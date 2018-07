Diebstahl in Ruswil

Eigentlich war die Polizei nur gerufen worden, weil in Buttisholz ein herrenloser Gabelstapler auf einer Wiese lag. Als die Polizisten dann aber um etwa ein Uhr morgens vor Ort waren, fiel ihnen ein Lieferwagen auf, der mit «übersetzter Geschwindigkeit und offener Hecklade durch das Gebiet fuhr», wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Der Lenker sei mit seinem Wagen in Richtung Ruswil geflohen, nachdem er die Polizei entdeckt habe.

Abschütteln konnte er seine Verfolger aber nicht: In Ruswil versuchte er, zu Fuss zu entkommen, die Polizei konnte ihn jedoch stoppen und festnehmen. Der 25-jährige Schweizer hat gestanden, nach dem Innerschweizer Schwingfest in Ruswil den Lieferwagen gestohlen zu haben - inklusive Gabelstapler, der während der Fahrt aus dem Lieferwagen fiel. Der mutmassliche Dieb hatte einen Alkoholwert von rund 1,2 Promille im Blut.