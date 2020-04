Wegen des Coronavirus' hatte die Geschäftsleitung des Kantonsrats zweimal gegen eine Mai-Session gestimmt. Nun haben SP und Grüne erfolgreich das Veto eingelegt.

Grossmehrheitlich hielten sich die Menschen über die Ostertage gut an die Regeln. Das ist die Bilanz verschiedener Kantonspolizeien in der Zentralschweiz.

Der Kanton Nidwalden meldet den ersten Covid-19-Todesfall.

In einem Pflegeheim in Oberarth wurden 26 Bewohnerinnen und Bewohner sowie acht Mitarbeitende mit dem Coronavirus angesteckt. Das Heim wurde isoliert.

Im Corona-Dossier von SRF finden Sie weitere Informationen zur aktuellen Lage.

Dienstag, 14. April: SP und Grüne boxen Kantonsratssession durch

Die Geschäftsleitung des Luzerner Kantonsrats hat an ihrer Sitzung vom Dienstag erneut entschieden, dass aus Sicherheitsgründen im Mai keine Session des Rats stattfinden solle. Erst im Juni solle das Parlament das nächste Mal tagen. Doch die Fraktionen von SP und Grünen / Junge Grünen akzeptierte diesen Entscheid nicht. Mit der Begründung: Das Parlament müsse auch in Krisenzeiten handlungsfähig bleiben. Schliesslich habe der Kantonsrat eine Oberaufsicht und müsse diese auch wahrnehmen können. Ausserdem würden andernorts bereits wieder Parlamentssitzungen stattfinden, einfach unter den bekannten Sicherheitsauflagen.

Nach der erneuten Absage durch die Geschäftsleitung des Rats machten SP und Grüne am Dienstag nun ihre Ankündigung wahr: Sie stellten ein sogenanntes Einberufungsbegehren, wonach eine Kantonsratssession stattfinden muss, wenn dies 30 Ratsmitgliederinnen und -mitglieder mit Unterschrift verlangen.

Kantonsratspräsident Josef Wyss (CVP) sagte auf Anfrage des Regionaljournals von Radio SRF: Die Geschäftsleitung werde sich am kommenden Freitag erneut treffen, um das Datum sowie die Traktandenliste der Mai-Session festzulegen. Wyss lässt den Vorwurf nicht gelten, wonach die bürgerlichen Ratsmitglieder nun widerwillig eine Sitzung abhalten müssten. Es gehe hier um eine Abwägung, wie dringlich die anstehenden Vorlagen und Vorstösse behandelt werden müssten. Hier gingen die Ansichten der Fraktionen natürlich auseinander.

Allerdings macht Ratspräsident Wyss noch eine Einschränkung: «Wir werden erst am Freitag definitiv sehen, ob es organisatorisch tatsächlich machbar ist, die Ratssitzung im Mai stattfinden zu lassen.» Vertreter von SP und Grünen äusserten sich am Dienstag nicht zu dem Thema und verwiesen auf den Entscheid, wonach Josef Wyss als einziger die Angelegenheit kommentiere.

Montag, 13. April: Zentralschweizer Polizeikorps zufrieden mit Einhaltung der Corona-Regeln

Bei den Kantonspolizeien Luzern, Zug, Uri und Schwyz gingen über das verlängerte Wochenende zahlreiche Meldungen im Zusammenhang mit den Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ein, wie sie am Montag mitteilten. Dabei ging es hauptsächlich um das angebliche Nichteinhalten der Abstandsregeln oder die Höchstzahl von anwesenden Personen.

Bei den Überprüfungen der Hinweise hatten sich die Gruppierungen jedoch meist bereits wieder aufgelöst. In den meisten Fällen machten die Polizistinnen und Polizisten im persönlichen Gespräch auf die Bestimmungen aufmerksam. Sie appellierten dabei unter anderem an die soziale Verantwortung sowie die Solidarität der Betroffenen gegenüber dem Rest der Bevölkerung.

Insgesamt halte die Bevölkerung in ihren Kantonen die Corona-Vorgaben gut ein, teilten die Polizeien mit. Die Leute seien vermehrt zuhause geblieben, wer trotzdem unterwegs war, habe die Vorgaben gut befolgt.

Andere Fälle gab es aber auch. So musste die Kantonspolizei Luzern am Donnerstagabend um 21.30 Uhr auf dem Rastplatz in Neuenkirch eine Gruppierung von etwa 30 Personen auflösen. Diese hatten sich mit ihren hochmotorisierten Sportwagen getroffen. Der Einsatz verlief problemlos.

