Grossmehrheitlich hielten sich die Menschen über die Ostertage gut an die Regeln. Das ist die Bilanz verschiedener Kantonspolizeien in der Zentralschweiz.

Der Kanton Nidwalden meldet den ersten Covid-19-Todesfall

In einem Pflegeheim in Oberarth wurden 26 Bewohnerinnen und Bewohner sowie acht Mitarbeitende mit dem Coronavirus angesteckt. Das Heim wurde isoliert.

Im Corona-Dossier von SRF finden Sie weitere Informationen zur aktuellen Lage.

Montag, 13. April: Zentralschweizer Polizeikorps zufrieden mit Einhaltung der Corona-Regeln

Bei den Kantonspolizeien Luzern, Zug, Uri und Schwyz gingen über das verlängerte Wochenende zahlreiche Meldungen im Zusammenhang mit den Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus ein, wie sie am Montag mitteilten. Dabei ging es hauptsächlich um das angebliche Nichteinhalten der Abstandsregeln oder die Höchstzahl von anwesenden Personen.

Bei den Überprüfungen der Hinweise hatten sich die Gruppierungen jedoch meist bereits wieder aufgelöst. In den meisten Fällen machten die Polizistinnen und Polizisten im persönlichen Gespräch auf die Bestimmungen aufmerksam. Sie appellierten dabei unter anderem an die soziale Verantwortung sowie die Solidarität der Betroffenen gegenüber dem Rest der Bevölkerung.

Insgesamt halte die Bevölkerung in ihren Kantonen die Corona-Vorgaben gut ein, teilten die Polizeien mit. Die Leute seien vermehrt zuhause geblieben, wer trotzdem unterwegs war, habe die Vorgaben gut befolgt.

Andere Fälle gab es aber auch. So musste die Kantonspolizei Luzern am Donnerstagabend um 21.30 Uhr auf dem Rastplatz in Neuenkirch eine Gruppierung von etwa 30 Personen auflösen. Diese hatten sich mit ihren hochmotorisierten Sportwagen getroffen. Der Einsatz verlief problemlos.

Ordnungsbussen mussten nur vereinzelt ausgesprochen werden. In der Zuger Gemeinde Baar wurde am Samstagmorgen ein Coiffeur verzeigt, weil er trotz den klaren Vorgaben einem Kunden die Haare gegen Bezahlung schnitt. Der 47-jährige Betreiber muss sich vor der Staatsanwaltschaft des Kantons Zug verantworten.

Montag, 13. April: Nidwalden meldet ersten Covid-19-Todesfall im Kanton

Nidwalden hat das erste Todesopfer im Kanton im Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen. Am Samstag sei eine 81-jährige Frau an den Folgen der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, teilte die Staatskanzlei am Montag mit. Die Frau hatte an Vorerkrankungen gelitten. Die Frau sei drei Tage vor ihrem Tod positiv auf Covid-19 getestet worden. Sie lebte zuletzt in einem Alters- und Pflegeheim.

Die Regierung appellierte in der Mitteilung an die Bevölkerung, die Hygiene- und Verhaltensmassnahmen des Bundesrates weiterhin konsequent einzuhalten. In Nidwalden waren bis Sonntag 104 Personen positiv auf das Coronavirus Sars-CoV-2 getestet worden. Derzeit befinden sich vier Personen in Spitalpflege.

Samstag, 11. April: In einem Pflegeheim im Kanton Schwyz sind 34 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet worden

Um eine weitere Ausbreitung der Krankheit zu verhindern, stellte der Kantonsärztliche Dienst das gesamte «Zentrum für aktives Alter Frohsinn» in Oberarth unter Quarantäne. Das Areal wurde abgesperrt. Das Personal darf nur noch mit entsprechender Schutzkleidung tätig sein, sagt Roland Wespi gegenüber SRF News. Er ist Vorsteher des Amts für Gesundheit und Soziales im Kanton Schwyz.

Das Zentrum wurde vom Kanton mit zusätzlichen Schutzmaterialien ausgerüstet. Schwyz informierte zudem das Bundesamt für Gesundheit (BAG) über die getroffenen Massnahmen.

