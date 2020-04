Die Luzerner Spitäler wollen ab dem 27. April schrittweise wieder zum Normalbetrieb zurückkehren.

Donnerstag, 23. April: Die Luzerner Spitäler wollen ihren Betrieb wieder langsam hochfahren

Das Luzerner Kantonsspital (Luks) und die Hirslanden Klinik St. Anna kehren ab dem 27. April schrittweise aus dem Krisen- in den Normalbetrieb zurück. Auch nicht dringliche sowie planbare Operationen, Behandlungen und Sprechstunden sind dann wieder möglich.

Die Eingriffe werden nach medizinischen Kriterien priorisiert. Bei einem erneuten Anstieg der Covid-19-Fälle könnten die Plätze auf den Intensiv- und Isolierstationen innert weniger Tage reaktiviert werden, teilt das Luks mit.

Donnerstag, 23. April: Private Geldgeber unterstützen Nidwaldner Kleinunternehmer

Nidwaldner Kleinunternehmen werden finanziell unterstützt. Sie können einen einmaligen, nicht rückzahlpflichtigen Beitrag von 10'000 Franken beantragen. Die Initiative für diesen Covid-19-Fonds stammt vom Hergiswiler Unternehmer Peter Grogg, Chef der international tätigen Biotech- und Pharmaunternehmung Bachem. Er meldete sich bei der Nidwaldner Wirtschaftsförderung mit dem Anliegen, dass Kleinbetrieben, die derzeit hohe Umsatzeinbussen erleiden, rasch und unbürokratisch geholfen werden kann.

Mittwoch, 22. April: Ferienpässe planen normal weiter

Für die Sommerferien herrscht nach wie vor grosse Unsicherheit: Werden Flüge wieder möglich sein, kann ich in mein Ferienland einreisen und wie sieht es mit den Ferienlagern meiner Kinder aus? Das Kantonslager der Jubla Luzern wurde bereits abgesagt, andere stehen auf der Kippe.

Eine andere Möglichkeit, die Kinder während ihrer Sommerferien zu beschäftigen, bietet der Ferienpass. Jeder Zentralschweizer Kanton hat ein solches Angebot, wo Kinder und Jugendliche aus einer grossen Palette von Aktivitäten aussuchen und diese besuchen können. Im Kanton Zug wird momentan normal weitergeplant, als wäre nichts. Das Programm für den Juli stehe bereits, meint Leiterin Fränzi Schelldorfer. «Wir machen es schlussendlich davon abhängig, welche Massnahmen im Sommer noch gelten werden und ob einzelne Anlagen geöffnet haben.» Erfahrungsgemäss melden sich in Zug pro Jahr bis zu 700 Kinder und Jugendliche für das Angebot an. Im Kanton Luzern, wo der Ferienpass am meisten Anziehungskraft hat, sind es jährlich um die 5000.

In Obwalden sind es etwa 500 Kinder, die die Veranstaltungen des Ferienpasses besuchen. Auch da plant man normal weiter. «Wir gehen momentan davon aus, den Ferienpass durchführen zu können», meint Roland Halter, der Leiter des Freizeitzentrums, das den Ferienpass durchführt. Die Schulen könnten ja ab dem 15. Mai wieder öffnen, «dann sollte auch der Ferienpass möglich sein». Schliesslich würden sich die Kinder in kleinen Gruppen treffen.

Mittwoch, 22. April: Keine einheitliche Noten-Regelung in der Zentralschweiz

Gemäss aktuellen Plänen des Bundesrats nehmen die Volksschulen ab dem 11. Mai 2020 den Präsenzunterricht wieder auf. In den einzelnen Kantonen wird nun diskutiert, ob die Schülerinnen und Schüler dieses Semester ein Zeugnis mit oder ohne Noten bekommen. Eine einheitliche Regelung gibt es nicht. Auch die Zentralschweizer Kantone hätten sich nicht auf eine gemeinsame Strategie für die Volksschulen einigen wollen, meint Christian Schäli, der Präsident der Zentralschweizer Bildungsdirektoren-Konferenz.

«Die Notengebung ist kantonal geregelt und die Beurteilungskriterien unterscheiden sich von Kanton zu Kanton», so Schäli, «deshalb ergibt ein gemeinsames Vorgehen wenig Sinn.» Bereits klar ist, wie es der Kanton Luzern regelt. Er hat gestern bekanntgegeben, dass es in den restlichen acht Schulwochen dieses Semesters normale Prüfungen und Benotungen geben wird. Alle Schülerinnen und Schüler würden ein Zeugnis mit Noten erhalten. Damit fährt Luzern eine andere Strategie als etwa Zürich und Baselland, wo es ein Zeugnis ohne Noten gibt.

