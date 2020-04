Das Lucerne Festival hätte am 14. August starten sollen - nach den neuen Anordnungen des Bundesrats wird es nun aber abgesagt

Donnerstag, 30. April: Obwalden und Schwyz sezten auch auf schriftliche Maturaprüfungen

Nun haben auch die Kantone Schwyz und Obwalden entschieden, die schriftlichen Matura- und Fachmittelabschlussprüfungen trotz der aktuellen Ausnahmesituation durchzuführen. Der Schwyzer Erziehungsrat schreibt in einer Mitteilung, die Prüfungen seien «ein wesentliches Element am Schluss des Ausbildungsganges». Auf die mündlichen Prüfungen wird verzichtet. Obwalden und Schwyz folgen mit ihrem Entscheid jenen der anderen Zentralschweizer Kantone Zug, Luzern und Uri, wo die schriftlichen Prüfungen auch durchgeführt werden. Nidwalden will als letzter Zentralschweizer Kanton am Donnerstagabend informieren.

Gestern Mittwoch hatte der Bundesrat bekannt gegeben, dass es den Kantonen frei sei, an den Gymnasien schriftliche Prüfungen durchzuführen oder nicht. Er folgte damit den Wünschen der Kantonalen Erziehungsdirektorenkonferenz. Der Bundesrat selber meinte, er hätte eine einheitliche Lösung vorgezogen. In anderen Kantonen wie beispielsweise Zürich wird ganz auf die Prüfungen verzichtet, sie werden durch Erfahrungsnoten ersetzt. Die Präsidentin der Erziehungsdirektorenkonferenz Silvia Steiner hat sich gegen schriftliche Prüfungen ausgesprochen.

In Zug und Luzern gibt es bereits Widerstand gegen die Durchführung der Prüfungen. So haben sich Zuger Kartonschülerinnen und Kartonschüler etwa mit einem offenen Brief an den Bildungsdirektor Stephan Schleiss gewandt. Es sei gefährlich, Schüler und deren Eltern, die eventuell zur Risikogruppe gehören, «wissentlich mit der Durchführung einer Massenveranstaltung zu gefährden».

Mittwoch, 29. April: Absage des Lucerne Festival ist «schwerer Schlag»

Bis zuletzt hatte man beim Lucerne Festival gehofft, am 14. August die Sommerausgabe des Festivals eröffnen zu können – doch seit Bundesrat Alain Berset heute Nachmittag vor die Medien getreten ist, ist klar: Es gibt dieses Jahr keine hochkarätigen Orchester, die im KKL klassische und zeitgenössische Musik zum Besten geben.

Grossveranstaltungen mit mehr als 1000 Besucherinnnen und Besucher bleiben bis Ende August verboten. Für Michael Häfliger, Intendant des Lucerne Festival, ist klar: «Es ist für uns nicht machbar, ein Festival für weniger als 1000 Leute durchzuführen, wir sind da anders aufgestellt. Deshalb müssen wir die Konsequenzen ziehen und das Festival absagen.»

Die Absage sei ein schwerer Schlag, sagt Häfliger – sowohl in künstlerischer, wie auch in finanzieller Hinsicht. Er sei jedoch verkraftbar. Es gehe nun darum zu analysieren, welche Projekte des diesjährigen Festivals in die Ausgabe des kommenden Jahres hinübergerettet werden könnten, damit nicht gleich alles fallen gelassen werden müsse, was für den Sommer 2020 geplant gewesen sei. Aber, so Häfliger: «Es wird nicht möglich sein, das diesjährige Festival nun einfach nächstes Jahr stattfinden zu lassen.»