Zum Gesundheitszustand der Infizierten machte Roland Wespi keine Angabe. Wie es zur grossen Zahl an Ansteckungen in diesem Heim kommen konnte, könne man nicht sagen: «Sicherlich ist das nicht auf mangelnde Hygiene zurückzuführen oder darauf, dass die Sicherheitsmassnahmen nicht eingehalten wurden.»

Samstag, 11. April: Polizei in Uri stellt «stärkere Nutzung» von Passstrassen fest, Engelberg warnt vor Freizeitaktivitäten

Die Urner Polizei hat wenige Menschen gebüsst, weil sie sich im Freien nicht an die Vorschriften wegen der Corona-Pandemie gehalten haben. Sie stellt auch fest, dass sich zunehmend mehr Menschen im öffentlichen Raum aufhalten und Passstrassen vermehrt befahren werden.

Vermehrt hätten Menschen im öffentlichen Raum wegen des Abstand Haltens ermahnt werden müssen, schrieb der Kantonale Führungsstab am Samstagnachmittag. In «einigen wenigen» Fällen seien Ordnungsbussen ausgesprochen worden.

Die Polizei stellte zudem fest, dass mehr Velo- und Töfffahrer und auch Skitourengänger die Passstrassen benutzen, trotz der Bitte des Bundesrates und des Kantonalen Führungsstabes, zuhause zu bleiben. Vorschriftswidriges Parken und das Missachten von Fahrverboten auf Pässen mit Wintersperre würden konsequent geahndet, hiess es.

Der Führungsstab rief die Menschen auf, trotz des sonnigen und warmen Wetters daheim zu bleiben und sich nur im öffentlichen Raum aufzuhalten, wenn es zwingend nötig sei.

Auch im Kanton Schwyz zählte die Polizei viel Verkehr auf den Passstrassen. Und die Gemeinde Engelberg ruft dazu auf, von Freizeitaktivitäten draussen abzusehen. Die Sommer-Wanderwege seien nach dem Winter noch nicht alle instand gestellt und auch nicht durchgehend signalisiert. Herumliegendes Sturmholz könne unter Spannung stehen und sich plötzlich bewegen. Schneefelder an ausgesetzten Wegabschnitten könnten zu Absturzgefahr führen und nach wie vor bestehe die Gefahr von Lawinen oder Schneeabbrüchen. Wie die Gemeinde schreibt, könne dies alles zu ernsthaften Verletzungen bis hin zum Tod führen. Im Ernstfall würden so die Rettungsorganisationen und das Gesundheitssystem in der aktuellen Situation unnötig belastet.

Freitag, 10. April: Nur 10 Prozent des üblichen Osterverkehrs am Gotthard im Kanton Uri

Der Osterverkehr in Richtung Süden hält sich in Grenzen. Das Verkehrsaufkommen lag am Karfreitag laut Kantonspolizei Uri bei rund 10 Prozent im Vergleich zu anderen Jahren. So waren noch etwa 1800 Fahrzeuge in Richtung Süden unterwegs. Zu Spitzenzeiten waren es in anderen Jahren um Ostern etwa 17'000.

Donnerstag, 9. April: Anlaufstellen bei häuslicher Gewalt

Wegen der Corona-Massnahmen sitzen die Familien zu Hause eng aufeinander und das Osterwochenende wird das noch verstärken. Konflikte sind vorprogrammiert. Momentan lässt sich in der Zentralschweiz zwar keinen Anstieg der häuslichen Gewalt feststellen, doch beine gewisse Verunsicherung sei zu spüren, heisst es beim Frauenhaus in Luzern. Die Mitarbeiterinnen hätten bereits jetzt viel zu tun, weil das Telefon ununterbrochen klingelt.

«Wir hören immer wieder, dass die Frauen seit der Verordnungen des Bundes zu Hause stärker kontrolliert werden von ihren Partnern, so Annelies Eichenberger, die Geschäftsführerin des Frauenhauses. Sollte es einmal wirklich eskalieren, dann hätten sie genügend Platz im Frauenhaus, auch wenn sich die Lage zuspitzen sollte. Wegen der Corona-Krise habe man weitere Wohnungen hinzugemietet. Die Stadt Luzern hat auf ihrer Internetseite alle Anlaufstellen aufgelistet, Link öffnet in einem neuen Fenster, die man kontaktieren kann, sollte es zu häuslicher Gewalt kommen.

