen. Spitäler dürfen wieder nicht-dringende Behandlungen vornehmen. Martin Nufer, der Direktor der Klinik St. Anna in Luzern ist froh darüber. «Auch wir können die Vorgaben des Bundes weiterhin erfüllen.»

Donnerstag, 16. April: Blue Balls Festival und Heirassa Festival abgesagt

Das Blue Balls Festival findet diesen Sommer nicht statt.

Wegen des weltweiten Corona-Ausnahmezustandes werde das Festival, das vom 17. bis 25. Juli rund um das Luzerner Seebecken stattfinden sollte, basierend auf höherer Gewalt abgesagt, hiess es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Tickets werden zurückerstattet.

Auch das Heirassa Festival in Weggis, das alljährliche grosse Treffen der Volksmusik, wird laut den Organisatoren dieses Jahr nicht stattfinden. Es soll auf nächsten Frühling verschoben werden. Das OK sei wegen eines Verschiebe-Datums in Kontakt mit den Musikanten: Ziel sei es, dasselbe Programm mit denselben Formationen ab dem 3. Juni 2021 auf die Beine zu stellen. Noch diesen Frühherbst soll es - quasi als Trost - einen Heirassa-Sonntag mit den musikalischen Leitern Willi Valotti und Carlo Brunner geben.

Donnerstag, 16. April: Gratis Rechtsberatung für Luzerner KMU

Kleine und mittlere Unternehmen aus dem Kanton Luzern, die rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise haben, können sich gratis beraten lassen. Das Angebot ist eine gemeinsame Initiative des Luzerner Anwaltsverbands, dem KMU- und Gewerbeverband und der Wirtschaftsförderung. Es gilt für Erstberatungen bei Fragen zum Arbeits-, Sozialversicherungs- oder zum Vertragsrecht.

Mittwoch, 15. April: Die Luga weicht ins Internet aus

In einer Woche - vom 24. April bis zum 3. Mai - hätte die Zentralschweizer Frühlingsmesse Luga stattfinden sollen. Wegen der Corona-Massnahmen ist dies nicht möglich. Nun teilten die Organisatoren mit, dass sie ihre auf das Jahr 2021 geplante Online-Plattform ein Jahr nach vorne verschieben. Auf der Webseite der Luga soll es einen Treffpunkt für Aussteller und Besucherinnen und Besucher geben. Momentan sei man am Feinschliff, sagt Messeleiterin Luzia Roos, in einer Woche sei die digitale Ausgabe der Luga jedoch fertig. Die Plattform werde das ganze Jahr abrufbar sein.

Dienstag, 14. April: Mahlzeitendienste für Betagte haben Hochkonjunktur

Restaurants, Mittagstische in Altersheimen oder Einrichtungen, in denen gegessen werden kann: Seit dem Lockdown ist alles geschlossen. Das bedeutet mehr Arbeit für Lieferdienste von Mahlzeiten. Die Spitex des Kantons Zug etwa lieferte im März nach eigenen Angaben 1700 Essen mehr aus als in einem gewöhnlichen Monat. Gegenwärtig liefere das Team jeden Tag 250 Mahlzeiten für ältere Menschen aus. Zubereitet werden die Dreigang-Menus in der Grossküche des Zuger Kantonsspitals. Die Empfängerinnen und Empfänger müssen sie lediglich noch aufwärmen.

Allerdings musste sich die Zuger Spitex umorganisieren: Von den 21 Fahrerinnen und Fahrern, die die Mahlzeiten normalerweise ausliefern, haben elf das Pensionsalter erreicht – auf Anweisung des Bundesamts für Gesundheit mussten sie ihre Tätigkeit innert kurzer Zeit einstellen. Die Spitex des Kantons Zug hat darum Studierende sowie Angestellte au der Gastro- und Kulturbranche rekrutiert, die ihrer Arbeit wegen des Lockdowns im Moment nicht nachgehen können.

Dienstag, 14. April: SP und Grüne boxen Kantonsratssession durch

Die Geschäftsleitung des Luzerner Kantonsrats hat an ihrer Sitzung vom Dienstag erneut entschieden, dass aus Sicherheitsgründen im Mai keine Session des Rats stattfinden solle. Erst im Juni solle das Parlament das nächste Mal tagen. Doch die Fraktionen von SP und Grünen / Junge Grünen akzeptierte diesen Entscheid nicht. Mit der Begründung: Das Parlament müsse auch in Krisenzeiten handlungsfähig bleiben. Schliesslich habe der Kantonsrat eine Oberaufsicht und müsse diese auch wahrnehmen können. Ausserdem würden andernorts bereits wieder Parlamentssitzungen stattfinden, einfach unter den bekannten Sicherheitsauflagen.

Nach der erneuten Absage durch die Geschäftsleitung des Rats machten SP und Grüne am Dienstag nun ihre Ankündigung wahr: Sie stellten ein sogenanntes Einberufungsbegehren, wonach eine Kantonsratssession stattfinden muss, wenn dies 30 Ratsmitglieder mit Unterschrift verlangen.

Montag, 13. April: Zentralschweizer Polizeikorps zufrieden mit Einhaltung der Corona-Regeln

Bei den Kantonspolizeien Luzern, Zug, Uri und Schwyz gingen über das verlängerte Wochenende zahlreiche Meldungen im Zusammenhang mit den Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ein, wie sie am Montag mitteilten. Dabei ging es hauptsächlich um das angebliche Nichteinhalten der Abstandsregeln oder die Höchstzahl von anwesenden Personen.