Ordnungsbussen mussten nur vereinzelt ausgesprochen werden. In der Zuger Gemeinde Baar wurde am Samstagmorgen ein Coiffeur verzeigt, weil er trotz den klaren Vorgaben einem Kunden die Haare gegen Bezahlung schnitt. Der 47-jährige Betreiber muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Montag, 13. April: Nidwalden meldet ersten Covid-19-Todesfall im Kanton

Nidwalden hat das erste Todesopfer im Kanton im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Am Samstag sei eine 81-jährige Frau an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Die Frau hatte an Vorerkrankungen gelitten. Die Frau sei drei Tage vor ihrem Tod positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie lebte zuletzt in einem Alters- und Pflegeheim.

Die Regierung appellierte in der Mitteilung an die Bevölkerung, die Hygiene- und Verhaltensmassnahmen des Bundesrates weiterhin konsequent einzuhalten. In Nidwalden waren bis Sonntag 104 Personen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Derzeit befinden sich vier Personen in Spitalpflege.

Samstag, 11. April: In einem Pflegeheim im Kanton Schwyz sind 34 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wordenong>ng>

Um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, stellte der Kantonsärztliche Dienst das gesamte «Zentrum für aktives Alter Frohsinn» in Oberarth unter Quarantäne. Das Areal wurde abgesperrt. Das Personal darf nur noch mit entsprechender Schutzkleidung tätig sein, sagt Roland Wespi gegenüber SRF News. Er ist Vorsteher des Amts für Gesundheit und Soziales im Kanton Schwyz.

Das Zentrum wurde vom Kanton mit zusätzlichen Schutzmaterialien ausgerüstet. Schwyz informierte zudem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) über die getroffenen Massnahmen.

Zum Gesundheitszustand der Infizierten machte Roland Wespi keine Angabe. Wie es zur grossen Zahl an Ansteckungen in diesem Heim kommen konnte, könne man nicht sagen: «Sicherlich ist das nicht auf mangelnde Hygiene zurückzuführen oder darauf, dass die Sicherheitsmassnahmen nicht eingehalten wurden.»

Samstag, 11. April: Polizei in Uri stellt «stärkere Nutzung» von Passstrassen fest, Engelberg warnt vor Freizeitaktivitäten

Die Urner Polizei hat wenige Menschen gebüsst, weil sie sich im Freien nicht an die Vorschriften wegen der Corona-Pandemie gehalten haben. Sie stellt auch fest, dass sich zunehmend mehr Menschen im öffentlichen Raum aufhalten und Passstrassen vermehrt befahren werden.

Vermehrt hätten Menschen im öffentlichen Raum wegen des Abstand Haltens ermahnt werden müssen, schrieb der Kantonale Führungsstab am Samstagnachmittag. In «einigen wenigen» Fällen seien Ordnungsbussen ausgesprochen worden.

Die Polizei stellte zudem fest, dass mehr Velo- und Töfffahrer und auch Skitourengänger die Passstrassen benutzen, trotz der Bitte des Bundesrates und des Kantonalen Führungsstabes, zuhause zu bleiben. Vorschriftswidriges Parken und das Missachten von Fahrverboten auf Pässen mit Wintersperre würden konsequent geahndet, hiess es.

Der Führungsstab rief die Menschen auf, trotz des sonnigen und warmen Wetters daheim zu bleiben und sich nur im öffentlichen Raum aufzuhalten, wenn es zwingend nötig sei.

Auch im Kanton Schwyz zählte die Polizei viel Verkehr auf den Passstrassen. Und die Gemeinde Engelberg ruft dazu auf, von Freizeitaktivitäten draussen abzusehen. Die Sommer-Wanderwege seien nach dem Winter noch nicht alle instand gestellt und auch nicht durchgehend signalisiert. Herumliegendes Sturmholz könne unter Spannung stehen und sich plötzlich bewegen. Schneefelder an ausgesetzten Wegabschnitten könnten zu Absturzgefahr führen und nach wie vor bestehe die Gefahr von Lawinen oder Schneeabbrüchen. Wie die Gemeinde schreibt, könne dies alles zu ernsthaften Verletzungen bis hin zum Tod führen. Im Ernstfall würden so die Rettungsorganisationen und das Gesundheitssystem in der aktuellen Situation unnötig belastet.

Freitag, 10. April: Nur 10 Prozent des üblichen Osterverkehrs am Gotthard im Kanton Uri

Der Osterverkehr in Richtung Süden hält sich in Grenzen. Das Verkehrsaufkommen lag am Karfreitag laut Kantonspolizei Uri bei rund 10 Prozent im Vergleich zu anderen Jahren. So waren noch etwa 1800 Fahrzeuge in Richtung Süden unterwegs. Zu Spitzenzeiten waren es in anderen Jahren um Ostern etwa 17'000.