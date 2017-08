Eine Woche vor der 1.-August-Feier waren erst 900 der maximal 2000 Gratis-Billete vergeben.

Am Ende kamen 1300 Gäste. Entsprechend zufrieden zeigt sich die Schweizerische Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), welche die Feier heuer zusammen mit Pro-Senectute organisiert hat.

Reden hielten der Schweizer Bundeskanzler Walter Thurnherr sowie die ehemalige Bundesrätin und Pro-Senectute-Präsidentin Eveline Widmer-Schlumpf.

Der Geschäftsleiter der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG), Lukas Niederberger, ist zufrieden mit den Besucherzahlen der Rütli-Feier 2017: «Es ist schön wenn mindestens 1000 Leute auf der Wiese sind. Das sieht besser aus als ein paar wenige Nasen – schliesslich hat die Zahl auch einen symbolischen Charakter. Mit mehr als 2000 Gästen wird es aber problematisch: Bei einem Unwetter wäre eine Evakuation sehr schwierig.»

Vorgezogene Feierlichkeiten

In einigen Gemeinden wurden die Feste zum Nationalfeiertag bereits am 31. Juli begangen. So etwa in der Stadt Luzern. Dort fand ein Fest auf dem Europaplatz vor dem Kultur- und Kongresszentrum KKL statt, direkt am See.