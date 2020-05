Ab Montag gehen die Schülerinnen und Schüler der unteren Klassen wieder zur Schule. Die Lehrpersonen freuten sich sehr, sagt der Präsident des Schulleiterverbands.

Die Abstands- und Hygieneregeln machen den Hallenbädern zu schaffen. Viele verzichten auf eine Öffnung, obwohl es erlaubt wäre.

Die fünf Zentren der Stadt Luzern dürfen wieder Besucher empfangen, allerdings unter strengen Vorgaben.

Kantonsspitäler und Gesundheitsdirektoren fordern, dass die Krankenkassen die Einnahmeausfälle der Spitäler mittragen müssen. Der Krankenkassenverband Santésuisse winkt ab.

Im Corona-Dossier von SRF finden Sie weitere Informationen zur aktuellen Lage.

Freitag, 8. Mai: Die Schulen regeln nicht alles gleich

Es sei höchste Zeit, dass die Schule wieder starte, sagt Pirmin Hodel, Präsident des Luzerner Schulleiterverbandes. «Die Freude, dass man wieder anfangen kann, ist bei den Lehrpersonen grösser als der Respekt vor einer Ansteckung.» Besonders unter den Erwachsenen werde aber Wert darauf gelegt, dass die Abstandsregeln eingehalten würden. Und: Lehrpersonen, die einer Risikogruppe angehören, müssten nicht «an der Front» unterrichten, sondern übernähmen Aufgaben im Hintergrund.

Für die Kinder gelten weniger strenge Regeln. Die jüngeren Schülerinnen und Schüler dürfen sich auch nahekommen. Die Vorgaben seien bei den Eltern gut angekommen, sagt Pirmin Hodel, der in Willisau eine Schule leitet: «Wir haben hier 900 Kinder, aber es gab nur eine Handvoll Anrufe besorgter Eltern.»

Nicht alle Schulen ergreifen allerdings genau dieselben Schutzmassnahmen. Zum Beispiel gebe es Schulen, die mehr Plexiglasscheiben installierten als andere, weiss Pirmin Hodel. «Die Schulleitungen bestimmen den einen oder anderen Schwerpunkt, aber das ist durchaus vertretbar.» Auch die Pausen sind unterschiedlich geregelt. Es gebe Schulen, in denen die Klassen zeitversetzt Pausen machten. Andere achten nur darauf, dass die Kinder der naheliegenden Schulhäuser nicht gleichzeitig auf dem Pausenplatz seien.

Freitag, 8. Mai: Viele Läden spürten grosse Solidarität

Am Montag können auch viele Geschäfte wieder aufmachen. Ein Augenschein in Sarnen zeigt: Die Detaillisten freuen sich zwar darauf, dass sie ihre Kundinnen und Kunden wieder persönlich begrüssen können. Sie haben aber auch während der Zwangspause grosse Solidarität gespürt.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: Läden gehen wieder auf Verkaufen hinter Plexiglas 08.05.2020 Mit Audio

Freitag, 8. Mai: Hallenbäder sind zurückhaltend mit Wiedereröffnung

So bleibt etwa das Luzerner Hallenbad auf der Allmend weiterhin geschlossen, obwohl die Stadt zuerst angekündigt hat, es gehe am 11. Mai wieder auf. Doch dann winkten die Betreiber ab: Gemäss dem geltenden Schutzkonzept für Hallen- und Freibäder könnten gleichzeitig nur 20 Personen im Hallenbad Allmend trainieren. Dies sei wirtschaftlich nicht tragbar.

Weitere Gemeinden teilten ebenfalls mit, dass sie vorerst auf die Öffnung von Schwimm- und Badeeinrichtungen verzichten. Dazu zählen etwa das Seebad Seewen und das Hallenbad in Rickenbach im Kanton Schwyz, das bis zu den Sommerferien geschlossen bleibt. Auch im luzernischen Willisau bleiben Hallen- und Freibad bis auf Weiteres geschlossen.

Anders das Hallenbad Röhrliberg in der Zuger Gemeinde Cham: Dieses geht am 18. Mai wieder auf – vorerst aber nur für Schulen, Schwimmvereine und akkreditierte Spitzensportlerinnen und -sportler für Trainings.

