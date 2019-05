Überraschende Rochade in der Luzerner Regierung

In der neu zusammengesetzten Regierung kommt es zu einem überraschenden Wechsel bei der Departementszuteilung. Die auffälligste Veränderung: Die CVP übernimmt das Schlüsseldepartement Finanzen. Marcel Schwerzmann gibt nach 12 Jahren das Finanzdepartement an Reto Wyss ab - zum Departement gehören auch die Immobilien des Kantons sowie das Personal. Umgekehrt übernimmt Schwerzmann von Wyss das Bildungs- und Kulturdepartement.

Am Schluss hat die Regierung aufgrund einer Gesamtbeurteilung einen Entschluss gefasst.

Dem Anciennitäts-Prinzip folgend, durften die einzelnen Magistraten ihre Präferenzen vorbringen, wie Vizepräsident Paul Winiker (SVP) das Vorgehen auf Anfrage erläuterte. Als amtsältester Regierungsrat war die Reihe zuerst an Schwerzmann. «Am Schluss hat die Regierung aufgrund einer Gesamtbeurteilung einen Entschluss gefasst.» Genaueres sage er nicht, so Winiker weiter. Weder Schwerzmann noch Wyss wollen die Rochade gegenüber SRF kommentieren.

Peter bekommt sein Wunsch-Departement

Die andern zwei bisherigen Regierungsräte bleiben in ihren Departementen. Der neu gewählte Fabian Peter (FDP) übernimmt das Bau-, Umwelt und Wirtschaftsdepartement von seinem Vorgänger Robert Küng.

An einer ausserordentlichen Sitzung am Dienstag wurde also folgende Zuteilung beschlossen:

Bau, Umwelt und Wirtschaftdepartement: Fabian Peter, FDP

Bildungs- und Kulturdepartement: Marcel Schwerzmann, parteilos

Finanzdepartement: Reto Wyss, CVP

Gesundheits- und Sozialdepartement: Guido Graf, CVP

Justiz- und Sicherheitsdepartement: Paul Winiker, SVP

Die Amtsübernahme des Gremiums in seiner neuen Zusammensetzung erfolgt per 1. Juli 2019.