Mittwoch, 22. April: Ab nächster Woche wieder Halbstundentakt zwischen Zürich und Luzern

Die SBB teilt mit, dass ab dem 27. April erste vorübergehend gestrichene Zugverbindungen wieder angeboten werden. Unter anderem wird der Halbstundentakt zwischen Zürich und Luzern wieder aufgenommen. Einen umfassenden Ausbau soll es ab dem 11. Mai geben. Ab diesem Zeitpunkt will auch Postauto wieder den normalen Fahrplan anbieten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Dies gelte jedoch nicht für Nachtkurse an den Wochenenden sowie Linien, welche ausschliesslich für den Tourismus genutzt werden. Diese Angebote bleiben bis auf weiteres eingestellt.

Mittwoch, 22. April: Kantonslager der Jubla Luzern wird verschoben

Im Juli hätte in Risch im Kanton Zug das Kantonslager von Jungwacht und Blauring Luzern mit rund 4000 Jugendlichen stattfinden sollen. Nun haben die Verantwortlichen den Anlass wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt und um ein Jahr verschoben. Ein Ausbruch des Virus im Lager wäre nur schwer zu kontrolieren gewesen, schreiben die Organisatorinnen und Organisatoren als Begründung. Ausserdem seien Lockerungen des Grossveranstaltungs-Verbots bis im Sommer nicht zu erwarten. Das Lager wird in einem Jahr auf demselben Platz stattfinden können.

Legende: Blauring-Mädchen und Jungwächtler anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums der Jubla auf der Luzerner Allmend. Keystone

Dienstag, 21. April: Luzerner Kitas erhalten Entschädigung

Die Luzerner Regierung hat entschieden, den Kindertagesstätten eine Ausfallsentschädigung zukommen zu lassen - im Umfang von insgesamt 4 Millionen Franken, bezahlt je zur Hälfte von Kanton und Gemeinden. Dies soll für die Monate April bis Juni reichen, so die Regierung. Ein Anspruch auf Entschädigung bestehe nicht. Die Gelder würden nur ergänzend und unter gewissen Bedingungen gewährt. So werden zum Beispiel ausbezahlte Kurzarbeitsentschädigungen eingerechnet.

Es gelte, den Fortbestand der familienexternen Kinderbetreuung zu sichern, begründet der Luzerner Sozialdirektor Guido Graf die Massnahme. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sei ein wichtiges gesellschaftliches Anliegen, die familienergänzende Kinderbetreuung wichtig für die Volkswirtschaft.

Weiter informierte die Regierung auch über die Wiederaufnahme des Schulbetriebs. Weil die Volksschule am 11. Mai wieder mit dem Unterricht starten kann, soll es auch wieder Prüfungen und damit dieses Semester auch Zeugnisse geben. Klar ist nun auch, dass die Untergymnasien (1. und 2. Klassen) auch bereits im Mai wieder aufgehen, früher also als die Obergymnasien, wo der Präsenzunterricht erst im Juni wieder beginnt. Wie die Hygienemassnahmen in den Schulen genau umgesetzt werden sollen, sei nach wie vor offen. Man warte auf Präzisierungen des Bundes.

Dienstag, 21. April: Tellspiele Altdorf sind abgesagt

Obwohl die Tellspiele erst im Herbst über die Bühne gegangen wären, haben die Verantwortlichen den Stecker gezogen. Der Anlass werde um ein Jahr verschoben, teilen sie mit. Der Grund für die frühe Absage: Bereits jetzt müssten die Proben anfangen, was zurzeit nicht möglich sei. Ausserdem sei noch unklar, wie die Corona-Situation sich entwickle, sagt die Präsidentin der Tellspielegesellschaft Barbara Bär. Das Risiko einer Aufführung dieses Jahr sei zu gross.

Montag, 20. April: SP-Petition fordert Unterstützung für Kitas und Eltern

Das Coronavirus ist für die Kindertagesstätten eine finanzielle Belastung. Viele Eltern schicken ihre Kinder nicht mehr in die familienexterne Betreuung. Diese bleiben auf Fixkosten sitzen und haben gleichzeitig weniger Einnahmen, wenn Eltern ihre Betreuungsbeiträge nicht mehr bezahlen.