Dienstag, 28. April: Hochschule Luzern passt praktische Prüfungen der Corona-Situation an

Prüfungen während der Corona-Pandemie: Das ist für alle Ausbildungsstätten eine Herausforderung, vor allem aber für jene, die auf praktische Prüfungen in einem Labor oder an Modellen angewiesen sind – wie zum Beispiel die Abteilung Technik und Architektur der Hochschule Luzern. Mitte Juni beginnt dort die Prüfungssaison. Man bereite sich speziell darauf vor, sagt Urs Rieder, Ausbildungsleiter des Bereichs Technik und Architektur. «In der Architektur etwa fordern wir üblicherweise Modelle ein, doch das mussten wir anpassen, denn unsere Werkstätten für den Modellbau sind geschlossen», sagt er. «Wir verlangen von den Studierenden nun aber mehr Simulationen und Visualisierungen ihres Projekts.»

Bei Bachelor- oder Master-Abschlussarbeiten, die ohne Arbeit im Labor nicht auskommen, habe die Hochschule Sonderbewilligungen erteilt, damit die Studierenden in «einem kleinen Setting» und unter Einhaltung der Distanzvorschriften das Labor benutzen können. «Auch die Abschlusspräsentationen werden im Labor stattfinden», sagt Rieder. Damit sei gewährleistet, dass die diesjährigen Abschlüsse – trotz speziellen Bedingungen – den früheren Jahrgängen gleichwertig seien.

Einfacher sei es gewesen, bei den theoretischen Prüfungen auf Corona-Modus umzustellen, so Ausbildungsleiter Urs Rieder. Geplant seien schriftliche Online-Prüfungen. Dabei bestehe zwar die Möglichkeit, dass Studierende schummelten oder sich zusammen austauschten, aber: «Wir glauben an die Integrität der Studierenden und lassen sie auch unterschreiben, dass sie die Prüfungen selbständig lösen», sagt Rieder. Die Prüfungen würden ausserdem angepasst – es würden keine Wissensfragen gestellt, sondern Kompetenzen getestet.

Dienstag, 28. April: 47 Asylbewerber wegen Corona in Quarantäne

In einer Zuger Asylunterkunft ist eine Person mit dem Coronavirus infiziert worden. Sie wurde extern isoliert. Die restlichen 47 Personen der Wohngruppe wurden für zehn Tage in Quarantäne gesetzt.

Für die Bewohner der Asylunterkunft des alten Kantonsspitals würden in der Quarantäne spezielle Regeln gelten, teilte die Direktion des Innern des Kantons Zug am Dienstag mit. Sie müssten sich vorwiegend in ihren Zimmern aufhalten und dürften die Balkone und den Vorplatz nur in Absprache mit dem Personal und mit Schutzmaske betreten. Zudem hätten sie sich einem Coronatest unterziehen müssen.

Der Kantonsarzt sah sich zu dieser Massnahme gezwungen, weil nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, mit wem die infizierte Person in den letzten Tagen Kontakt hatte. Die positiv getestete Person wurde extern in einer Isolierstation untergebracht.

Montag, 27. April: Breiter Widerstand gegen schriftliche Maturaprüfungen

Im Kanton Luzern sollen die diesjährigen Maturandinnen und Maturanden, anders als vom Regierungsrat beschlossen, ihr Abschlusszeugnis prüfungsfrei erhalten. Dies fordern SP, Grüne und ihre Jungparteien. Die vier linken Luzerner Parteien zeigten sich am Montag in einer gemeinsamen Mitteilung «irritiert» über den letzte Woche vom Kanton gefällten Entscheid zur diesjährigen Matur. Demnach sollen die Gymnasialabgänger trotz der Schulschliessungen die schriftlichen Maturaprüfungen ablegen müssen. Auf die mündlichen Tests wird dagegen verzichtet. Auch Zug und Uri entschieden sich für diese Lösung. Andere Kantone wie Bern oder Zürich hingegen wollen auf die Maturaprüfungen ganz verzichten.

Der Verband Luzerner Schülerorganisationen hält den Entscheid des Kantons Luzern für ungerecht. Die Maturanden seien für die Maturitätsprüfungen nur «ungenügend vorbereitet». Die Dachorganisation wandte sich deswegen an die Schulleitungen, damit diese beim Kanton vorstellig werde. Support erhalten die Schülerinnen und Schüler vom Verband der Mittelschullehrerinnen und -lehrer. Sie fordern eine schweizweit einheitliche Lösung.