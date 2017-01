Luzerner Kantonsspital Die Luzerner Spitalplanung nimmt Formen an

Der Spitalrat hat die nächsten baulichen Schritte am Kantonsspital Luzern bekanntgegeben. In Wolhusen soll der Neubau im Jahr 2022 mit 56 Einzelzimmern fertig sein. Am Standort Luzern entsteht ausschliesslich für die Mitarbeiter ein neues Parkhaus für 600 Fahrzeuge.

In Wolhusen sind 56 Einzelzimmer im akuten Bereich vorgesehen. Es ist eine Schweizer Premiere, dass ein Spital ausschliesslich auf Einzelzimmer setzt.

In Wolhusen beginnt noch dieses Jahr die neue Abteilung Rehabilitation mit ihrer Arbeit. Diese soll kontinuierlich ausgebaut werden.

Bis zum Neubau des Kinderspitals in Luzern im Jahr 2025 gibt es Überbrückungsmassnahmen. Ein Teil des Betriebs wird in die Frauenklinik ausgelagert, um 4-Bett-Zimmer zu schaffen.

Für die Mitarbeiter des Kantonsspitals in Luzern entsteht ein eigenes Parkhaus für 600 Fahrzeuge. Das bestehende Parkhaus ist ausschliesslich für Besucher und Patienten reserviert.

