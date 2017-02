Ein ehemaliger Informatikchef des Kantons Luzern muss sich vor dem Kriminalgericht verantworten. Ihm wird Korruption vorgeworfen. Bei Aufträgen an Firmen soll er heimlich Provisionen von über 300'000 Franken in die eigene Tasche gesteckt haben. Der 49-Jährige weist die Vorwürfe zurück.

Die Luzerner Staatsanwaltschaft beschuldigt den 49-Jährigen der ungetreuen Amtsführung und der mehrfachen Urkundenfälschung. Sie verlangt drei Jahre Freiheitsstrafe, ein Jahr davon unbedingt. Zusätzlich fordert sie eine unbedingte Geldstrafe von 18'000 Franken.

Als Chef der rund 80-köpfigen Informatikabteilung soll der Angeklagte in den Jahren 2010/11 Provisionen von Firmen in die eigene Tasche gesteckt haben, nachdem diese offizielle Aufträge der Dienststelle erhalten hatten. Das Geld floss anhand eines «undurchsichtigen Vertragswerks» an ihn respektive über eine von ihm gegründete Firma. Gegenüber der Steuerprüfung soll er zudem Verträge gefälscht haben.

Die Aufsichts- und Kontrollkommission des Kantonsparlaments stellte Unregelmässigkeiten fest, als sie Beschaffungen in der Informatik unter die Lupe nahm. Der Beschuldigte bestreitet die Vorwürfe.