Donnerstag, 9. April: Urner Schulferien sollen nicht gekürzt werden

Der Regierungsrat des Kantons Uri will das Schuljahr 2020 nicht verlängern. Das schreibt er in seiner Antwort auf eine kleine Anfrage aus dem Kantonsparlament. Die SVP-Fraktion fragte darin, ob der Regierungsrat auch der Meinung sei, das Schuljahr müsse aufgrund der aktuell erschwerten Unterrichtsbedingungen um eine oder zwei Wochen verlängert und die Sommerferien dementsprechend gekürzt werden. Nein, meint die Regierung nun, dies würde bei Familien der Schulkinder möglicherweise nur zu weiteren organisatorischen Schwierigkeiten führen - etwa bei der Planung der Ferien.

Donnerstag, 9. April: Längere Ladenöffnungszeiten in Luzern und Uri

Der alljährliche Vor-Oster-Ansturm auf die Lebensmittelgeschäfte spitzt sich dieses Jahr wegen der Corona-Massnahmen noch zu. Da nur eine gewisse Anzahl an Kunden in die Geschäfte gelassen wird, stauen sich vor den Eingängen die Einkaufswagen. Vor einem Lebensmittelgeschäft in der Stadt Luzern erstreckte sich die Warteschlange am Donnerstagmorgen etwa über den ganzen Parkplatz (siehe Bild). Um die Situation etwas abzufedern, haben die Kantone Luzern und Uri entschieden, die erlaubten Ladenöffnungszeiten etwas anzupassen. So könnten die Geschäfte heute Donnerstag bis 18.30 statt nur bis 17.00 Uhr geöffnet bleiben. In Luzern dürfen die Lebensmittelläden ausserdem auch am Karsamstag eine Stunde länger bis 17 Uhr offen sein. Doch auch die Kundinnen und Kunden könnten etwas tun, um den Ansturm zu lindern, so Lisa Savenberg, Sprecherin der Migros Luzern. «Wir sind froh, wenn unsere Läden von möglichst wenigen Personen zu den Haupt-Einkaufszeiten zwischen 9 und 12 Uhr besucht werden und wenn die Leute nicht auf den letzten Drücker einkaufen kommen.»

Mittwoch, 8. April: Verhalten der Leute über Ostern wird entscheidend sein

Der Luzerner Regierungsrat hat am Mittwochnachmittag über die aktuelle Lage des Kantons in Sachen Coronavirus und entsprechende Massnahmen informiert.

Rückkehr zum Normalzustand: Der Luzerner Regierungsrat ist überzeugt, dass die Wirtschaft möglichst bald schrittweise in den Normalzustand zurückgeführt werden müsse. Deshalb habe man in Absprache mit Wirtschaftsverbänden entsprechende Pläne entwickelt und diese gemeinsam mit den anderen Kantonen an den Bundesrat weitergeleitet. Dies allerdings mit der Meinung, dass die Entwicklung der Pandemie das Tempo bestimme und gesundheitliche Aspekte den Vorrang hätten. Allerdings solle man jetzt die schrittweise Wiederbelebung der Wirtschaft systematisch planen - der Lead sei beim Bundesrat.

Spitäler: In den Kantonsspitälern Luzern, Sursee und Wolhusen sowie der Hirslanden Klinik St. Anna stünden derzeit insgesamt total 560 Betten in Isolierstationen für die Behandlung von COVID-19-Patienten zur Verfügung. 62 davon waren Stand Dienstag belegt. Von 81 Betten für Intensivpflege und Beatmung seien derzeit 34 Plätze belegt, davon sechs mit COVID-19-Patientinnen und Patienten.

In den Kantonsspitälern Luzern, Sursee und Wolhusen sowie der Hirslanden Klinik St. Anna stünden derzeit insgesamt total 560 Betten in Isolierstationen für die Behandlung von COVID-19-Patienten zur Verfügung. 62 davon waren Stand Dienstag belegt. Von 81 Betten für Intensivpflege und Beatmung seien derzeit 34 Plätze belegt, davon sechs mit COVID-19-Patientinnen und Patienten. Appell: Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf sagte, dass sich in den nächsten Tagen zeigen würden, ob die Kapazitäten für die bevorstehende Spitze der Ansteckungskurve ausreichen: «Gerade vor Ostern ist es matchentscheidend, dass sich weiterhin alle an die Hygiene- und Abstandsregeln halten.»

