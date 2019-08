Das bingt das OK ins Schwitzen

Abfahrt, Super-G und so weiter - all diese Skirennen der Winteruniversiade 2021 waren im Hoch-Ybrig geplant. Doch daraus wird nun nichts: Das Schwyzer Skigebiet stellt sich nicht mehr als Austragungsort zur Verfügung.

Gegenüber Radio SRF sagte Urs Keller von der Geschäftsleitung des Ferien- und Sportzentrums Hoch-Ybrig: «Vor einem Jahr waren wir noch Feuer und Flamme für das Projekt und haben viel in die Vorbereitungen investiert. Unterdessen haben sich aber die Rahmenbedingungen, welche das OK aus Luzern vorgibt, verändert.» Genauer wollte Urs Keller die Gründe nicht umschreiben. Nur so viel: Es gehe nicht um Geld sondern um administrative Belange.

OK zeigt sich überrascht

«Der Ausstieg kommt für uns überraschend und wir bedauern diesen sehr», wird Urs Hunkeler, der Geschäftsführer der Winteruniversiade 2021 in einer Mitteilung zitiert. Gegenüber SRF kündigte er für Donnerstagvormittag eine mündliche Stellungnahme an.

Das Organisationskomitee der Winteruniversiade, die vom 21. bis 31. Januar 2021 in der Zentralschweiz und auf der Lenzerheide stattfindet, muss nun einen Ersatz für Hoch-Ybrig finden.

Anlass der Superlative Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Die alle zwei Jahre stattfindende Universiade ist der grösste Multi-Sportanlass nach den Olympischen Spielen. Erst einmal, 1962, war die Schweiz Austragungsort. Teilnehmen können Sportlerinnen und Sportler, welche an Universitäten und Fachhochschulen eingeschrieben und höchstens 25 Jahre alt sind. An der Winteruniversiade vom 21. bis 31. Januar 2021 werden rund 2500 Teilnehmende erwartet.

Ursprünglich hätten die Skirennen der Winteruniversiade 2021 auf dem Stoos im Kanton Schwyz stattfinden sollen. Doch Stoos zog sich zurück, worauf Hoch-Ybrig zusagte.

Ausserdem gab es weitere Wechsel bei den Austragungsorten, aus unterschiedlichen Gründen: Die Biathlon-Wettkämpfe hätten ursprünglich im urnerischen Realp durchgeführt werden sollen, wurden dann aber auf die Lenzerheide (GR) verlegt. Und die Langlauf-Rennen finden neu in Andermatt und nicht in Einsiedeln statt. Die weiteren Austragungsorte: Engelberg (Curling, Ski Freestyle, Snowboard), Luzern (Shorttrack, Eiskunstlauf), Sursee und Zug (beide Eishockey).