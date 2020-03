Engelberg ruft die Ferienhausbesitzer dazu auf, über Ostern zu Hause zu bleiben.

Kantonalbanken starten die Unterstützung von kleinen und mittleren Betrieben.

In Obwalden und Uri reichten bereits hunderte Betriebe Gesuche um Kurzarbeit ein.

Im Corona-Dossier von SRF finden Sie weitere Informationen zur aktuellen Lage.

Dienstag, 31. März: Tourismusorte raten von Besuch über Ostern ab

«Bleiben Sie jetzt zu Hause!» Dies steht in einer Mail, welche die Einwohnergemeinde Engelberg den Ferienhausbesitzern verschickt hat. Damit ist aber nicht das zweite Daheim in der Ferienwohnung gemeint. Engelberg ruft dazu auf, dass die Ferienhausbesitzer nicht nach Engelberg reisen über Ostern. Das Gesundheitssystem sei auf die 4500 Einwohnerinnen und Einwohner ausgerichtet und könnte bei vielen Covid-19-Erkrankungen überlastet sein. Diese Empfehlung sei mit dem Obwaldner Gesundheitsamt so abgesprochen, sagt der Engelberger Talammann Alex Höchli. «Normalerweise laden wir ein», sagt er. «Wobei es sich hier um keine Ausladung handelt, sondern um einen Hinweis.» Dieser sei auch mit der IG Engelberg, der Interessengemeinschaft der Ferienwohnungsbesitzer, abgesprochen.

In Andermatt hat man hingegen aktuell keine Empfehlung verschickt. Hier halte man sich an die Regeln des kantonalen Führungsstabs, welcher jegliche touristische Aktivitäten reduzieren will. Weitere Weisungen brauche es nicht, sagt Tourismusdirektor Thomas Christen: «Viele unserer über 1000 Ferien- und Zweitwohnungen gehören auch Urnerinnen und Urnern. Ob diese nun ein Wochenende in Altdorf oder Andermatt verbringen, da liegt es nicht an uns, irgendwelche Vorschriften zu erlassen.» Sörenberg Tourismus hingegen hat alle Ferienhausbesitzer angeschrieben und darauf hingewiesen, man solle jetzt nicht zu ihnen kommen: «Verbieten können wir es aber natürlich nicht», sagt Tourismusdirektorin Carolina Rüegg.

Samstag, 28. März: Engelberg will unermüdlichen Einsatz der Gesundheitsfachkräfte belohnen

1000 Ferienwochen werden verlost. Hinter dieser Aktion stecken unter anderem die Gemeinde Engelberg, Engelberg-Titlis Tourismus und das Kloster Engelberg. Es sei keine reine PR, sagt Alex Höchli, Talammann von Engelberg. Man wolle sich beim Gesundheitspersonal bedanken, hoffe aber auch, dass diese Aktion etwas den Engelbergerinnen und Engelberger bringt.

Freitag, 27. März: Luzerner Gemeinden rechnen mit hoher Stimmbeteiligung

Trotz des Coronavirus zeichnet sich für die Luzerner Gemeindewahlen vom Sonntag eine höhere Stimmbeteiligung ab. In der Stadt Luzern können die Wahlcouverts ausnahmsweise ohne Briefmarke verschickt werden. Dieses Angebot werde fleissig genutzt, heisst es bei der Stadt auf Anfrage. Rund 60 Prozent der Briefe würden so retourniert. Die Stimmbeteiligung liege deshalb wahrscheinlich leicht höher als sonst.

Mit einer grossen Stimmbeteiligung rechnet die Gemeinde Willisau bei der Abstimmung mit der Nachbargemeinde Gettnau. Dort zeichne sich eine Beteiligung von über 50 Prozent ab.

Freitag, 27. März: Hunderte Betriebe reichten Gesuche um Kurzarbeit ein, Kantone sind kulant bei offenen Rechnungen

In den letzten zwei Wochen sind beim Obwaldner Amt für Arbeit über 500 Gesuche für Kurzarbeit eingegangen. Um diese bearbeiten zu können, sind die entsprechenden personellen Kapazitäten 80 Mal höher als sonst.

Die Gesuche sind auch im Kanton Uri stark angestiegen: bisher meldeten 404 Betriebe Kurzarbeit an, betroffen sind rund ein Viertel aller Urner Arbeitnehmenden.

Um Firmen und Private zu entlasten, haben nun auch die Kantone Nidwalden und Uri beschlossen, die Fristen für Steuerrechnungen und Abgaben zu verlängern.

Donnerstag, 26. März: Kantonalbanken starten mit Unterstützung von kleinen und mittleren Betrieben

KMUs, die wegen des Coronavirus vom Konkurs bedroht sind, können seit heute bei ihrer Hausbank Kredit beantragen. Das soll möglichst unbürokratisch und rasch funktionieren. Bei der Schwyzer Kantonalbank, der zweitgrössten Zentralschweizer Kantonalbank, sind heute rund 350 Gesuche für Überbrückungshilfen von Firmen aus allen möglichen Branchen eingegangen. «Wir werden heute rund 70 Millionen Franken sprechen», sagt Lukas Camenzind, Verantwortlicher für Firmenkunden bei der Schwyzer Kantonalbank.

Donnerstag, 26. März: «Die Situation schlägt auf die Moral der Mitarbeitenden», sagt Bierbrauer Alois Gmür

Die Brauerei Rosengarten AG (Einsiedler Bier) in Einsiedeln lebt von der Gastronomie und Eventbranche. Ihr Geschäft liegt brach, nur Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten werden im Moment noch ausgeführt. «Die Leute freuen sich, dass sie arbeiten können, egal was», sagt der Inhaber und CVP-Nationalrat Alois Gmür. Bald gehe aber die Arbeit für die 25 Mitarbeitenden aus und schon jetzt schlage die Situation auf die Moral.

Liquiditätsprobleme habe die Firma keine und dank Ersparnissen müsse die Brauerei auch keine Überbrückungskredite beantragen.

Donnerstag, 26. März: Luzerner Regierung will Wirkung der Bundeshilfe für Firmen abwarten und spricht vorläufig keine zusätzlichen Gelder

Die Luzerner Regierung verzichtet vorerst auf ergänzende Hilfe für Firmen, die unter den Folgen des Coronavirus leiden. Sie will die Wirkung der Bundeshilfe abwarten. Mahnungen und Zahlungsfristen werden aber aufgeschoben. Bereits gingen 4158 Kurzarbeitsgesuche ein.

Der Regierungsrat sei der Ansicht, dass die Bundespakete zuerst zeigen müssten, wie und wo sie wirken. Es soll keinen Missbrauch geben. «Wir wollen beobachten, wie sich diese Massnahmen auswirken», sagte Wirtschaftsdirektor Fabian Peter (FDP) am Donnerstag vor den Medien.

Man wolle nicht im gleichen Bereich auch noch ergänzende kantonale Massnahmen vorsehen. In den nächsten Wochen und Monaten werde die Regierung die Entwicklung analysieren. «Wir wollen das Pulver nicht zu früh verschiessen.» Denn es sei davon auszugehen, dass die Krise erhebliche Kosten etwa im Gesundheitswesen auslösen werde, die der Kanton tragen müsse.