Der Luzerner Gesundheits- und Sozialdirektor Guido Graf sagte, dass sich in den nächsten Tagen zeigen würden, ob die Kapazitäten für die bevorstehende Spitze der Ansteckungskurve ausreichen: «Gerade vor Ostern ist es matchentscheidend, dass sich weiterhin alle an die Hygiene- und Abstandsregeln halten.» Schule zu Hause: Die ersten Erfahrungen mit dem Fernunterricht werden laut Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann systematisch ausgewertet. Demnach kämen die Meisten mit der neuen digitalen Methodik gut zurecht. Allerdings zeige sich: Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler geraten durch den fehlenden Präsenzunterricht noch mehr ins Hintertreffen. Die Behörden würden deshalb ergänzende Massnahmen wie Stützunterricht für schwächere Kinder und Jugendliche prüfen.

Die ersten Erfahrungen mit dem Fernunterricht werden laut Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann systematisch ausgewertet. Demnach kämen die Meisten mit der neuen digitalen Methodik gut zurecht. Allerdings zeige sich: Leistungsschwache Schülerinnen und Schüler geraten durch den fehlenden Präsenzunterricht noch mehr ins Hintertreffen. Die Behörden würden deshalb ergänzende Massnahmen wie Stützunterricht für schwächere Kinder und Jugendliche prüfen. Unterstützung der Wirtschaft: Gute Erfahrungen mache der Kanton Luzern mit seiner bisherigen Strategie zur Unterstützung der Wirtschaft. Zu den bewährten Mitteln zähle die gezielte Überbrückung von Liquiditätsengpässen Firmen. Trotz erhöhter Geschäftslast könnten die Anfragen der Firmen rasch bewältigt werden, sagt der Luzerner Volkswirtschaftsdirektor Fabian Peter.

Mittwoch, 8. April: Linke fordern Session des Luzerner Kantonsrats im Mai

Aufgrund der Pandemieregeln soll der Luzerner Kantonsrat erst im Juni wieder tagen. Mit dieser Entscheidung der Geschäftsleitung des Kantonsrats sind die Fraktionen der SP und Grünen/Jungen Grünen nicht einverstanden: «Wenn man die Verordnung des Bundesrats anschaut, zeigt sich: Es gibt keinen Grund, diese Session nicht stattfinden zu lassen», sagt SP-Kantonsrat Marcel Budmiger. Mit der Streichung der Aprilsession sind die SP und die Grünen einverstanden. Dies sei aufgrund der knappen Zeit, welche zur Verfügung stand, um einen grösseren Raum als den Kantonsratssaal zu finden, in Ordnung. Parlamentarierinnen und Parlamentariern, welche zur Risikogruppe gehörten, stehe es ausserdem frei, sich für die Session zu entschuldigen. «Wenn wir 61 Personen sind, sind wir beschlussfähig.» Budmiger hält fest, dass die Einbindung der Ratsmitglieder in Risikogruppen kein Problem sei, das sich kurzfristig lösen lasse. Es bestehe möglicherweise so lange, bis man einen Impfstoff gegen Corona habe, weiter. Nun sei es aber wichtig, dass die Demokratie auch im Kanton Luzern trotz des Virus weiter funktioniere. Die Geschäftsleitung des Kantonsparlaments wird diesen Antrag in den nächsten Tagen behandeln. Sollte die Geschäfsleitung jedoch nicht auf ihren Entscheid zurückkommen, könnten sie SP und die Grünen aufgrund eines Paragrafen in der Kantonsverfassung die Verschiebung verlangen. Dazu braucht es einen Viertel der Stimmen im 120-köpfigen Rat, also 30 Stimmen. Die beiden Fraktionen haben aktuell 34 Sitze.