Freitag, 8. Mai: Lockerungen in Betagtenzentren der Stadt Luzern

Ab heute dürfen Angehörige und nahe Bezugspersonen wieder die Bewohnerinnen und Bewohner der Betagtenzentren besuchen. Zu deren Schutz hat Viva Luzern, die Betreiberin der Zentren, eine Reihe von Massnahmen ergriffen:

Besuche finden in einem eigens dafür eingerichteten Besuchsraum in den Betagtenzentren und nur nach telefonischer Voranmeldung statt.

Pro Besuch sind maximal zwei Angehörige erlaubt.

Alle am Besuch beteiligten Personen tragen eine Schutzmaske.

Es gilt der Mindestabstand von zwei Metern – beispielsweise Umarmungen und Begrüssungsküsschen sind also nicht möglich.

Personen mit Symptomen (Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Fieber/Fiebergefühl, Muskelschmerzen, plötzlicher Verlust des Geruchs- oder Geschmackssinns) verzichten auf einen Besuch.

Donnerstag, 7. Mai: Krankenkassen sollen Einnahmeausfälle der Spitäler finanziell mittragen

Die Zentralschweizer Spitäler mussten in den letzten Wochen auf Eingriffe und Behandlungen verzichten, um genügend Kapazität für Corona-Patienten zu haben. Dies führte dazu, dass Einnahmen fehlen und sich Löcher in den Kassen bemerkbar machen. Nun fordern die Spitäler auch die Krankenkassen in die finanzielle Pflicht zu nehmen. Während der Corona-Zeit hätten die Krankenkassen weniger Auslagen gehabt, wegen den Behandlungsausfällen, sie konnten aber trotzdem die Prämien einziehen, sagt zum Beispiel das Kantonsspital Nidwalden. Dieser Meinung sind auch die Gesundheitsdirektoren der Kantone.

Die Krankenkassen wehren sich nun, man habe noch keine Hinweise, dass die Auslagen geringer seien und man müsse die Gelder der Prämienzahler schützen, sagt der Krankenkassenverband Santésuisse. Es ist also noch nicht klar, wer für die Einnahmeausfälle der Spitäler aufkommen muss, der Bund, die Kantone oder doch die Krankenkassen.

Mittwoch, 6. Mai: Parlamentarische Kommission will Tourismusförderung für Landgebiete

Weil viele Schweizerinnen und Schweizer diesen Sommer auf Auslandreisen verzichten dürften, wittert die Wirtschaftskommission des Luzerner Kantonsrat eine Chance für Luzern. Mit einem Vorstoss fordert sie Geld für Marketingaktionen zugunsten der ländlichen Gebiete im Kanton. Nicht beworben werden sollen Ferien in der Stadt Luzern. Der Kantonsrat wird den Vorstoss Mitte Mai behandeln.

Mittwoch, 6. Mai: Obwalden spricht 4.4 Millionen Soforthilfe für das Kantonsspital

In der Kasse des Kantonsspitals klafft ein Loch. Der Grund: Bis am 27. April durfte das Spital nur noch absolut notwendige Behandlungen durchführen. Hinzu kamen ausserordentliche Ausgaben für Schutzmaterial. Obwohl das Spital nun schrittweise den Betrieb wieder hochfährt, «ist nicht davon auszugehen, dass sich die Ertragslage sehr schnell stark verbessern wird», teilt der Kanton Obwalden mit. Um die Liquidität des Spitals zu sichern, spricht der Kanton deshalb Soforthilfe von maximal 4.4 Millionen Franken.

Mittwoch, 6. Mai: Luzerner Bibliothek richtet Drive-In ein

Die Luzerner Zentral- und Hochschulbibliothek (ZHB) will vermeiden, dass bei der Wiedereröffnung ab dem 11. Mai zu viele Menschen an ihre Standorte in der Stadt Luzern strömen. Deshalb richtet die Speicherbibliothek in Büron nun ein Drive-In ein: Dort, wo sonst nur die Bücher lagern und keine Ausleihe angeboten wird, können Leserinnen und Leser ihre Bücher direkt abholen. Das Ganze läuft elektronisch und ohne direkten Kontakt zwischen Angestellten und Kunden. Die bedienten Standorte in der Stadt Luzern sollen möglichst den Studentinnen und Studenten vorbehalten sein.

