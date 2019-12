Frauensache: Das sind unsere Gäste zum Jahreswechsel Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Samstag, 21.12.19: Fabienne Bamert, Moderatorin Sonntag, 22.12.19: Manuela Weichelt und Monika Rüegger, Nationalrätinnen Montag, 23. 12.19: Ruth Durrer, Physikerin Donnerstag, 26.12.19: Ramona Eberli, Müllerin Freitag, 27.12.19: Rut-Maria Buschor, Äbtissin Kloster Sarnen Samstag, 28.12.19: Irene Brügger alias Frölein da Capo, Musikerin/Kabarettistin Sonntag, 29.12.19: Jolanda Spiess-Hegglin, Netzaktivistin Montag, 30.12.19: Manuela Schär, Rollstuhlsportlerin Donnerstag, 2.1.20: Lara Dickenmann, Fussballerin Freitag, 3.1.20: Martina Kral, ex-Kuratorin Rosengart-Museum Samstag, 4.1.20: Chantal Ambühl, Coiffeuse und Berufsweltmeisterin Sonntag, 5.1.20: Nadine da Cruz, Frauenstreik Schwyz

2019 war für Obwalden und Zug ein historisches Jahr: Erstmals wurde bei den Nationalen Wahlen eine Frau aus diesen Kantonen gewählt. Monika Rüegger (SVP) holte den einzigen Obwaldner Sitz im Nationalrat, Manuela Weichelt zog für die Alternativen-Die Grünen ebenfalls in den Nationalrat ein.

Die 51-jährige Monika Rüegger aus Engelberg sammelte ihre politischen Erfahrungen im Kantonsrat Obwalden und ist aktuell Präsidentin der kantonalen SVP, die 52-jährige Zugerin Manuela Weichelt war bis Ende 2018 Regierungsrätin des Kantons Zug.

Trotz ihrer Politerfahrung mussten sich die beiden Frauen in ihrer ersten Session im Bundeshaus zuerst zurechtfinden. Wie stimme ich ab? Wo hänge ich meinen Mantel auf? Und an welchen Türen funktioniert der Badge?

Fabienne Bamert, Moderatorin

Fabienne Bamert startete ihre journalistische Karriere 2007 bei Radio Central, zwei Jahre später wechselte sie zu Tele 1. Beim Zentralschweizer TV-Sender moderierte sie verschiedene Sendungen, darunter auch das Format «unterwegs» oder verschiedene Schwingfeste.

Schwingen sei ihr Lieblingssport aus der Schweiz, darum «zerreisse es ihr das Herz» den Schwingsport in Zukunft nur noch als Zuschauerin zu verfolgen. So sei es eine Art Krönung gewesen, dass sie dieses Jahr als Stadionspeakerin am Eidgenössischen Schwingfest in ihrem Heimatkanton Zug arbeiten durfte.

Die 31-Jährige aus Oberägeri ist zum ersten Mal am 18. Januar im TV als Moderatorin des «Samschtig-Jass» zu sehen.