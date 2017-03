Überbauung in Kriens

Auf einer Fläche von 30'000 Quadratmetern sieht der Bebauungsplan Wohnungen, Büros, Gewerbebauten, Bildungseinrichtungen sowie Hochhäuser von bis zu 53 Metern Höhe vor. Das Kantonsgericht hat eine Beschwerde dagegen abgewiesen.

Der Einwohnerrat Kriens hatte den Bebauungsplan im September 2014 genehmigt. Als Investorin tritt die BVK Personalvorsorge des Kantons Zürich auf. Im Januar 2016 genehmigte auch der Regierungsrat den Bebauungsplan und wies die Beschwerden von Nachbarn ab.

Die Nachbarn gelangten darauf an das Kantonsgericht, unterlagen dort aber ebenfalls, wie dieses am Freitag mitteilte. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Es kann an das Bundesgericht weitergezogen werden.

Die Nachbarn machten unter anderem geltend, dass der Bebauungsplan auf veralteten Konzepten und Gutachten beruhe. Die Wohn- und Lebensqualität der Nachbarschaft würden durch den Schatten der neuen Gebäude, durch den Entzug der Aussicht und den zusätzlichen Verkehr beeinträchtigt.

Im Urteil heisst es hingegen, die geplanten Hochhäuser würden das Wohnquartier am Sonnenberg nicht - wie behauptet - erdrücken.