Bei den Überprüfungen der Hinweise hatten sich die Gruppierungen jedoch meist bereits wieder aufgelöst. In den meisten Fällen machten die Polizistinnen und Polizisten im persönlichen Gespräch auf die Bestimmungen aufmerksam. Sie appellierten dabei unter anderem an die soziale Verantwortung sowie die Solidarität der Betroffenen gegenüber dem Rest der Bevölkerung.

Insgesamt halte die Bevölkerung in ihren Kantonen die Corona-Vorgaben gut ein, teilten die Polizeien mit. Die Leute seien vermehrt zuhause geblieben, wer trotzdem unterwegs war, habe die Vorgaben gut befolgt.

Andere Fälle gab es aber auch. So musste die Kantonspolizei Luzern am Donnerstagabend um 21.30 Uhr auf dem Rastplatz in Neuenkirch eine Gruppierung von etwa 30 Personen auflösen. Diese hatten sich mit ihren hochmotorisierten Sportwagen getroffen. Der Einsatz verlief problemlos.

Ordnungsbussen mussten nur vereinzelt ausgesprochen werden. In der Zuger Gemeinde Baar wurde am Samstagmorgen ein Coiffeur verzeigt, weil er trotz den klaren Vorgaben einem Kunden die Haare gegen Bezahlung schnitt. Der 47-jährige Betreiber muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Montag, 13. April: Nidwalden meldet ersten Covid-19-Todesfall im Kanton

Nidwalden hat das erste Todesopfer im Kanton im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Am Samstag sei eine 81-jährige Frau an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Die Frau hatte an Vorerkrankungen gelitten. Die Frau sei drei Tage vor ihrem Tod positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie lebte zuletzt in einem Alters- und Pflegeheim.

Die Regierung appellierte in der Mitteilung an die Bevölkerung, die Hygiene- und Verhaltensmassnahmen des Bundesrates weiterhin konsequent einzuhalten. In Nidwalden waren bis Sonntag 104 Personen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Derzeit befinden sich vier Personen in Spitalpflege.

Samstag, 11. April: In einem Pflegeheim im Kanton Schwyz sind 34 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wordenong>ng>

Um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, stellte der Kantonsärztliche Dienst das gesamte «Zentrum für aktives Alter Frohsinn» in Oberarth unter Quarantäne. Das Areal wurde abgesperrt. Das Personal darf nur noch mit entsprechender Schutzkleidung tätig sein, sagt Roland Wespi gegenüber SRF News. Er ist Vorsteher des Amts für Gesundheit und Soziales im Kanton Schwyz.

Das Zentrum wurde vom Kanton mit zusätzlichen Schutzmaterialien ausgerüstet. Schwyz informierte zudem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) über die getroffenen Massnahmen.

Zum Gesundheitszustand der Infizierten machte Roland Wespi keine Angabe. Wie es zur grossen Zahl an Ansteckungen in diesem Heim kommen konnte, könne man nicht sagen: «Sicherlich ist das nicht auf mangelnde Hygiene zurückzuführen oder darauf, dass die Sicherheitsmassnahmen nicht eingehalten wurden.»

Samstag, 11. April: Polizei in Uri stellt «stärkere Nutzung» von Passstrassen fest, Engelberg warnt vor Freizeitaktivitäten

Die Urner Polizei hat wenige Menschen gebüsst, weil sie sich im Freien nicht an die Vorschriften wegen der Corona-Pandemie gehalten haben. Sie stellt auch fest, dass sich zunehmend mehr Menschen im öffentlichen Raum aufhalten und Passstrassen vermehrt befahren werden.

Vermehrt hätten Menschen im öffentlichen Raum wegen des Abstand Haltens ermahnt werden müssen, schrieb der Kantonale Führungsstab am Samstagnachmittag. In «einigen wenigen» Fällen seien Ordnungsbussen ausgesprochen worden.

Die Polizei stellte zudem fest, dass mehr Velo- und Töfffahrer und auch Skitourengänger die Passstrassen benutzen, trotz der Bitte des Bundesrates und des Kantonalen Führungsstabes, zuhause zu bleiben. Vorschriftswidriges Parken und das Missachten von Fahrverboten auf Pässen mit Wintersperre würden konsequent geahndet, hiess es.

Der Führungsstab rief die Menschen auf, trotz des sonnigen und warmen Wetters daheim zu bleiben und sich nur im öffentlichen Raum aufzuhalten, wenn es zwingend nötig sei.

Auch im Kanton Schwyz zählte die Polizei viel Verkehr auf den Passstrassen. Und die Gemeinde Engelberg ruft dazu auf, von Freizeitaktivitäten draussen abzusehen. Die Sommer-Wanderwege seien nach dem Winter noch nicht alle instand gestellt und auch nicht durchgehend signalisiert. Herumliegendes Sturmholz könne unter Spannung stehen und sich plötzlich bewegen. Schneefelder an ausgesetzten Wegabschnitten könnten zu Absturzgefahr führen und nach wie vor bestehe die Gefahr von Lawinen oder Schneeabbrüchen. Wie die Gemeinde schreibt, könne dies alles zu ernsthaften Verletzungen bis hin zum Tod führen. Im Ernstfall würden so die Rettungsorganisationen und das Gesundheitssystem in der aktuellen Situation unnötig belastet.

Freitag, 10. April: Nur 10 Prozent des üblichen Osterverkehrs am Gotthard im Kanton Uri

Der Osterverkehr in Richtung Süden hält sich in Grenzen. Das Verkehrsaufkommen lag am Karfreitag laut Kantonspolizei Uri bei rund 10 Prozent im Vergleich zu anderen Jahren. So waren noch etwa 1800 Fahrzeuge in Richtung Süden unterwegs. Zu Spitzenzeiten waren es in anderen Jahren um Ostern etwa 17'000.