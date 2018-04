Die FDP will mit zwei Leuten ins Regierungsgebäude einziehen.

Aktuell gehören der Luzerner Kantonsregierung Marcel Schwerzmann (parteilos/seit 2007), Guido Graf (CVP/seit 2010), Reto Wyss (CVP/seit 2011), Robert Küng (FDP/seit 2011), und Paul Winiker (SVP/seit 2015) an. Seinen Rücktritt bekannt gegeben hat bislang Robert Küng.

Die SP will, dass der Kanton Luzern in der nächsten Legislatur nicht mehr rein bürgerlich regiert wird. Sie gab bereits bekannt, dass sie mit Kantonsrat Jörg Meyer den 2015 verlorenen linken Regierungssitz zurückholen will.