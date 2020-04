Die Abteilung Technik & Architektur der Hochschule Luzern hält an ihren praktischen Prüfungen fest - organisiert sie aber anders

In einer Zuger Asylunterkunft müssen 47 Asylbewerber für zehn Tage in Quarantäne. Eine Person aus der Gruppe ist am Corona-Virus erkrankt

Schriftliche Maturaprüfungen: Ja oder nein? Die Kantone sind eher dafür, doch der Widerstand ist gross

Mittwoch, 28. April: Hochschule Luzern passt praktische Prüfungen der Corona-Situation an

Prüfungen während der Corona-Pandemie: Das ist für alle Ausbildungsstätten eine Herausforderung, vor allem aber für jene, die auf praktische Prüfungen in einem Labor oder an Modellen angewiesen sind – wie zum Beispiel die Abteilung Technik und Architektur der Hochschule Luzern. Mitte Juni beginnt dort die Prüfungssaison. Man bereite sich speziell darauf vor, sagt Urs Rieder, Ausbildungsleiter des Bereichs Technik und Architektur. «In der Architektur etwa fordern wir üblicherweise Modelle ein, doch das mussten wir anpassen, denn unsere Werkstätten für den Modellbau sind geschlossen», sagt er. «Wir verlangen von den Studierenden nun aber mehr Simulationen und Visualisierungen ihres Projekts.»

Bei Bachelor- oder Master-Abschlussarbeiten, die ohne Arbeit im Labor nicht auskommen, habe die Hochschule Sonderbewilligungen erteilt, damit die Studierenden in «einem kleinen Setting» und unter Einhaltung der Distanzvorschriften das Labor benutzen können. «Auch die Abschlusspräsentationen werden im Labor stattfinden», sagt Rieder. Damit sei gewährleistet, dass die diesjährigen Abschlüsse – trotz speziellen Bedingungen – den früheren Jahrgängen gleichwertig seien.

Einfacher sei es gewesen, bei den theoretischen Prüfungen auf Corona-Modus umzustellen, so Ausbildungsleiter Urs Rieder. Geplant seien schriftliche Online-Prüfungen. Dabei bestehe zwar die Möglichkeit, dass Studierende schummelten oder sich zusammen austauschten, aber: «Wir glauben an die Integrität der Studierenden und lassen sie auch unterschreiben, dass sie die Prüfungen selbständig lösen», sagt Rieder. Die Prüfungen würden ausserdem angepasst – es würden keine Wissensfragen gestellt, sondern Kompetenzen getestet.

Mittwoch, 28. April: 47 Asylbewerber wegen Corona in Quarantäne

In einer Zuger Asylunterkunft ist eine Person mit dem Coronavirus infiziert worden. Sie wurde extern isoliert. Die restlichen 47 Personen der Wohngruppe wurden für zehn Tage in Quarantäne gesetzt.

Für die Bewohner der Asylunterkunft des alten Kantonsspitals würden in der Quarantäne spezielle Regeln gelten, teilte die Direktion des Innern des Kantons Zug am Dienstag mit. Sie müssten sich vorwiegend in ihren Zimmern aufhalten und dürften die Balkone und den Vorplatz nur in Absprache mit dem Personal und mit Schutzmaske betreten. Zudem hätten sie sich einem Coronatest unterziehen müssen.

Der Kantonsarzt sah sich zu dieser Massnahme gezwungen, weil nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, mit wem die infizierte Person in den letzten Tagen Kontakt hatte. Die positiv getestete Person wurde extern in einer Isolierstation untergebracht.

Montag, 27. April: Breiter Widerstand gegen schriftliche Maturaprüfungen

Im Kanton Luzern sollen die diesjährigen Maturandinnen und Maturanden, anders als vom Regierungsrat beschlossen, ihr Abschlusszeugnis prüfungsfrei erhalten. Dies fordern SP, Grüne und ihre Jungparteien. Die vier linken Luzerner Parteien zeigten sich am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung «irritiert» über den letzte Woche vom Kanton gefällten Entscheid zur diesjährigen Matur. Demnach sollen die Gymnasialabgänger trotz der Schulschliessungen die schriftlichen Maturaprüfungen ablegen müssen. Auf die mündlichen Tests wird dagegen verzichtet. Auch Zug und Uri entschieden sich für diese Lösung. Andere Kantone wie Bern oder Zürich hingegen wollen auf die Maturaprüfungen ganz verzichten.

Der Verband Luzerner Schülerorganisationen hält den Entscheid des Kantons Luzern für ungerecht. Die Maturanden seien für die Maturitätsprüfungen nur «ungenügend vorbereitet». Die Dachorganisation wandte sich deswegen an die Schulleitungen, damit diese beim Kanton vorstellig werde. Support erhalten die Schülerinnen und Schüler vom Verband der Mittelschullehrerinnen und -lehrer. Sie fordern eine schweizweit einheitliche Lösung.

Freitag, 24. April: Kantonsspital Uri meldete Kurzarbeit für 500 der 600 Angestellten an

Ab nächster Woche fahren die Spitäler in der Zentralschweiz langsam wieder in den Normalbetrieb hoch. Nun kommen auch die Angestellen nach und nach wieder zum Einsatz, die wegen ausfallender Behandlungen in der Kurzarbeit waren. Wie viele Mitarbeitende das betrifft, ist je nach Spital unterschiedlich - das Luzerner Kantonsspital musste nur einzelne Abteilungen schliessen, weil es als Zentrumsspital auch viele Behandlungen vornimmt, die nicht warten konnten.

Ganz anders sieht es beim Kantonsspital Uri, da wurde Kurzarbeit für 500 von den gesamt 600 Angestellten angemeldet - das sind über 80 Prozent der Belegschaft. «Ab Mai ist das kein Thema mehr», sagt Fortunat von Planta, der Direktor des Spitals. «Wir werden jetzt, wo wir den Vollbetrieb wieder aufnehmen können, von der Kurzarbeit keinen Gebrauch mehr machen.» Seit Mitte März wurden im Spital in Altdorf rund 200 Eingriffe verschoben. Die sollen nun nachgeholt werden.

Donnerstag, 23. April: Die Luzerner Spitäler wollen ihren Betrieb wieder langsam hochfahren

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) und die Hirslanden Klinik St. Anna kehren ab dem 27. April schrittweise aus dem Krisen- in den Normalbetrieb zurück. Auch nicht dringliche sowie planbare Operationen, Behandlungen und Sprechstunden sind dann wieder möglich.

Die Eingriffe werden nach medizinischen Kriterien priorisiert. Bei einem erneuten Anstieg der Covid-19-Fälle könnten die Plätze auf den Intensiv- und Isolierstationen innert weniger Tage reaktiviert werden, teilt das Luks mit.

Donnerstag, 23. April: Private Geldgeber unterstützen Nidwaldner Kleinunternehmer

Nidwaldner Kleinunternehmen werden finanziell unterstützt. Sie können einen einmaligen, nicht rückzahlpflichtigen Beitrag von 10'000 Franken beantragen. Die Initiative für diesen Covid-19-Fonds stammt vom Hergiswiler Unternehmer Peter Grogg, Chef der international tätigen Biotech- und Pharmaunternehmung Bachem. Er meldete sich bei der Nidwaldner Wirtschaftsförderung mit dem Anliegen, dass Kleinbetrieben, die derzeit hohe Umsatzeinbussen erleiden, rasch und unbürokratisch geholfen werden kann.