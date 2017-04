Der EV Zug muss weiterhin auf seinen zweiten Meistertitel warten. Der SC Bern war im Playoff-Final zu stark. Bei der Vereinsführung des EVZ ist die erste Enttäuschung jedoch bereits verflogen. Man sieht die Finalteilnahme als Zwischenschritt in eine erfolgreiche Zukunft.

Der Präsident des EV Zug, Hans-Peter Strebel, machte nach der Finalniederlage alles andere als einen niedergeschlagenen Eindruck. Wenn man nahe am Titel dran sei, schmerze eine solche Niederlage zwar schon. Aber wenn man nach fast 20 Jahren wieder einen Final-Einzug schaffe, habe man auch vieles richtig gemacht.

«Wenn ich die ganze Saison anschaue, war es eine hervorragende Leistung der Mannschaft», sagt Hans-Peter Strebel. Sie hätten immer toll gekämpft. Und auch die Unterstützung der Fans sei sensationell gewesen. «Unglaublich, welche Euphorie der sportliche Erfolg des Teams in Zug und der Zentralschweiz ausgelöst hat.»

Die Final-Niederlage gegen Bern sieht er deshalb nur als Zwischenschritt. In Zukunft soll der EVZ regelmässig an der Spitze der NLA mithalten.

Um dieses Ziel zu erreichen haben der Club und Hans-Peter Strebel in eine Nachwuchsabteilung, in ein NLB-Team und ein neues Ausbildungs- und Trainingszentrum investiert. «So werden wir immer mehr eigene Nachwuchsspieler in die erste Mannschaft integrieren können.»

Bleibt Harold Kreis Trainer in Zug?

Beim EVZ geht es nun aber um die unmittelbare Zukunft. Wichtige Vertragsverlängerungen stehen an. Vor allem die Personalie von Trainer Harold Kreis interessiert.

Man werde in den nächsten Tagen zusammensitzen, heisst es beim EVZ. Nach dem erfolgreichen Einzug in den Playoff-Final dürfte der Deutsch-Kanadier aber gute Chancen haben, auch in der nächsten Saison an der EVZ-Bande zu stehen.

Regionaljournal Zentralschweiz, 06:32 Uhr