Dienstag, 7. April: Urner Polizei kontrolliert Osterverkehr ins Tessin

Wer mit dem Auto über das Osterwochenende ins Tessin fährt, muss zwar nicht mit einem stundenlangen Stau rechnen, aber mit einem Gespräch mit der Polizei. Diese hat vor dem Gotthardtunnel in Göschenen einen Kontrollplatz eingerichtet, um dort Reisende über die Corona-Situation im Südkanton aufzuklären und sie zu einer Umkehr zu bewegen. «Wenn Sie den Kanton Tessin lieben, bleiben Sie jetzt zu Hause», lautet der Appell, den die Tessiner und die Urner Polizeikorps an die Schweizer Bevölkerung richten. Es sei eine Frage der Solidarität, über Ostern nicht in das von der Pandemie besonders stark betroffenen Tessin zu fahren, sagte Gusti Planzer, Mediensprecher der Kantonspolizei Uri.

Dienstag, 7. April: Lehrstellensuche per Videochat

Die Lehrstellensuche bei den rund 3600 Jugendlichen im Kanton Luzern, die die Volksschule im Sommer verlassen werden, ist in vollem Gange. Aufgrund der ausserordentlichen Situation rund um das Coronavirus verläuft diese anders als üblich. Gerade in praktisch orientierten Berufen ist der persönliche Kontakt zwischen den Bewerbenden und dem Lehrbetrieb sehr wichtig. Die berufspraktischen Fähigkeiten und Eignung wird abgeklärt und ebenso, ob die Jugendlichen ins Team passen. Da diese Gespräche derzeit nur begrenzt oder gar nicht stattfinden können, wird vielfach auf alternative Kontaktformen wie zum Beispiel Gespräche per Videochat ausgewichen.

Montag, 6. April: Notspital in Nottwil ist bereit

In Nottwil am Sempachersee steht ein Notspital für Corona-Erkrankte bereit. In der Turnhalle des Paraplegikerzentrums wurden dafür 220 Betten aufgebaut. Dieses «Medical Center» wurde vom Zivilschutz in knapp zwei Wochen geplant und eingerichtet. Nötigenfalls kann die Kapazität weiter erhöht werden. «Dieses Notspital kommt dann zum Einsatz, wenn alle anderen Institutionen in der Zentralschweiz keine Leute mehr aufnehmen können», sagt Dominik Utiger, der medizinische Leiter des Notspitals.

Montag, 6. April: Obwalden stellt zusätzliche Betten bereit

Der Kanton Obwalden rüstet sich für die erwartete Zunahme an Patientinnen und Patienten, die ernsthaft an COVID-19 erkrankt sind. Im Kurhaus in Wilen werden für den Bedarfsfall 36 zusätzliche Betten bereitgestellt. «Wir wollen parat sein, wenn die prognostizierte Welle von Pflegebedürftigen den Kanton Obwalden treffen wird», sagt Regierungsrätin Maya Büchi. Mit den Betten im Kurhaus könnte das Kantonsspital in Sarnen entlastet werden. Auf der Intensivstation dort wurde eine Corona-Notfallstation mit vier Beatmungsgeräte eingerichtet. Schwere Fälle werden in die Intensivstation des Kantonsspitals Luzern überführt.

Montag, 6. April: Historisches Museum widmet sich Corona

Das Historische Museum des Kantons Luzern sammelt Gegenstände, die die Coronazeit dokumentieren. Das Leben der Luzernerinnen und Luzerner habe sich in den letzten Wochen stark verändert. Das Virus sei mit blossem Auge nicht zu sehen, dies im Gegensatz zu vielen Gegenständen, die es ohne die Pandemie nicht geben würde. Das Historische Museum geht davon aus, dass viele dieser Objekte nach der Krise wieder verschwinden. Umso wichtiger sei es, sie aufzuheben.

Sonntag, 5. April: Schwyzer Kantonspolizei meldet viel Freizeitverkehr

Im Kanton Schwyz waren insbesondere die Passstrassen der Ibergeregg oder der Sattelegg überdurchschnittlich stark befahren, sagt Kommandant Damian Meier. Die Polizeipatrouillen hätten die Leute deshalb versucht aufzuklären: «Viele Leute haben falsche Argumente im Kopf, weshalb man nicht Töff fahren soll und meinten, sie würden ja die Abstandsregeln einhalten.»

Ausflüge mit dem Töff oder dem Bike sind zwar nicht verboten, wegen dem hohen Unfallrisiko rät der Bund aber davon ab. So sollen die Betten auf den Intensivstationen für Corona-Erkrankte freigehalten werden. Im Kanton Schwyz ereigneten sich alleine am Samstag fünf Verkehrsunfälle, zwei Personen wurden dabei erheblich verletzt.