Im Gegensatz etwa zum Kanton Zug hat der Kanton Luzern noch nicht in Aussicht gestellt, die Kindertagesstätten und Tagesfamilienorganisationen finanziell zu unterstützen. Die Petition «Eltern von Betreuungskosten entlasten – Finanzierung der Kitas sichern», die die SP am Montag eingereicht hat, will nun Druck auf den Regierungsrat machen.

Die Petition verlangt von der Kantonsregierung, dass sie ein Massnahmenpaket für die familienergänzende Kinderbetreuung verabschiedet. Die Tagesstrukturen sollen Beiträge à fonds perdu an die Betriebskosten erhalten. Die Eltern, die ihre Kinder nun nicht in die Kita geben, sollen keine Kita-Beiträge zahlen müssen, diese sollen vom Kanton übernommen werden.

Die SP wirft in ihrer Mitteilung dem Regierungsrat vor, das Thema Kindertagesstätten wie eine heisse Kartoffel weiterzuschieben, entweder an die Gemeinden oder an den Bund. Es liege aber am Regierungsrat, eine Lösung zu präsentieren.

Freitag, 17. April: Luzerner Kantonsrat tagt im Mai auf der Allmend

Der Luzerner Kantonsrat kommt im Mai zu einer eintägigen Sitzung zusammen. Wegen der Corona-Pandemie findet die Session nicht im Kantonsratssaal, sondern in der Messe auf der Allmend statt. Ursprünglich war geplant, dass das Luzerner Kantonsparlament am 11., 12. und 18. Mai eine Sitzung durchführt. Wegen der Corona-Pandemie wurde die Session jedoch abgesagt. SP und Grüne passte dies nicht. Sie stellten ein Einberufungsbegehren.

Freitag, 17. April: Väter dürfen ihre Neugeborenen wieder besuchen

Die Kantonsspitäler Luzern und Nidwalden lockern die wegen der Coronapandemie verhängten Zutrittsbeschränkungen leicht: Neu sind Väter nicht nur bei der Geburt, sondern auch auf der Mutter-Kind-Abteilung und im Familienzimmer wieder willkommen. Das generelle Besuchsverbot bleibe jedoch bestehen.

Weiterhin zugelassen sind auch nahe Angehörige von sterbenden oder unterstützungsbedürftigen Patientinnen und Patienten. Es würden weiterhin Zutrittskontrollen durchgeführt, teilten die Kantonsspitäler mit. Das Besuchsverbot war Mitte März erlassen worden, um die Gefahr einer Infektion von Patienten und Mitarbeitenden zu minimieren

Freitag, 17. April: Blue Balls Festival ist abgesagt – Direktor rechnet mit happigem Verlust

Das Luzerner Blue Balls Festival findet in diesem Jahr nicht statt. Wegen der Corona-Krise haben die Veranstalter den Anlass, der vom 17. bis 25. Juli rund um das Luzerner Seebecken stattfinden sollte, abgesagt. Bereits verkaufte Tickets werden zurückerstattet.

«Unsere Künstler kommen zu 90 Prozent aus dem Ausland», meint Festivaldirektor Urs Leierer, «die können im Juli sicher noch nicht einreisen. Das wird nicht gehen». Eine Versicherung habe das Blue Balls Festival für diesen Fall nicht. Leierer rechnet mit mindestens einer halben Million Franken Verlust. Er rechnet mit Kulanz bei den Vertragspartnern, «im Fall einer Pandemie muss jeder den eigenen Schaden selber tragen».

Das Blue Balls Festival hatte in der Vergangenheit immer wieder mit Finanzierungs-Sorgen zu kämpfen. Der diesjährige Ausfall wird ein weiterer grober Rückschlag sein. Leierer hofft trotzdem, dass es weitergehen wird. «Blue Balls forever. Ich weiss nur noch nicht in welcher Form.»

Donnerstag, 16. April: Nun beginnt das Zentralschweizer Gewerbe zu planen

Heute Donnerstagnachmittag hat der Bundesrat erste Lockerungen der Corona-Massnahmen vorgestellt. So dürfen ab dem 27. April etwa Coiffeure, Kosmetikstudios, Baumärkte, Blumenläden und Gärtnereien wieder öffnen. Die Betroffenen in der Zentralschweiz sind erleichtert – und beginnen zu planen, wie sie die Hygieneregeln, die weiterhin Pflicht bleiben, einhalten können.

