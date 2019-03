In der ganzen Schweiz fordern am Freitag Jugendliche im Klimaschutz Taten statt Worte. Um ihrem Anliegen Nachdruck zu verleihen, gehen sie am weltweiten Protesttag unter dem Motto «Klimastreik» im ganzen Land auf die Strasse – so auch in Luzern.

Der Protestzug startete um 11 Uhr beim Rosengartplatz in der Altstadt, gleich bei der Kappellbrücke, und setzte sich über den Rathaussteg Richtung Neustadt fort.

Eine der treibenden Kräfte hinter der Luzerner Aktion ist die 17-jährige Lena Merz aus Beromünster. Sie sagt: «Es freut mich sehr, dass verschiedene Klassen hier sind, auch jüngere Schüler, Studenten oder gar Klima-Grosseltern aus der ganzen Zentralschweiz.» Laut Angaben der Polizei nahmen rund 1500 Personen an der Klimademo in der Stadt Luzern teil.