Legende: Wird neu zum Drive-In: Die Speicherbibliothek im luzernischen Büron. Keystone

Dienstag, 5. Mai: Die Sperrung der öffentlichen Plätze in der Stadt Luzern wird ab dem 11. Mai aufgehoben

Seit Anfang April sind in der Stadt Luzern die öffentlichen Räume rund um das Seebecken abgesperrt. Nach den jetzt angekündigten Lockerungsmassnahmen des Bundes wolle man dies vorsichtig wieder rückgängig machen, teilt die Stadt mit. Die Distanzregeln und die Hygienevorschriften des Bundes seien aber nach wie vor vollumfänglich einzuhalten. So gelte es, den Aufenthalt an gut frequentierten Plätzen zu meiden.

Weiterhin seien Ansammlungen von mehr als fünf Personen verboten. Dies sei kein Widerspruch, sagt Stadtpräsident Beat Züsli: «Die Leute haben sich anders eingerichtet und ihre Freizeit vermehrt im Wald oder im Quartier verbracht.» Da erhoffe er sich, dass dies so beibehalten werde. «Bei zu grossen Menschenansammlungen müssten wir die Sperrungen aber rückgängig machen.»

Der Stadtrat hat zudem entschieden, dass auch der Wochenmarkt ab dem 12. Mai 2020 in angepasster Form wieder stattfinden kann. Das Hallenbad Allmend sowie Freibäder bleiben aber noch zu, jedoch dürfen die Restaurants der Freibäder öffnen. Auch die Sportanlagen stehen mit Einschränkungen für den Trainingsbetrieb wieder zur Verfügung.

Dienstag, 5. Mai: Urner Task Force Wirtschaft hat Arbeit aufgenommen

Die Urner Regierung hat für die Abfederung von wirtschaftlichen Härtefällen bei Unternehmen und Selbständigerwerbenden rund 1.1 Mio. Franken aus dem Wirtschaftsförderungsfonds gesprochen. Für die Beurteilung von Gesuchen hat er eine Task Force Wirtschaft eingesetzt. Diese hat sich am 27. April 2020 zu ihrer ersten Sitzung getroffen. Hier wurden die Kriterien und Voraussetzungen, die für einen Unterstützungsbeitrag aus dem Wirtschaftsförderungsfonds berechtigen, besprochen.

Die Task Force Wirtschaft solle nun ein Reglement erarbeiten und dem Regierungsrat zur Genehmigung vorlegen, teilt der Kanton Uri mit. Danach können Finanzhilfegesuche mittels Formular eingereicht werden.

Dienstag, 5. Mai: Angehörige können Zuger Heimbewohner wieder besuchen

Der Kanton Zug lockert das generelle Besuchsverbot in Alters- und Pflegeheimen, das er wegen des Coronavirus erlassen hatte. Die Institutionen können wieder Besuche von Angehörigen ermöglichen, grössere Familienbesuche sind aber noch nicht möglich.

Da ältere Personen besonders durch das Coronavirus gefährdet sind, werde das Besuchsverbot in diesem ersten Schritt nur zurückhaltend gelockert, teilte die Zuger Gesundheitsdirektion mit. Die genauen Vorgaben für Besuche regeln die jeweiligen Pflegeheimen entsprechend ihrer räumlichen Voraussetzungen.

Massnahmen müssen den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sicherstellen. So könnten sie etwa Begegnungszonen schaffen und eine maximale Anzahl von Besuchen sowie eine maximale Besuchsdauer festschreiben.

Der Kanton Zug erliess am 16. März ein generelles Besuchsverbot für Alters- und Pflegeheime, nachdem er als erster Kanton in der Zentralschweiz einen bestätigten Coronafall vermeldet hatte. In den letzten Wochen sei die Zahl der Neuansteckungen deutlich zurückgegangen. Bis am Dienstag hatten sich 191 Personen mit dem Virus angesteckt, acht Menschen starben an den Folgen einer Infektion.