Samstag, 4. April: Die Bevölkerung hält sich meist an die Vorgaben

Der Appell des Bundes, der Kantone und Gemeinden, die Bevölkerung solle entweder daheim bleiben oder wenn sie nach draussen geht, Abstand halten, werden ernst genommen. Auf Anfrage sagt die Urner Polizei, man habe nur noch ein Viertel des Verkehrsaufkommens auf der Autobahn in Richtung Süden, wie normalerweise. Die Leute reisen also nur noch vereinzelt übers Wochenende ins Tessin. Und auch der Aufruf der Rigibahnen, die Leute sollen nicht auf den Berg kommen, wurde erhört. Man habe nur ganz wenige Personen mit der Bahn auf den Berg befördert und diese seien mehrheitlich auf der Rigi wohnhaft, sagt der Rigi-Bahnen-Geschäftsführer Frédéric Füssenich gegenüber SRF News.

Es gibt bis jetzt nur ganz wenige Beanstandungen und die Polizei muss nur vereinzelt Bussen aussprechen.

Auch bei der Luzerner Polizei zeigt man sich zufrieden mit dem Verhalten der Bevölkerung: «Bis jetzt gab es nur ganz wenige Beanstandungen und vereinzelte Bussen. Sowohl die Sperrung entlang des Seebeckens, als auch die Abstandsregeln werden grossmehrheitlich respektiert. Wir sind extra mit grossem Polizeiaufgebot unterwegs um Kontrollen durchzuführen.»

Freitag, 3. April: Der Gotthardtunnel bleibt geöffnet

Wiederholt bat Bundesrat Alain Berset die Deutschschweizer Bevölkerung, keine Ausflüge ins Tessin zu unternehmen. Dies würde die Infrastruktur in italienischsprachigen Kanton, der besonders stark von der Coronavirus-Pandemie betroffen ist, nur noch weiter belasten. Trotzdem werde man den Gotthardtunnel nicht schliessen, meinte der Gesundheitsminister nun an der heutigen Medienkonferenz.

«Das ist unvorstellbar», so Berset, der Tunnel müsse für den Warentransport offen bleiben. Auch die Kantonspolizei Uri will noch keine besonderen Massnahmen ergreifen, um den Verkehr ins Tessin einzudämmen. Die kommenden beiden Tage dienten als eine Art Testlauf fürs Osterwochenende. «Wir beobachten die Lage genau», so Polizeisprecher Gusti Planzer, «je nachdem passen wir danach unser Vorgehen an.»

Freitag, 3. April: Luzerner Polizei greift auch bei privaten Gartenpartys durch

Grundsätzlich würde die Polizei am Wochenende nicht absichtlich private Grundstücke kontrollieren gehen, meint Christian Bertschi, Mediensprecher der Luzerner Polizei. Wenn den Polizistinnen und Polizisten auf Patrouille jedoch auffalle, dass auf einem Privatgrundstück zu viele Leute auf engem Raum zusammenstünden oder -sässen, «dann greifen wir ein». Das Gleiche gelte auch für private Waldhütten oder Skateranlagen. Mehr als fünf Personen an einem Ort, das geht nicht. «Nötigenfalls werden wir auch Bussen verteilen», so Bertschi. Die Patrouillen würden intensiviert.

Freitag, 3. April: Die Rigi Bahnen und Postauto wollen keine Ausflügler

Man habe einen gesetzlichen Auftrag, den Verkehr für die Bewohnerinnen und Bewohner auf der Rigi sicherzustellen, meint Frédéric Füssenich, Chef der Rigi Bahnen. Deshalb verkehrten die Bahnen weiterhin. Trotzdem wolle man keine Ausflügler, die mit der Bahn den Berg hochfahren. «Wenn zu viele Menschen kommen würden, dann müssten wir Konsequenzen ziehen», so Füssenich. Auch Postauto bittet alle, die nicht zwingend auf den öffentlichen Verkehr angewiesen sind, zu Hause zu bleiben, auch wenn in der Zentralschweiz diverse Linien in Ausfluggebiete führen. Wer nach draussen wolle, solle dies in der Nähe seines Wohnorts machen.