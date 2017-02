Empfang für Wendy Holdener «Das ganze Dorf wird auf den Beinen sein»

Heute, 11:38 Uhr

Die 23-jährige Schwyzerin Wendy Holdener avancierte mit Gold in der Kombination und Silber im Slalom zur grossen Schweizer Figur an der Heim-WM in St. Moritz. Am Dienstag Abend feiert Unteriberg seine Weltmeisterin mit einem grossen Fest. Sogar die Schulkinder haben am nächsten Tag schulfrei.

3/3 Das ganze Dorf Unteriberg wird auf den Beinen sein und «Super-Wendy» feiern. Die Schulkinder haben für den morgigen Tag extra frei erhalten, damit sie am Empfang und am Umzug teilnehmen können. « Das ganze Dorf wird auf den Beinen sein. » Manuel Marty

Präsident Fanklub Wendy Holdener Der Fanklub von Wendy Holdener organisiert das grosse Fest. Deren Präsident Manuel Marty sagt, bereits hätten sich 25 Medienvertreter angemeldet. Wieviel Publikum sich einfinden wird, sei auch für ihn «Kaffeesatz lesen». Manuel Marty ist überzeugt, dass dieser Empfang Wendy Holdener sehr viel bedeutet, auch wenn sie selber nicht so gerne im Mittelpunkt stehe.

joel/laur; Regionaljournal Zentralschweiz, 17:30 Uhr