Mirjam Blättler, die Zentralschweizer Sektionspräsidentin der Schweizer Coiffeurgeschäfte, meint etwa, dass die meisten froh seien, wieder eine Einnahmequelle zu haben und «einen Teil der Mitarbeitenden aus der Kurzarbeit zu nehmen». Damit die Hygienemassnahmen eingehalten werden können, dürften die grösseren Salons aber noch nicht ganz gefüllt werden. «Das bedeutet, dass sich die Mitarbeitenden abwechseln werden mit den Arbeitstagen.»

Auch die Gartencenter, Blumenläden und Gärtnereien sind bereit für die Lockerungen. Laut Marco Meier vom Gärtnereiverband Jardin Suisse seien die meisten bereits jetzt in den Startlöchern. «Die haben sich schon länger auf die Lockerungen vorbereitet, weil sie wussten, dass diese kommen.» Deshalb hätten die meisten schon sehr genaue Vorstellungen davon, wie sie die Hygienemassnahmen umsetzen können im Geschäft.

Auch wieder öffnen dürfen am 27. April Kosmetikstudios, Massagestudis und Zahnarztpraxen. Spitäler dürfen wieder nicht-dringende Behandlungen vornehmen. Martin Nufer, der Direktor der Klinik St. Anna in Luzern ist froh darüber. «Auch wir können die Vorgaben des Bundes weiterhin erfüllen.»

Donnerstag, 16. April: Heirassa Festival abgesagt

Das Heirassa Festival in Weggis, das alljährliche grosse Treffen der Volksmusik, wird laut den Organisatoren dieses Jahr nicht stattfinden. Es soll auf nächsten Frühling verschoben werden. Das OK sei wegen eines Verschiebe-Datums in Kontakt mit den Musikanten: Ziel sei es, dasselbe Programm mit denselben Formationen ab dem 3. Juni 2021 auf die Beine zu stellen. Noch diesen Frühherbst soll es – quasi als Trost – einen Heirassa-Sonntag mit den musikalischen Leitern Willi Valotti und Carlo Brunner geben.

Donnerstag, 16. April: Gratis Rechtsberatung für Luzerner KMU

Kleine und mittlere Unternehmen aus dem Kanton Luzern, die rechtliche Fragen im Zusammenhang mit der Corona-Krise haben, können sich gratis beraten lassen. Das Angebot ist eine gemeinsame Initiative des Luzerner Anwaltsverbands, dem KMU- und Gewerbeverband und der Wirtschaftsförderung. Es gilt für Erstberatungen bei Fragen zum Arbeits-, Sozialversicherungs- oder zum Vertragsrecht.

Mittwoch, 15. April: Die Luga weicht ins Internet aus

In einer Woche – vom 24. April bis zum 3. Mai – hätte die Zentralschweizer Frühlingsmesse Luga stattfinden sollen. Wegen der Corona-Massnahmen ist dies nicht möglich. Nun teilten die Organisatoren mit, dass sie ihre auf das Jahr 2021 geplante Online-Plattform ein Jahr nach vorne verschieben. Auf der Webseite der Luga soll es einen Treffpunkt für Aussteller und Besucherinnen und Besucher geben. Momentan sei man am Feinschliff, sagt Messeleiterin Luzia Roos, in einer Woche sei die digitale Ausgabe der Luga jedoch fertig. Die Plattform werde das ganze Jahr abrufbar sein.

Dienstag, 14. April: Mahlzeitendienste für Betagte haben Hochkonjunktur

Restaurants, Mittagstische in Altersheimen oder Einrichtungen, in denen gegessen werden kann: Seit dem Lockdown ist alles geschlossen. Das bedeutet mehr Arbeit für Lieferdienste von Mahlzeiten. Die Spitex des Kantons Zug etwa lieferte im März nach eigenen Angaben 1700 Essen mehr aus als in einem gewöhnlichen Monat. Gegenwärtig liefere das Team jeden Tag 250 Mahlzeiten für ältere Menschen aus. Zubereitet werden die Dreigang-Menus in der Grossküche des Zuger Kantonsspitals. Die Empfängerinnen und Empfänger müssen sie lediglich noch aufwärmen.

Allerdings musste sich die Zuger Spitex umorganisieren: Von den 21 Fahrerinnen und Fahrern, die die Mahlzeiten normalerweise ausliefern, haben elf das Pensionsalter erreicht – auf Anweisung des Bundesamts für Gesundheit mussten sie ihre Tätigkeit innert kurzer Zeit einstellen. Die Spitex des Kantons Zug hat darum Studierende sowie Angestellte au der Gastro- und Kulturbranche rekrutiert, die ihrer Arbeit wegen des Lockdowns im Moment nicht nachgehen können.